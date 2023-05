Spatlali to na poslední chvíli. Lidi čumí a nevědí. Zkušení novináři hovoří o Fialovu guláši

reklama

„Obával jsem se jedné věci – a to je, jak se říká, že představení toho balíčku bude takové, jako když žebrák mává zlatou sekyrou. Že to bude přepálené, že tam budou nějaké obrazovky, budou tam lítat lidi, mávat fanglema. Naštěstí tento typ politického marketingu tam nebyl a nastoupil typ, který se jmenuje bezbřehá protahovaná nuda. Takže jsem se snažil to vydržet, ale já jsem to prostě nevydržel. Mám z toho jeden niterný pocit, a to je ten, že vlastně to celé oddřel vysmívaný a vynadávaný Marian Jurečka. Mám dojem, že to vzal na sebe a celé to prostě domluvil. Jinak to nepřesvědčivé vystoupení pana ministra Stanjury mě jako rozechvělo tím negativním způsobem. Já jsem nepochopil příliš, co se tam děje, kdežto v té důchodové reformě v tu chvíli bylo jasné, i když to trvalo tak dlouho, je nastolený nějaký směr, který bude trvat třeba 20–25 let a postupně vlastně se ten důchodový systém bude rovnat,“ poznamenal Klempíř k představení balíčku. Dodal, že žádný politický marketing v představení tématu nespatřoval.

„Je to dáno asi rozdílem v premiérovi, protože přece jenom bývalý univerzitní profesor... Tak to odpovídalo, bych řekl... To je asi jeho rukopis. Dlouhá přednáška, kdy konkrétně Petr Fiala mluví v hezkých frázích, jako velmi hezky vysvětlí, proč se něco má dělat, ale už nevysvětlí ten obsah. A kdyby tam pak nebyly po těch dvou hodinách zhruba třicet minut čas na otázky nás, novinářů, tak jsme se leckteré věci nedozvěděli. A teprve teď i vylézají na povrch. To bych tomu vytkl jako hlavní chybu. Hlavně na straně těch výdajů to bylo hodně obecné, hodně v mlze a řekl bych, že teprve se to bude objevovat, o co vlastně jde, hlavně v těch dotacích. A že možná začne nějaké lobbistické eldorádo, kdy teď budou ti lidé nebo ty dotace, ty firmy, kterým se to bude sekat, že začnou křičet, a uvidíme, zda to ta vláda vydrží, to nastavení, že to chce opravdu zrušit ty dotace,“ poznamenal k tomu Dolejší.

„Možná že nechtěli mít žádný marketingový cirkus, protože v zásadě nemají co sdělit. Když se na to podíváme, tak vláda má schodek státního rozpočtu za první čtyři měsíce 200 milionů korun, celkově ho plánuje na 300 milionů korun, ale letos nijak škrtat nebude. To je naprosto podstatná věc, že oni se tváří, že něco chtějí udělat, ale letos neudělají vůbec nic. Ty změny jsou budoucí, oni načetli nějaký rámec toho, jak by to mělo být, sami nevědí, jak to chtějí udělat, tam je přece nejzajímavější, že premiér Fiala řekl, že budou chtít šetřit i na státní správě, ale pak jsme se dozvěděli, že to budou dělat tak, že neobsadí místa těch, kteří půjdou do důchodu, a že neobsadí plánovaná tabulková místa. To znamená, že třeba v té státní správě oni neušetří vůbec nic,“ zmínil dále k tématu Balšínek.

Klempíř následně poznamenal, že lituje toho, že nebyl muška zlatá a nebyl součástí jednání kabinetu, když se koalice domlouvala na tom, co bude říkat. „Tam muselo být obrovské napětí, protože těch pět koní, každý táhne na jinou stranu. Takže oni se domluvili, že se domluví na nějaké platformě, a teď jak to chceš říct lidem... Není tam žádná atraktivita, protože říkáte páru, něco, co teprve vznikne,“ poznamenal Klempíř.

„Každý tomu musí rozumět. Teď se mi ale zdá, že na porozumění běžných občanů vládní politici úplně rezignovali. Všude je nějaký poradce z NERV, který hovoří velmi moudře, co se má z ekonomického hlediska udělat. A lidi čumí a nevědí, co se jim říká. Rezignace na běžného občana je ohromující, a to mě děsí, protože to je špatně,“ dodal Klempíř.

Dolejší s ním souhlasil a dodal, že vláda to spatlala na poslední chvíli, protože ještě před týdnem byla dohoda, že ministr Jurečka si sám představí penzijní reformu. „U konsolidačního balíčku dlouho nebylo jasno a až týden před touto akcí se asi na přání premiéra Fialy řeklo, že se udělá společná monstr akce,“ uvažoval. „Mám z toho trochu dojem, že možná ten obsah není tak, řekněme, hutný, tak aby to působilo, že je to opravdu monstr. Pokud bych měl být paranoidní, aby se vytvořil pro nás, média a veřejnost, tak trochu zmatek, že těch opatření je tolik, že budou postupně vylézat na povrch nějaká překvapení... Stal se z toho nesrozumitelný guláš,“ dodal Dolejší.

