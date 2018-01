Soud osvobodil exšéfa elitní jednotky Vojenské policie Krčmáře

Verdikt je tak pravomocný. Muži při odchodu z jednací síně uvedli, že je kauza stála devět let života. Podle jejich advokátů bylo trestní řízení účelové a souviselo se zrušením útvaru.

Obžaloba tvrdila, že Krčmář s Klimešem postupovali v roce 2008 při zadání zakázky s úmyslem opatřit neoprávněný prospěch firmě HQH System. Nadlimitní zakázku totiž rozdělili na dvě menší: v elektronickém tržišti Ministerstva obrany poptávali zvlášť maskovací oděv MultiCam a maskovací oděv MultiCam H20, ačkoliv podle obžaloby mělo zboží totožný charakter. HQH System pak získala obě zakázky v hodnotě 2,2 a 1,7 milionu korun, ačkoliv jiní dodavatelé mohli podle kriminalistů zboží dodat o 663.000 korun levněji.

Elitní jednotka SOG vznikla v roce 2002

Odvolací senát dnes ale potvrdil dřívější názor obvodního soudu, podle nějž muži neměli v úmyslu zneužít své tehdejší postavení. „Jejich obhajobu, že postupovali v dobré víře, aby zajistili mužstvu materiál, který mohl ochránit jejich životy a zdraví, vůbec nepovažujeme za vyvrácenou,“ řekla předsedkyně odvolacího senátu Eva Brázdilová.

Soudkyně se přiklonila k názoru, že SOG poptával dvě různá zboží. Upozornila mimo jiné na to, že pokud by muži zadali zakázku jako jedinou, zaplatila by armáda dvojnásobek. „Pánové od tohoto odstoupili, protože neakceptovali nabídnutou cenu. Pak řízení proběhlo decentrálním způsobem a za nižší cenu byl nakoupen v podstatě dvojnásobek materiálu,“ podotkla.

Krčmářovi i Klimešovi hrozilo za zneužití pravomoci a za pletichy při veřejné soutěži tři až deset let vězení. U armády už ani jeden nepracuje.

Elitní jednotka SOG vznikla v roce 2002, o sedm let později byla ale zrušena. Tisk psal v roce 2009 o útvaru v souvislosti s údajným dřívějším odmítnutím jeho členů bojovat po boku spojeneckých vojáků v Afghánistánu. Kvůli situaci u jednotky tehdy rezignoval dlouholetý šéf Vojenské policie Oldřich Kubát.

Vojáci SOG tehdy články o své zbabělosti těžce nesli a poskytli ČTK prohlášení, v němž zprávy označili za součást kampaně, která má umožnit likvidaci jednotky. Připomněli také údajnou nevraživost vůči SOG ze strany tehdejšího velitele Vojenského zpravodajství Ondreje Páleníka, který původně velel 601. skupině speciálních sil – elitní jednotce spadající právě pod Vojenské zpravodajství.

