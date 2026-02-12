O 159 miliard nás okradli, sypal ze sebe Babiš před jednáním EU a hrozí akcí

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Vzal si na paškál systém emisních povolenek známý pod označením ETS1. A přes něj se dostal až k reformě celé EU.
„Je úplně absurdní, že já jsem tady téměř po pěti letech, ale co jsem napsal všem lídrům v roce 2021, že emisní povolenky ETS1 je potřeba změnit, tak se nic nezměnilo,“ rozčiloval se Babiš do kamer České televize.
Teď po pěti letech prý kolegům připomínal, že 80 procent vydaných emisních povolenek je předmětem dalšího byznysu.
„A víte, kdo na tom vydělá? 63 procent toho profitu vezmou investoři ze Spojených států a Velké Británie. Takže 63 procent profitu, co náš průmysl, evropský průmysl, zaplatí na povolenkách, jde úplně mimo EU. Český průmysl na tom prodělal, když vezmu to, co dostali, a to, co zaplatili, 159 miliard. A ty peníze, které my jsme zaplatili, tak někdo na nich vydělává. Proto jediné řešení a okamžité řešení je změna té směrnice. Jediné řešení, okamžité řešení, je změna té směrnice,“ rozohnil se Babiš.
A taky nabídl cestu, jak potřebných změn dosáhnout.
Poté se nadechl a zdůraznil, že se v tomto směru hodlá opravdu hodně snažit.
„Jsem celkem urputnej a udělám pro to všechno,“ zdůraznil ještě Babiš.
Znovu zopakoval, že trvá na otevření smluv o EU.
„My jsme odkázaní na to, abychom přesvědčovali Evropskou komisi. … A proč by i předsedové vlád a prezidenti nemohli navrhovat směrnice? Proč bych třeba na summitu v březnu nemohl říct: ‚Takhle to chceme, já to navrhuju a pojďme o tom jednat.‘ Ale to, že EU potřebuje změnu kompetencí, to je úplně jasný,“ trval na svém Babiš.
Připustil, že půjde o běh na dlouhou trať, ale tento běh je podle jeho názoru třeba podstoupit. A systém emisních povolenek ETS1 je třeba změnit hned. Tak to vidí premiér sídlící v Praze.
Babiš také zdůraznil, že momentálně stojí vlastně v hlavním proudu EU, který chce posílit konkurenceschopnost celého společenství.
„My jsme jedni z mála aktivní, protože já vím, co je to průmysl. Na rozdíl od mnohých jiných. … My se určitě budeme snažit. Navrhovat mají předsedové vlád a prezidenti. A Evropská komise má exekuovat.“
A ještě jednou otevřel téma ETS1.
Systém ETS1, čili systém obchodování s emisemi na úrovni průmyslových podniků, funguje v EU od roku 2005. Model jeho fungování byl však schválen již v roce 2003, tedy ještě před vstupem České republiky do EU. Ta je členem od 1. května 2004.
V současné době zahrnuje a omezuje emise oxidu uhličitého z přibližně 11 000 zařízení ve 31 evropských zemích (27 států EU a Lichtenštejnsko, Island, Norsko a Švýcarsko) při výrobě elektřiny a v některých průmyslových odvětvích, např. v cementárnách.
Systém je založen na tom, že provozovatel zařízení, na které se vztahuje, musí předložit platnou povolenku na každou tunu vypouštěného oxidu uhličitého a že je k dispozici pouze omezené množství nových povolenek každý rok. Část povolenek je provozovatelům elektráren přidělena bezplatně, zbývající množství je draženo. S povolenkami lze obchodovat, tj. provozovatelé mohou prodat přebytečné povolenky nebo si musejí koupit další, které potřebují. A právě tuto část fungování celého systému Andrej Babiš kritizuje a poukazuje na to, kdo přesně na tomto modelu vydělává.
