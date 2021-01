Spojí Biden Ameriku? Pehe na ČT rozjel teorii. Klíč je v jedné věci

Politolog Jiří Pehe z New York University of Prague věří, že se novému americkému prezidentovi může podařit být prezidentem všech Američanů. Bude to ale podle něj hodně záležet na postoji republikánských kongresmanů a senátorů. V zahraniční politice Pehe předpovídá opětovné zapojení Spojených států v mezinárodních organizacích, které Biden mnohokrát deklaroval.

„Biden zdůraznil v několika svých projevech včetně inauguračního, že chce být prezidentem všech Američanů. On to zdůrazňoval i během volební kampaně, ale příliš to nepomohlo a nakonec došlo k tomu neslavnému útoku na Kapitol. Bude tedy záležet nejen na výzvách Joea Bidena, ale také na ochotě ostatní aktérů ve Spojených státech, konkrétně na republikánských kongresmanech a senátorech,“ řekl Pehe v České televizi. Anketa Kdo by měl sestavovat vládu? Ten, kdo předloží většinu 3% Strana nebo volební koalice, která vyhraje volby 5% Strana, která má nejvíc mandátů 92% hlasovalo: 4006 lidí

Sjednocení Ameriky totiž podle něj těžko proběhne, pokud to bude jednostranná záležitost, která bude vycházet od vládnoucích demokratů. „Joe Biden ale už desítky let působí v politice jako jakýsi smiřovač a člověk, který byl schopen vyjednat mnohé kompromisy. Po tom útoku na Kapitol si celá řada republikánů uvědomila, že je potřeba spolupracovat. Pokud by totiž dál trvala ta ostrá polarizace politiky, tak se Amerika těžko zhojí,“ předpovídal Pehe.

Podle něj se ale již objevily náznaky, že se podaří hluboký příkop mezi oběma tábory zasypat. „Jedním z příkladů, že někteří republikáni začínají politicky přicházet ke smyslům, k nějakému prozření, je fakt, že dvanáct republikánských kongresmanů podepsalo dopis, ve kterém deklarují ochotu spolupracovat s Bidenem na řešení těch nejpalčivějších problémů Spojených států. Navíc mezi nimi byli i někteří, kteří původně hlasovali proti certifikaci volebních výsledků,“ řekl Pehe, že u republikánů dochází pomalu k názorovému obratu.

Od Trumpa Pehe očekává velmi kritické reakce na činy nového prezidenta. „Ale je na druhou stranu nejisté, v jaké intenzitě to bude probíhat, protože Trump ztratil ty svoje hlavní platformy, zejména Twitter. Pokud se tam nevrátí, tak bude jen těžko schopen komentovat Bidenovy kroky a jeho rozhodnutí. Navíc teď Trump bude čelit celé řadě žalob, se kterými státní zástupci čekali až na moment, kdy odejde z úřadu,“ predikoval Pehe a dodává, že také bude záležet na tom, jak dopadne řízení o impeachmentu.

Zahraniční politika Joea Bidena se podle politologa bude vracet k multilateralistickému přístupu, kdy se Spojené státy vrátí do celé řady těch mezinárodních organizací, z nichž odešly. „Pokud jde o klíčové oblasti, ve kterých Donald Trump měl i nějaké úspěchy jako Střední východ, tak tam podle mě bude ta politika podrobena pečlivé analýze, protože by byla škoda bořit něco, co se povedlo navzdory tomu, že to byla zásluha Trumpa,“ řekl Pehe.

„Stejně tak si myslím, že ve vztazích s Čínou se Biden nebude pouštět do žádných radikálních kroků, že mu bude docela vyhovovat ta současná situace, kdy Trump uvalil na Čínu v určitých oblastech cla, a bude to využívat jako nástroj politického vyjednávání,“ uzavřel politolog.

