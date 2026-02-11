Vášáryová zase poučovala: „Je mi líto, jak Češi volili.“

Magda Vášáryová vystoupila na besedě farního sboru Českobratrské církve evangelické v Brně-Židenicích na téma „Co ještě přijde?“. Úvodem varovala Čechy před vládou Andreje Babiše. Připomněla, že se před parlamentními volbami osobně zapojila do debat s českými voliči, protože podle ní existovala obava, že se politický vývoj v Česku může přiblížit situaci na Slovensku. „Mnozí lidi i v ODS si mysleli, že když vystoupím, tak můžu ovlivnit, zmanipulovat pár lidí i na Moravě a v Čechách. Tak jsem se zúčastnila v Brně i v Jihlavě i v Praze nějakých setkání s voliči a varovala jsem je,“ uvedla.
„Možná na tom budete hůř než Slováci.“
Podle ní část české veřejnosti příliš přeceňovala roli českého prezidenta v politickém systému. „Moji přátelé v Česku říkali, že to nemůže být jako na Slovensku, že mají prezidenta Petra Pavla,“ dodala s tím, že si lidé podle ní neuvědomují omezené pravomoci hlavy státu. „Naši prezidenti nemají tu sílu, jako má polský prezident. Nemáme poloprezidentský systém. Udělali jsme velkou chybu, že se prezident volí zvlášť mimo Parlament,“ dodala.
Vášáryová naznačila, že vývoj v Česku může být podle jejího pohledu složitější, než si část veřejnosti připouští: „Možná se ukáže, že i v této změně vy na tom budete hůře než my na Slovensku. I za komunismu jste na tom byli hůř než my,“ varovala před možným prudkým politickým propadem. A Čechům vzkázala „modlíme se za vás“.
Apel na „veto skupiny“ ve společnosti
Magda Vášáryová upozornila, že pro každou společnost je velmi důležité mít účinné skupiny, které dokážou říct „ne“ a zastavit škodlivé procesy. Jako první zmínila církev. Podle ní mohla například na Slovensku sehrát silnější roli, pokud by
Další významnou skupinou jsou podle jejích slov vysoké školy a akademici, kteří by měli aktivně pracovat se svými studenty. Upozornila však, že se někdy stává, že část studentů se přiklání na opačnou stranu, než by očekávala.
Třetí „veto skupinou“ je podle ní občanská společnost. „Když jedna z těchto skupin selže, tak nemáte dostatek sil, abyste zastavili nějaké procesy ve společnosti, které vedou společnost zlým směrem,“ upozornila.
Na besedě hovořila také o obavách a stresu, které podle ní vyvolává současná geopolitická situace. Přiznala, že vývoj ve světě nepovažuje za uklidňující: „Bohužel musím říci, že situace je mimořádně vážná. Mimořádně,“ uvedla.
Možná poslední skutečně férové volby v Česku
A opět kriticky komentovala české volby a jejich dopad na region. „Proto mi bylo velmi líto, že i Češi a Moraváci, které na Slovensku považujeme za inteligentnější, volili tak, jak volili, protože to udělalo zle i pro Slováky,“ řekla.
V souvislosti se středoevropským vývojem zmínila i Maďarsko a obavy z dalšího směřování tamní politiky. „Teď budeme čekat, jak skončí volby v Maďarsku. Všichni mí přátelé tvrdí, že Orbán vyhraje, zmanipuluje ty volby. I vy jste možná měli poslední skutečně férové demokratické svobodné volby,“ varovala.
„I my se musíme bát, že volby, které budou v roce 2027, budou už absolutně zmanipulované, neférové. My sami jsme se do toho dostali,“ dodala k situaci na Slovensku, kde nyní vládne kabinet Roberta Fica.
„Propaganda se vám zahnízdí v mozku.“
Zároveň Magda Vášáryová uvedla, že sama neposlouchá ani Andreje Babiše, ani Roberta Fica, a varovala před tím, jakým způsobem dnes podle ní funguje moderní propaganda.
