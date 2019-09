Špatný den pro Borise Johnsona. Britská vláda přišla o většinu v Dolní sněmovně

Anketa Jakou roli sehrál ruský národ v dějinách Československa a České republiky? Jednoznačně kladnou 86% Spíše kladnou 6% Spíše zápornou 5% Jednoznačně zápornou 3% hlasovalo: 6100 lidí

Poté, co Doddsová složila poslaneckou přísahu a premiér Johnson začal k poslancům hovořit, přisedl na lavici k liberálům také poslanec Philip Lee, který záhy vydal prohlášení o odchodu z Konzervativní strany, jejímž byl členem od roku 1992 a od roku 2010 stranu zastupoval v Dolní sněmovně.

Odchodem Leeho přišla Johnsonova vláda o většinu v parlamentu před klíčovým rozhodnutím o dalším postupu na cestě k odchodu Británie z Evropské unie.

Lee své rozhodnutí rozebírá ve svém dopisu premiérovi. V něm Lee zmiňuje, že se nejednalo o jednoduché rozhodnutí. Píše, že do strany přišel před 27 lety a že pro něj byla čest pracovat jakožto ministr po dobu dvou let, kdy se snažil zlepšovat soudnictví v zemi. Zmiňuje však též, že se téma brexitu v Konzervativní straně pro něj nejvíce znechutilo se vzrůstem populismu a anglického nacionalismu.

Své rozhodnutí pak Lee ospravedlňuje tím, že každý musí dělat to, co si myslí, že je v nejlepším zájmu jeho země. V prohlášení rovněž uvedl, že se vláda „snaží o škodlivý brexit nepředvídatelným způsobem“.

Lee později svůj dopis adresovaný britskému premiérovi zveřejnil i na Twitteru:

After a great deal of thought, I have reached the conclusion that it is no longer possible to serve my constituents’ and country’s best interests as a Conservative Member of Parliament. My letter to the Prime Minister: pic.twitter.com/0QreSbSdwR