Šok: V Čechách nikdo nikdy neuměl zpívat, řekl prý nový ředitel Opery Národního divadla

Umělci v Národním divadle se chystají stávkovat. Vadí jim norský umělecký ředitel, který se prý neseznamuje s náležitostmi a uvedl soubor opery do „krizového stavu“. Eva Urbanová, operní pěvkyně, tvrdí, že ji a další české sólisty umělecký ředitel Per Boye Hansen urazil, když řekl, že v Česku nikdy nikdo zpívat neuměl. A ministr Staněk už se chystá do akce.

Jak informovala Česká televize, odboráři opery Národního divadla vyhlásili stávkovou pohotovost. Důvodem je prý netransparentní a nekompetentní řízení. Zaměstnancům vadí nový umělecký šéf Per Boye Hansen, bývalý ředitel norské národní opery.

Operní pěvkyně Eva Urbanová k tomu řekla: „V opeře Národního divadla je veliký chaos, prostě nervozita, nevíme, co bude dál. A proč jsem se k tomuto kroku hlavně rozhodla, bylo, že pan Hansen se vyjádřil, že v Čechách nikdy nikdo zpívat neuměl. A to ne že urazilo mě. Ale to muselo urazit všechny žijící bývalé sólisty.“ Dle ČT ředitel divadla Jan Burian řekl, že by měl být uvnitř instituce veden dialog. Domněnka, že nový umělecký šéf rozvrátí české divadlo, je dle něj urážkou většiny zaměstnanců Národního divadla.

Ve věci už se angažuje i ministr kultury Antonín Staněk. „Jsem znepokojen situací v Národním divadle a to nejen po dnešní schůzce s paní Evou Urbanovou, která mě o tamějším dění informovala. Pověřil jsem paní náměstkyni Kalistovou ze sekce živého umění, aby svolala garanční radu ND na nejbližší možný termín, a situací se budeme zabývat,“ napsal na svém Twitteru.

Jsem znepokojen situací v Národním divadle a to nejen po dnešní schůzce s paní Evou Urbanovou, která mě o tamějším dění informovala. Pověřil jsem paní náměstkyni Kalistovou ze sekce živého umění, aby svolala garanční radu ND na nejbližší možný termín a situací se budeme zabývat. — Antonín Staněk (@StanekAntonin) June 25, 2019

Umělci z Národního divadla již minulý měsíc zaslali řediteli Národního divadla Janu Burianovi tento otevřený dopis:

Zaměstnanci a výkonní umělci Opery Národního divadla a Státní opery vyjadřují otevřeným dopisem vážné znepokojení nad současnou kritickou situací v Opeře Národního divadla a Státní opery. Tato situace byla způsobena netransparentním výběrem nového uměleckého ředitele Opery Národního divadla a Státní opery, Per Boye Hansena, od sezony 2019/2020. Pro sezonu 2018/2019 byl pan Per Boye Hansen jmenován poradcem ředitele Národního divadla. Za jeho devítiměsíční působení v této funkci, které mělo být přípravným krokem k nástupu do jeho funkce ředitelské, nepředstavil základní vizi a uvedl soubor opery do krizového stavu. Doposud se věnoval úzkému segmentu (zejména výměně českých sólistů za sólisty ze zahraničí) a neseznámil se s českou legislativou, vnitřním chodem divadla a uměleckým provozem. Do dnešního dne není definovaná nová organizační struktura opery, vymezení kompetencí a odpovědností za kroky, které se v souboru odehrají od 1. 8. 2019.

Řada otázek, které opakovaně pokládalo vedení a umělecké rady orchestrů, sborů a sólistů, nebyla dosud zodpovězena, proto níže podepsaní volí tuto formu otevřeného dopisu řediteli Národního divadla, Prof. Janu Burianovi.

Otevřený dopis ZDE

Sám Per Boye Hansen dal rozhovor deníku Právo. Hansen v něm říká, že bez dialogu se nic nevyřeší. „Mluvím s kolegy. Měl jsem od té doby osobní setkání s většinou sólistického souboru. Při rozhovorech z očí do očí jsem jim řekl, co je mým plánem a o co se v Praze pokusím. Nepřijel jsem změnit Operu Národního divadla podle svého. To není má ambice.“ Soubor prý nechce zredukovat, ale naopak rozšířit. „Přeji si pochopit krásné Národní divadlo a udělat to nejlepší pro to, aby mělo další úspěchy. To je má mise. Musíme najít způsob, jak vést v divadle otevřený vnitřní dialog. Zabere to čas, protože důvěra se buduje dlouho. Nemohu říci: Prosím, věřte mi. Musím v Praze být a každý den poctivě pracovat, jednat a otevřeně komunikovat. A doufejme, tak získat důvěru. To je jediné, co mohu dělat. Musím ale říci, že se v České republice cítím dobře přijat,“ říká dále norský šéf.

Celý rozhovor ZDE

autor: kas