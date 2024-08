Soudce detailně popsal únos. Pak otočil a uposlechl nadřízené. Skutek se prý nestal. Aby v další větě vše popřel

Ze soudního spisu.

Právní zástupce Pavle Buráně, který je detailně seznámený s průběhem celého soudního líčení, nám potvrdil, že to byl právě nalézací zlínský soud, který jako jediný prováděl dokazování. Vrchní soud v Olomouci tak hodnotil důkazy pouze od stolu a navíc odmítl jakékoliv další důkazy, které předkládal Buráň s vysvětlením, že dokazování není bezbřehé. Pavel Buráň přitom celou dobu tvrdí, že v těchto svých podáních podrobně vysvětloval všechny údajné rozpory, o které pak Vrchní soud v Olomouci opřel svůj verdikt.

„Senát soudce Šlapáka jen zbaběle a nezákonně přitakal argumentům obhájců Novotných slovy, že lze dovodit, přisvědčit nebo logicky a přiléhavě souhlasit s tvrzeními Novotných. Stejně nezákonně se jim soudce Koudela podvolil, i když se to pokusil zhojit tvrzením, že se závěry Vrchního soudu v Olomouci nesouhlasí. Zlínský nalézací soud měl, když už se podvolil právnímu názoru vrchního soudu, znovu důkazy provést, a to včetně mého výslechu. Toto ale olomoucká justiční mafie nemohla připustit, přestože argumenty Novotných jsou směšné a u soudu by neobstály," myslí si poškozený Pavel Buráň.

„Proti nakonec osvobozujícímu verdiktu krajského soudu se zlínský státní zástupce Matoušek sice odvolal, ale nebylo mu to nic platné. Olomoucký státní zástupce Frgál neudělal nic proto, aby dosáhl spravedlnosti. Nenavrhl žádný z důkazů, který jsem mu také dal k dispozici. Dokonce i přes mou výslovnou žádost nepožadoval můj výslech před Vrchním soudem v Olomouci. A dokonce, jak jsem se dozvěděl později, nenavrhl ani výslech svědka, který se sám přihlásil na státní zastupitelství,“ dodal Buráň, který za vrchol alibismu považuje to, že ve svém verdiktu, kterým stvrdil nevinu pro Novotné, soudce Vladislav Šlapák sice pochválil soudce Radomíra Koudelu za rozhodnutí, tzn. že se skutek nestal, ale pokáral ho za formu odůvodnění. „To bylo těch prvních sto stran, kde bylo napsáno, jak jsem byl unesen,“ vysvětli Buráň.

Podle Pavla Buráně je jeho případ demonstrací toho, čemu sám říká justiční mafie. Přestože s prokázáním toho, že se stal obětí únosu, u českých soudu neuspěl, svůj boj za spravedlnost nevzdává. Shromažďuje nové důkazy, věří v obnovu soudního líčení i v to, že jednou vyjde najevo, jak nejen v jeho případě postupuje olomoucká justice a tamní vrchní státní zastupitelství.

„Kdyby mi někdo něco takového tvrdil třeba v roce 2020, nevěřil bych mu. Stejně jako jsem nevěřil tomu, že se pod něco takového dokáží soudci z Olomouce podepsat s tím, že mě ani nevyslechnou nebo že vůbec nevezmou v potaz mé důkazy, které jsem místo státních zástupců sám shromažďoval. To, co olomoucká justice provedla, to, jakým způsobem se mnou zametla, je samo o sobě kriminální čin. A nejen senát pana Šlapáka by za tohle měl sedět na lavici obžalovaných. Dnes vím, že ta kauza není osamocena. V Olomouci se dá bohužel spravedlnost koupit. Je to nehorázná drzost a zvůle těch lidí. Dnes moc dobře vím, že to nebylo jen o těch soudcích, udělám všechno proto, abych to dokázal,“ zhodnotil vše Pavel Buráň.

Naopak někdejší Buráňův společník Jaroslav Novotný zarputile mlčí, a na jakékoliv snahy naší redakce o stanovisko on ani jeho právní zástupce neodpovídá.