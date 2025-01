Anketa Chcete, aby se koalice STAČILO! dostala do Poslanecké sněmovny? Chci 93% Nechci 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 19151 lidí

Jenže situace se začíná měnit. Popularita prezidenta Zelenského klesá. Server amerického listu New York Times naznačil, že pokud bude Zelenskyj usilovat o své znovuzvolení, mohl by to mít poměrně složité.

„Nejnovější průzkumy ukazují, že podpora klesá na téměř 50 procent a v průzkumech, které měří jeho popularitu u potenciálních konkurentů, klesá ještě níž. Zvlášť pokud by se volby konaly v důsledku dohody o příměří s Ruskem.

Jeho nejsilnějšími konkurenty mohou být exprezident Petro Porošenko a ukrajinská expremiérka Julia Tymošenková, která dokonce vyrazila do Wasingtonu za Donaldem Trumpem.

„Tymošenková odcestovala do Washingtonu, aby se v pondělí zúčastnila některých inauguračních akcí. Zelenskyj se ceremoniálu nezúčastnil. Řekl, že do Washingtonu pojede pouze na Trumpovo pozvání,“ napsal k tomu NYT.

Spolu s průzkumem o prezidentu Zelenském jde ruku v ruce průzkum o chuti Ukrajinců opustit svou zemi. Nadace demokratické iniciativy (DIF) uveřejnila data z průzkumu, který ukazuje, že pětina (21 %) Ukrajinců by ráda emigrovala, pokud by se otevřely hranice. Nevidí ve své zemi dost příležitostí ke svému dalšímu rozvoji, nevidí cestu k lepší budoucnosti. Už kvůli stále zuřící válce. Až třetina lidí z této skupiny jsou nejmladší dospělí Ukrajinci ve věku 18 až 29 let.

New @dem_initiatives/@RazumkovC poll found a fifth (21%) of Ukrainians would like to emigrate if border opens, due to lack of development opportunities, war risks and insufficient state support. Of those, 33% are 18-29 year olds; 25% are men; 19% women. https://t.co/YoCsGl001w