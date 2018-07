Šokující VIDEO dostává Francii do varu: Sexuální obtěžování mladé studentky přímo na ulici vyústilo v násilný čin

Hosté pařížské kavárny Terrasse byli v pondělí svědky incidentu mezi mladou ženou a mužem, který podle všeho mladou ženu obtěžoval nevhodnými poznámkami se sexuálním podtextem. Také na ženu pískal.

Jiné ženy by možná sklopily hlavu a raději by celý incident přešly, ale Marie Laguerre zvolila jinou cestu. „Sklapni!“ řekla útočníkovi. Agresora to však nepřinutilo zklidnit se. Místo toho k ženě přišel a udeřil ji. V tu chvíli se k mladé studentce začali sbíhat lidé a agresor se dal na ústup. Policie po něm pátrá. Celý incident byl zaznamenán na kameru a mladá žena ho sdílela na sociálních sítích.

Deníku Le Parisien studentka řekla, že si nemyslela, že ji agresor slyšel, jen si chtěla ulevit. Má prý plné zuby toho, jak se někteří muži chovají. „Vřelo to ve mně, nechtěla jsem se nechat ponižovat,“ řekla žena deníku. Její vyjádření převzal také server The Local. „Odmítla jsem se dívat do země, podívala jsem se mu do očí a řekla mu to,“ pokračovala mladá žena. Na sociální síti poděkovala studentka všem lidem, kteří se jí zastali.

Počet případů sexuálního obtěžování prý ve Francii narůstá. Podle serveru si na to stěžuje řada žen. Francouzská ministryně pro rovnost žen a mužů Mineta Marlene Schiappa do médií prohlásila, že incidentem byla pobouřená, ale bohužel ne překvapená. Politici musí reagovat tvrdě a nastavit legislativu tak, aby bylo možné agresory citelně postihovat. Už v květnu schválilo francouzské národní shromáždění přísnější postihy za sexuální obtěžování na ulici i ve veřejné dopravě.

autor: mp