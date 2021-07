Šok. Oni je sem normálně vozí! Nigel Farage natočil migranty a jejich překvapivé průvodce

Extrémní počty migrantů mířících do Velké Británie nadále narůstají. Spojené království pak eviduje rekordní počty ilegálních migrantů, kteří se na její území dostanou pomocí námořní cesty přes průliv, měsíčně jde o tisícovky lidí. Co může za toto zvýšení migrace vodní cestou, se rozhodl zjistit někdejší europoslanec a bojovník za brexit Nigel Farage. Spolu s kameramanem uviděl vskutku zajímavé scény. Během dne na moři kupříkladu spatřil, jak migranty přímo do britských vod eskortuje francouzské námořnictvo. „Francie provozuje taxislužbu,“ popsal Farage zarážející záběry.

podle analýzy BBC více ilegálních migrantů než za celý rok 2019. Za pouhý měsíc jich mělo na britské ostrovy připlout přes dva tisíce, což by znamenalo, že do konce roku se při pokračování tohoto tempa může Británie potýkat až s 20 tisíci ilegálních migrantů, kteří se do země dostanou po vodě.



Co za rekordní počty migrantů může, se rozhodl zjistit dlouholetý odmítač migrace a bojovník za brexit Nigel Farage. Vše živě popsal pro televizní stanici GBNews. Při živém přenosu jej kamery zabraly i s jednou z lodí plných migrantů. „Můžeme tam vidět až 25 lidí… celou cestu (až do britských vod) ji doprovázelo francouzské námořnictvo,“ vyřkne Farage.



Politik popsal, jak vše vypadalo – francouzské námořní plavidlo mělo loď s migranty převzít ve svých vodách, místo aby ji dotáhla ke břehu, jí však francouzská loď pomohla dostat se až na hranici britských vod a tam plavidlo plné migrantů zanechala. Bárka plná lidí se tak ocitla bez funkčního motoru na britském námořním území, štěstím však pro skupinu migrantů bylo, že Farage okamžitě informoval pobřežní stráž, zároveň měl pro ně připravenou i vodu. „Tito lidé nejsou v žádném nebezpečí, do patnácti minut tu budou pohraničníci,“ vysvětlil. Fotogalerie: - Tisíc migrantů denně do EU

Nejde o žádný výjimečný jev, během jednoho dne Farage zaznamenal hned několik plavidel, jedno se 13 lidmi „se ocitlo“ v britských vodách zanechané zcela bez pohonu. Sám tak předpověděl, že během jasného a klidného dne takto můžou ilegálně překročit hranice i stovky migrantů. Některé z lodí mají mít na palubě až sedmdesát lidí.



Farage si přitom postěžoval, že přestože Spojené království poslalo Francii dalších 55 milionů liber, aby zabránila přechodu migrantů, tak to spíše vypadá na to, že Francie provozuje „taxislužbu“. „Proč sakra Francouzi eskortují migranty od svých břehů,“ nevěřil.



Co jej také podivovalo, je, že by si francouzská policie nevšimla uprostřed bílého dne, že z jejího území vyrážejí lodě, navíc když jde o poměrně hustě osídlenou oblast mezi Calais a Dunkerkem. „To mi chcete říct, že je francouzská policie nezvládne zastavit?“ nevěřil. Pomohlo by podle něj akorát to, kdyby Britové lodě s migranty otáčeli zpět do Francie. Podle Farage by si Spojené království mělo vzít příklad z Austrálie.



Závěrem podotkl, že se obává, že je číslo uvádějící 20 tisíc ilegálních migrantů, kteří mají do Británie dorazit námořní cestou, ještě podhodnocené, podle toho, co viděl, nyní odhaduje do konce roku až 30 tisíc migrantů.

Že má ilegální migranty do teritoriálních vod Spojeného království často doprovázet francouzské námořnictvo, ukázal Farage i na jednom ze svých videí.

I was back in the Channel today.



Despite yet another £50million offered to the French overnight, this French navy vessel escorted this migrant boat into British waters this morning.



Outrageous waste of taxpayer money @pritipatel. pic.twitter.com/STlbNn21yt — Nigel Farage (@Nigel_Farage) July 21, 2021

„Nehorázné plýtvání penězi daňových poplatníků,“ postěžoval si k ministryni vnitra Priti Patelové, že vyplácení milionů liber Francii nemá smysl.

Nejen Francouzi ovšem pomáhají migrantům na britské břehy, na jednom z videí z pobřeží je vidět, jak k přeplněnému člunu běží na pomoc při zakotvení i dva muži, kteří zřejmě podle záběrů na příjezd plavidla čekali.

This is really shocking. A reception committee that guided one of the boats to shore today. pic.twitter.com/8qtpdG9iWS — Nigel Farage (@Nigel_Farage) July 20, 2021

Že jsou aktuální počty migrantů mířících do Británie rekordní, dokládají čísla z minulých let. Za celý rok 2019 přes průliv proniklo pouze 1 890 migrantů, tedy méně než aktuálně během necelého měsíce. Jen za pondělí mělo do Británie připlout přes 430 migrantů.

