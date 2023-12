Soukromá média mají rozhodovat o ČT? Vždyť jim chtějí sebrat peníze. Radní nespokojen

Zástupci soukromých médií se budou moci zapojovat do diskusí o roli médií veřejné služby. Uvedl to na pátečním semináři o roli a funkci médií veřejné služby ministr kultury Martin Baxa (ODS). „Lobbing privátního mediálního sektoru v praxi,“ usoudil bývalý předseda Rady České televize René Kühn s tím, že privátní sektor se snaží, aby veřejnoprávní média disponovala co nejméně finančními prostředky.

Zástupci komerčního mediálního sektoru kritizovali návrh tzv. velké mediální novely neboli znění novely zákona o České televizi, zákona o Českém rozhlasu a zákona o rozhlasových a televizních poplatcích především kvůli tomu, že před vznikem této novely neproběhla diskuse o pravé roli médií veřejné služby. Ministr kultury Martin Baxa z hnutí ODS se tuto kritiku nyní pokouší zohlednit a navrhuje, aby funkce médií veřejné služby i způsoby jejího naplňování byly specifikovány v zákoně i memorandu.

Takovéto memorandum by vycházelo ze zákona, opíralo by se však o pravidelné diskuse, na kterých se budou podílet různí zástupci mediálního trhu včetně provozovatelů soukromého vysílání. Memorandum by mělo být aktualizováno každých pět let

Diskuse by měly začít počátkem příštího roku, účastnit se jich budou zástupci Ministerstva kultury, Hospodářské komory České republiky zastupující komerční vysílatele a zástupci veřejnoprávních médií.

„Otevřeně jsme si řekli, že návrh velké mediální novely obsahuje konkrétní návrhy ke zvýšení příjmů médií veřejné služby, a teď otevíráme prostor pro zpřesnění role médií veřejné služby,“ vysvětlil Baxa.

Podle bývalého předsedy Rady ČT Reného Kühna je možnost k podílení se na diskusi o roli veřejnoprávních médií zástupci soukromých médií „lobbingem privátního mediálního sektoru v praxi“.

„Ještě si někdo myslí, že tolik potřebné novely zákonů o České televizi a Českém rozhlasu budou schváleny v podobě, v jaké byly původně Ministerstvem kultury předloženy…?“ ptal se na sociální síti X bývalý předseda Rady ČT.

Principy pro média veřejné služby jsou podle Kühna v současnosti nastaveny správně. „Chybí pouze definice fungování veřejnoprávních médií v on-line prostředí,“ zmínil Kühn a obvinil zástupce soukromých médií z toho, že jejich hlavním cílem je omezení finančních prostředků veřejnoprávním médiím. „Privátu jde jen o to, aby ČT a ČRo měly k dispozici co nejméně financí. O nic jiného nejde,“ usoudil.

Tzv. velká mediální novela předpokládá také navýšení televizního poplatku na 160 Kč ze současných 135 Kč a zvýšení rozhlasového poplatku na 55 Kč ze současných 45 Kč měsíčně. Navýšení poplatku na semináři zdůvodnil nový generální ředitel České televize Jan Souček i generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Reálná výše poplatku je kvůli neměnné výši poplatku v posledních letech pod polovinou její absolutní hodnoty. Nedojde-li proto k reformě financování, Česká televize bude muset od roku 2025 zredukovat o třetinu svoji produkci, řekl Souček.

Rozšířit by se měl podle novely i výčet zařízení, za která se budou poplatky platit. Podle současného znění zákona poplatky musí platit každý, kdo vlastní televizi nebo rádio, novela seznam rozšiřuje o zařízení, na kterých lze přijímat televizní i rozhlasové vysílání, jako je například počítač, tablet nebo mobil. Poplatek se nicméně bude odvádět pouze za jedno zařízení, pokud se jich v domácnosti nachází více.

