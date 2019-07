Soudy si stěžují, že nezvládnou prověřit neoprávněné exekuce. Zatopte pod kotly, prostě musíte, vzkázala jim z televize ministryně Benešová

Anketa Myslíte, že volební blok ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN vyhraje parlamentní volby? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 5158 lidí

Hned zpočátku moderátor Daniel Takáč otevřel téma exekucí a tázal se ministryně, zdali se opravdu ověří 132 947 neoprávněných exekucí. Benešová hovořila o tom, že toto téma v dubnu již otevřel její předchůdce Jan Kněžínek. Prý také nevadí, že jsou některá rozhodnutí, jež se mají otevírat, i sedm let stará. „Jestli to je starší, to nehraje roli, důležité je, že to pořád má vliv na tuto problematiku,“ pronesla. V červnu pak její agenda odeslala dopis soudům s podněty, které případy mají prozkoumat.

Na zářijový termín, do kterého mají být ony exekuce projednány, řekla, že si na rozdíl od samotných soudů myslí, že to shrnutelné je. „Musejí to prostě prověřit, jinak to nejde, je to jejich povinnost, takže já bych tak nelkala nad tím,“ dodává s tím, že to nebude „tak dramatické“. Pokud to soudy do září nestihnou, tak se jim má prodloužit lhůta. Soudy by podle ní měly „zatopit pod kotly“.

„Dneska opozice křičí, ale mohli se tomu taky věnovat,“ pronesla Benešová k tomu, proč se exekuce řeší až nyní. Šest až osm let měli lidé zbytečně podléhat exekucím, jelikož se problematice nikdo nevěnoval. Dlužníci na jednotlivé případy nebudou muset upozorňovat, řešit se mají všechny označené za neoprávněné.

Co se týká dětských exekucí, tak těm se prý také nikdo nevěnoval a proto nepadají na rodiče, ale na samotné potomky.

Ohledně situace se státními zastupitelstvími Benešová promluvila, že změna bude až od roku 2022. Nynější vláda tedy již prý nebude odvolávat nejvyššího státního zástupce. Odvolání jiných státních zástupců se taktéž nechystá, muselo by dojít jen k něčemu zásadnímu. Benešová tedy prohlásila, že v tomto nebude činit žádných změn. Období, po které by státní zástupci byli ve funkci, má podle nového návrhu trvat deset let, prodloužení by se ale mohlo konat vzhledem k možnému přechodnému období.

„Proč by si měli státní zástupci vybírat svého šéfa, když já za to odpovídám,“ mluvila Benešová k další z novel změn státních zastupitelství.

Benešová pak vyvrátila, že by se nyní dali státní zástupci úplně vyjmout z ústavy, tak jak by to chtěl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Svůj nástup do funkce prý zpětně ministryně spravedlnosti „nijak neřeší“. Zamýšlela se však nad chováním demonstrantů, kteří nesli nápisy jako „Rudá Marie“. Zmínila se, že ji to mrzí zejména kvůli tomu, že dvakrát v minulosti odmítla vstoupit do strany a tito lidé se nesmířili s nynější politickou situací. „Demonstrovat mohou, ale já kvůli tomu nebudu odstupovat,“ podotýká. Podle ní se mají lidé soudit podle toho, co udělali, a ne podle toho, co by mohli udělat.

Takáč se vrátil i k podle Benešové „shodě náhod“, kdy na ministerstvo přišel návrh na obžalování premiéra Andreje Babiše a ve stejné době byl odvolán její předchůdce. „Já jsem vstoupila do hry, až když Kněžínek odstoupil,“ přidává k nevhodnému načasování odvolání Jana Kněžínka. O kauze Babiše prý sama nerozhoduje, ani nemůže. Nechtěla by ani nad touto kauzou předjímat, jak obvinění točící se ohledně Babiše dopadnou.“

Benešová zopakovala, že vyhodnotila, že si u nás trestní stíhání lze objednat.

Ohledně protahování odvolání ministra kultury Staňka si myslí, že prezident Miloš Zeman chtěl „řešit pochybnosti“ týkající se kauz, na které odstoupivší ministr poukázal.

Celý záznam pořadu můžete zhlédnout ZDE.

autor: rak