Šokovaní Němci čtou o Klánovicích

O střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy informují i přední německá média. S titulkem Do České republiky dorazila naprostá hrůza o událostech zpravoval například německý týdeník Die Zeit.

„Možný motiv je zatím nejasný. Podle policejního šéfa Martina Vondráška je jednou z hypotéz vyšetřovatelů, že čtyřiadvacetiletý muž mohl mít na svědomí i dvojnásobnou vraždu před týdnem,“ informoval Němce i deník Welt s tím, že střelec vlastnil zbraně legálně a v minulosti doposud nebyl nijak trestán.

Incidentu si všimla i bulvární média. Švýcarsko-německý deník Blick svým čtenářům událost, během které střelec zabil nejméně 14 lidé a zranil desítky dalších, zprostředkoval po minutách. „Krvavá lázeň na Karlově univerzitě v České republice,“ uvedl Blick článek s tím, že policie byla o potenciálním nebezpečí ze strany střelce informována už v 12.20.

Blick též poukázal na možnou spojitost s dvojnásobnou vraždou muže a dítěte v Klánovickém lese. O tomto novém „hrůzném podezření po krveprolití na pražské univerzitě“ psal i deník Bild. „Svědci slyšeli v klánovickém lese několik výstřelů. Žena nakonec našla u stromu kočárek a dva metry od něj mužovo tělo. Zalarmovaná policie zjistila, že muž byl popraven čtyřmi ranami do hlavy – a že pachatel chladnokrevně zastřelil i dítě,“ uvedl Bild s tím, že šéf pražské policie Martin Vondrášek uvedl, že mezi oběma činy existuje souvislost.

Bild také německou veřejnost informoval o tom, že střelec avizoval, co udělá, už o týden dříve. „9. prosince zveřejnil na Telegramu kanál, který označil za ‚deník pro střelbu ve škole‘. Popsal v něm svou motivaci k činu a informoval o své fascinaci jinými masovými vrahy a lidmi, kteří běsní. Oznámil také svůj záměr vzít si život,“ napsal německý deník.

V závěru článku Bild dodal, že obvykle o sebevraždách deník neinformuje, aby nepodněcoval jejich napodobování. Následně vyzval občany, kteří jsou v depresi nebo mají sebevražedné sklony, aby kontaktovali telefonickou poradenskou službu.

O hrůzném činu dále psal i rakouský deník Der Standard, který od roku 1988 vychází ve Vídni. „Praha je v šoku. Nejméně 14 lidí bylo ve čtvrtek odpoledne zabito střelbou v centru české metropole, poblíž budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,“ psal deník a také zmínil možnou souvislost střelby s dvojnásobnou vraždou muže a dítěte v Klánovickém lese.

Der Standard citoval i slova rakouského prezidenta Alexandra Van der Bellena, která prezident napsal na sociální síť X: „V těchto bolestných hodinách jsme v myšlenkách s lidem České republiky, s rodinami a přáteli obětí.“

I am deeply shocked by the cruel attack in Prague today, claiming many victims. In these painful hours, our thoughts are with the people in the Czech Republic, the families and friends of the victims. (vdb)