Špatný nepřítel. Izraelci se chystali na někoho jiného. A už minule měli smůlu

„To, že Hamás umisťuje zbraně, bojovníky a administrativní centra do kritických civilních oblastí včetně škol, mešit a nemocnic, není žádná sionistická propaganda. Skutečně to tak dělá a vytváří tím podmínky, které zaručují, že jakýkoli izraelský útok zabije mnoho civilistů,“ poznamenává k strategii teroristů z Hamásu badatel, analytik a tvůrce podcastu The MartyrMade Darryl Cooper. Varuje, že pokud se bude opakovat situace z operace v Gaze v roce 2014, tak se může stát, že se již během týdne kvůli ničivým úderům Izraele obrátí světové veřejné mínění proti němu. Právě v to prý nyní doufají i palestinští teroristé.

Zatímco se Izraelci soustředili na obranu proti Hizballáhu, povšimnul si, že palestinskou teroristickou skupinu Hamás naopak „obecně podceňují“ a již v roce 2014 na to Izraelci doplatili, když při pozemní invazi do Gazy zjistili, že teroristé z Hamásu převzali taktiku, kterou Hizballáh používal v roce 2006 – zejména tu, spočívající v boji zblízka, aby zmírnili izraelskou leteckou a dělostřeleckou převahu.



„Hamás podnikal infiltrační útoky tunelem a malými čluny a měl dokonce připravené paraglidery, které jsme viděli v posledních dnech (i když je nepoužil). Pozemní síly Izraele vtrhly dovnitř a očekávaly, že se Hamás rozptýlí jako vždy, ale Hamás byl připraven bojovat. Podél fronty s Izraelem bylo rozmístěno šest ‚brigád‘ po 2500 až 3500 bojovnících, každá s vlastní kombinací pěchoty, protipancéřových, minometných a raketových sil. Byla vybudována složitá a robustní síť tunelů, která umožňovala bojovníkům Hamásu překvapit Izraelce ze zálohy, a když šlo do tuhého, uniknout. Tunely byly zaminované a na každém kroku čekaly na Izraelce sítě improvizovaných výbušných zařízení. Na podporu svých pozemních sil používali odstřelovače a minomety s efektivitou, kterou nikdy předtím neprokázali,“ podotkl Cooper, že toto znamenalo pro izraelské síly významné ztráty; pozemní útok byl zastaven dříve, než se jim podařilo výrazněji proniknout.

Izrael se zároveň jak během druhé války v Libanonu, tak v roce 2014 v Gaze, snažil na potíže reagovat stažením pozemních sil a zahájením rozsáhlého bombardování od vzdušných a dělostřeleckých sil, což Gaze i jihu Libanonu přineslo silnou a „fotogenickou“ devastaci. Ta měla podle badatele nemalý vliv na to, že světové veřejné mínění se začalo obracet proti Izraeli. „V roce 2014 bylo při izraelském útoku na Gazu zabito asi 2000 až 2500 osob a více než 10.000 osob bylo zraněno, z toho 60 až 70 % civilistů, a celé oblasti měst byly srovnány se zemí. Jinými slovy, Izrael dal Hamásu ‚přesně‘ to, v co doufal,“ shrnul analytik.



Hamás podle Coopera dost pravděpodobně doufá v podobný výsledek i nyní – a na pozemní útok jsou palestinští teroristé pravděpodobně dobře připraveni. „I když je ve hvězdách, zda jsou připraveni na rozsah sil, které Izrael nasadí tentokrát. V každém případě bude pro Izrael obtížné dosáhnout něčeho, co by mu připadalo jako dostatečná odpověď na tato zvěrstva, aniž by utrpěl další propagandistické ztráty v mezinárodním měřítku,“ doplnil Cooper s tím, že něco takového si Izrael nemůže dovolit. Komplikovanost situace navíc může zvýšit i to, pokud Hamás skutečně disponuje zbraněmi, jež by omezily schopnost Izraele operovat ve vzduchu.



Analytik dodává, že to, že Hamás umisťuje zbraně, bojovníky a administrativní centra do kritických civilních oblastí včetně škol, mešit a nemocnic, není žádná „sionistická propaganda“, ale skutečně jde o něco, co teroristé z Hamásu dělají – a vytvářejí tím podmínky, které zaručují, že jakýkoli izraelský útok zabije mnoho civilistů. „Pokud si myslíte, že je to propaganda, tak nechápete mentalitu džihádistů,“ upozornil Cooper, že cílem teroristů je zároveň vyvolat zdrcující reakce na to, že jsou zabíjeni arabští civilisté.

Both the 2006 war against Hezbollah and the 2014 assault on Gaza followed the same pattern:

1. Israel responded to a provocation with a military assault

2. IDF ground forces stalled out against dug in enemy forces that had learned from previous engagements to fight up close and… — Martyr Made (@martyrmade) October 10, 2023

