Spojili se proti nám všichni a Karel skoro vyhrál. Oslovujeme všechny voliče, jásal Babiš

„První bych chtěl za hnutí ANO poděkovat všem, kteří přišli k volbám,“ děkoval předseda Andrej Babiš ve volebním štábu hnutí ANO všem voličům České republiky. „Děkujeme všem, co nás volili. Samozřejmě tyto volby bohužel byly ve znamení té živelné katastrofy a my samozřejmě stále myslíme a aktivně pomáháme a určitě v nejbližším čase kraje navštívíme. My máme samozřejmě radost, že jsme vyhráli. Získali jsme skutečně obrovský nárůst hlasů v porovnání s rokem 2020, i když teda účast byla nižší,“ řekl Babiš a upozornil, že v danou chvíli nebyly všechny hlasy ještě sečteny, přesto už nyní ví, že v porovnání s rokem 2020 ANO získalo o 113 mandátů navíc.

Dále Babiš zmínil i úspěchy v senátních volbách, kdy 20 z 25 kandidátů ANO postupují do druhého kola voleb.

„Pro nás tyhle volby byly důležité. My si myslíme, že jsou i výsledkem naší intenzivní práce v opozici ve Sněmovně,“ řekl Babiš a pogratuloval Tomášovi Helebrantovi, lídrovi hnutí ANO na hejtmana ve Středočeském kraji. Následně Babiš vyzdvihl činnost Karla Havlíčka během kampaně ve Středočeském kraji. „Ale hlavně Karel Havlíček… objížděl většinu míst ve Středočeském kraji a vlastně v tomhle kraji, stejně jako v Praze, kde se proti nám spojila celá pětikoalice, tak de facto dokázal vyhrát. Strašně moc gratuluju. Skvělý úspěch,“ poděkoval Babiš poslanci Helebrantovi a Karlu Havlíčkovi.

Následně Babiš připustil, že i když možná nyní po krajských volbách skončí v opozici, hlavním cílem hnutí jsou parlamentní volby, které se uskuteční příští rok. „Jedině ve vládě může hnutí ANO znovu pomáhat lidem a vrátit Českou republiku do situace, kterou jsme předali v roce 2021 této pětikoalici, která za tři roky bohužel nemá žádné výsledky a jen ničí naši zemi,“ zkritizoval Babiš současnou vládu premiéra Petra Fialy (ODS).

„My jsme catch-all party. Oslovujeme všechny voliče,“ prohlásil Babiš. Karla Havlíčka pak označil za nejlepšího politického experta na ekonomiku, hospodářství a energetiku, který oslovuje živnostníky, podnikatele, zaměstnavatele. On sám se pak s Alenou Schillerovou dle jeho slov zaměřují hlavně na podporu důchodců, mají však i program pro mladé. „To znamená, že platí to, co jsme říkali. Že hnutí ANO je tady pro všechny obyvatele, voliče České republiky a my jsme přesvědčeni, že v dalším působení této vlády lidé pochopí, že se skutečně spletli, že příští rok by bylo samozřejmě skvělé, kdybychom takový výsledek mohli v parlamentních volbách zopakovat.“

Slovo ve volebním štábu dále dostal Karel Havlíček. Ten také nejprve poděkoval všem voličům, kteří k volbám přišli a poděkoval všem politikům, kteří ve volbách uspěli. „Vím, co je za tím práce,“ uznal Havlíček i práci politiků napříč politickými stranami.

Zdůraznil, že výsledek ANO ve středních Čechách byl nečekaně velký – strana získala přes 33 % hlasů, ačkoliv se původně pohybovala kolem 18 %. Tento výsledek označuje za téměř nemožný, což přisuzuje správné taktice a úsilí. „Myslím, že je to i do budoucna inspirace, že se dá zvládnout vše,“ připomněl Havlíček, že při dostatečném úsilí a práci není nic nemožné.

Připustil, že ačkoliv nebyla kandidátka středních Čech napěchovaná nejznámějšími jmény, zato podle něho byla sestavena z úspěšných lidí z mikroregionů. „Dávali jsme tam lidi, kteří mají svůj respekt ve svém okolí, a to je vidět, že zabralo,“ shrnul Havlíček. Sám byl na kandidátce na posledním místě.

Podobně jako Andrej Babiš, i Havlíček pak zmínil úspěchy hnutí ANO v senátních volbách.

„Já jsem spokojen, ale současně jsem při zemi. Výsledky beru s pokorou, s respektem k našim soupeřům. Čekají nás velmi náročná vyjednávání a my uvidíme, jakým způsobem uspějeme,“ řekl Havlíček a vyjádřil svou důvěru v to, že vyjednávání dopadnou pro ANO lépe než v minulých krajských volbách. „Protože hnutí ANO uspělo a já jsem toho názoru, že vítěz by ve finálních vyjednáváních měl být zohledněn, nikoli jen proto, že si to přejeme my, ale protože si to přejí lidé. Podle toho i budou reagovat v dalších volbách,“ dodal Havlíček.

Poté přišel čas na dotazy novinářů. Reportér ČT se předsedy ANO Andreje Babiše dotázal na očekávaný průběh druhého kola senátních voleb. „Tam se dá očekávat, že se nic nezmění. I když samozřejmě budeme přesvědčovat, abychom získali podporu našich kandidátů,“ odpověděl Babiš.

Následně byla Babišovi položena otázka na to, jaký očekává vliv krajských a senátních voleb na celostátní politiku. „Je to pro nás obrovská zkušenost,“ odpověděl Babiš, že vliv na celostátní politiku i tyto volby rozhodně mají a znovu zmínil úspěch Karla Havlíčka ve středních Čechách. „Ukázal, že jsme schopni oslovit i voliče pětikoalice, tradiční volice SPOLU nebo ODS. To je modelový příklad toho, jak bychom měli pracovat v terénu. My to určitě vyhodnotíme,“ dodal Babiš.

Připustil, že i přes to nadcházející parlamentní volby hnutí ANO ještě nemá v kapse. „Naopak – musíme zabrat víc, musíme mluvit s lidmi, musíme být v terénu a to budu chtít od hnutí i od jednotlivých krajských organizací, abychom na to měli více lidí,“ řekl s tím, že bohužel Karel Havlíček ani Alena Schillerová nejdou naklonovat a i v krajích je potřeba silného politického zastoupení. V závěru dodal, že program hnutí ANO do parlamentních voleb je již téměř hotový.