Upozornila, že jde o vysoce kvalifikované a sofistikované mechanismy, které působí nenápadně, ale systematicky. „Jsou to vysoko kvalifikované věci, které jsou postavené tak, že se vám zahnízdí v mozku. A když překročíte určitou hranici těch hloupostí – a to vám řeknou všichni psychologové a psychiatři – jste ztracený. Ztracený,“ uvedla.
„Znám mnoho lidí, kteří překročili tu hranici. Vůbec to nečtěte, ani nebudete vědět jak a váš mozek bude otrávený. Pozor na to. Nikdy se už nevrátíte do normálního světa. Budete žít ve virtuálním světě, který neexistuje. Vidím tolik lidí, kteří vlastně odešli z tohohle světa mentálně, že je mi to velmi líto, hlavně mezi staršími lidmi. Katastrofa. Dejte si prosím na to pozor,“ upozornila publikum, aby nepodceňovalo vliv dezinformačního obsahu a dlouhodobého vystavení propagandě.
Následně se ostře vymezila vůči tomu, co označila za útok na občanskou společnost. Připomněla, že už komunistický režim podle ní jako jednu z prvních věcí potlačil občanství a snažil se lidi zbavit pocitu, že jsou aktivními spolutvůrci státu.
Uvedla, že pocit, že „já jsem majitel toho státu“, je podle ní zásadní hodnotou, kterou autoritářské režimy potřebují oslabit. V této souvislosti zmínila i současnou slovenskou vládu. „Pro takového postkomunistu, jako je Robert Fico, prostě aktivita občanská, to je něco, co by nemělo být. Jak oni říkají, zvolili nás, tak se nevyjadřujte. Nebo jděte do politiky a potom se do toho můžete míchat. Ale my, občané, tě platíme a ty jsi tam na čtyři roky. Tak akorát buď takový milý, laskavý a spravuj věci veřejné, nebo ještě máme možnosti odvolat,“ vzkázala Vášáryová slovenskému premiérovi.
„Nepřežijeme, když strčíme hlavu do písku.“
Kromě jiného poukázala na hluboké rozdělení společnosti, které podle ní oslabuje nejen jednotlivé státy, ale i Evropu jako celek. „Kultura nás drží spolu. Je to spojení,“ připomněla, že evropská kultura je podle jejího názoru tmelem.
V tomto kontextu však vyjádřila obavu, zda Evropa dokáže ustát tlak zvenčí, ať už z ruské, nebo americké strany, pokud si nebude vědoma vlastní identity. Opět zmínila zkušenost s komunistickým režimem, i on se snažil společnost od její kulturní identity odstřihnout a nahradit ji jiným hodnotovým rámcem.
Pokud Evropa nebude držet pohromadě, pravidla přestanou platit a rozhodovat bude jen síla. Vášáryová proto zdůraznila potřebu rychlého spojení evropských zemí a připomněla roli Evropské unie i takzvané koalice ochotných. „I když my Slováci jsme mimo, protože si myslíme, že stačí, když strčíme hlavu do písku, zadek necháme venku, ať si se zadkem dělají, co chtějí. Myslíme si, že takhle to přežijeme. No, nepřežijeme,“ povzdechla si nad postoji slovenské vlády.
Nakonec varovala i před scénářem, kdy by se k moci dostali nacionalisté v Polsku a Maďarsku a současně by se rozpadl svět mezinárodních smluv a pravidel, jak si podle jejích slov přejí například Donald Trump, Vladimir Putin či Si Ťin-pching: „Jakmile svět mezinárodních smluv a pravidel zanikne, Slovensko přestává existovat. My jsme skutečně velmi ohrožení,“ zakončila s tím, že doufala v rozumný vývoj v Česku, který by mohl Slovensku pomoci, což podle ní dnes už není samozřejmé.
