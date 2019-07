Soud projedná výroky bývalého tajemníka SPD Staníka o Romech, Židech a homosexuálech

Podle verdiktu se Staník svými prohlášeními v restauraci Sněmovny dopustil schvalování genocidy a podněcování k nenávisti vůči skupině osob.

Incident se stal v říjnu 2017. Tehdejší tajemník SPD podle obžaloby v prostorách dolní komory Parlamentu například uvedl, že „buzeranti a lesby jsou nemoc a měli by se střílet již po narození“. Prohlásil údajně také, že by se homosexuálové, Romové a Židé měli posílat do plynu.

Staník, který ve sněmovní restauraci zapíjel volební úspěch SPD, obžalobu odmítá. U soudu opakovaně uvedl, že není rasista. Připouští, že se s ostatními politiky bavil i o menšinách, popírá však, že by je haněl. Podle něj je motivem trestního stíhání snaha poškodit hnutí SPD a jeho předsedu Tomia Okamuru.

Vedle roční podmínky dostal Staník ještě peněžitý trest 70.000 korun. Státní zástupkyně se proti verdiktu neodvolala, takže odvolací senát už ho nemůže potrestat přísněji.

autor: mp