Spor o ruské uprchlíky. Kolář je tu nechce, Kroupa připomíná historický přínos

Na přijmutí Rusů jako uprchlíků, kteří odešli ze své země kvůli vyhlášené mobilizaci, se dívají lidé různě. Někdejší senátor Daniel Kroupa připomíná, na základě historických zkušeností, jejich přínos pro českou společnost, tedy měli bychom je podle něj přijímat i s určitými riziky, které to představuje. Naopak bývalý velvyslanec ČR v USA a v Rusku Petr Kolář o nich hovoří jako o „zvláštních patriotech“, zostra se pustil i do řečníků na demonstraci Česká republika na 1. místě.

O uprchlících z Ruska se začalo výrazněji hovořit poté, co Putin 29. září vyhlásil okamžitou částečnou mobilizaci, kterou zdůvodnil ochranou suverenity a územní celistvosti Ruska. Rusové v reakci na to docela masivně z Ruska utíkají; od vyhlášení mobilizace mělo ze země utéct na zhruba 700 tisíc lidí, uváděla ruská verze časopisu Forbes.

Někteří Rusové se brání nástupu do ruské armády a nechtějí do války na Ukrajině. Kreml však tyto informace opakovaně popírá s tím, že jde o lživé informace. Mobilizace se dotýká především ruských občanů v záloze a s vojenskou zkušeností. V rámci částečné mobilizace mělo být povoláno 300 tisíc rezervistů,

Zásluhou T. G. Masaryka se Československo stalo útočištěm Rusů, kteří uprchli před bolševickou tyranií, a stali se podle Kroupy občany, z nichž mnozí z nich na oplátku významně přispěli naší kultuře, vědě i hospodářství.

Kroupa upozorňuje, že místo kolaborace s režimem si tito Rusové zvolili odchod a zachovali si čest. „Na tom nic nemění skutečnost, že jiní odolali i většímu nátlaku, protože ti představují výjimku. Zaslouží si naší zvláštní úctu, podle jejich příkladu můžeme tvořit mravní vzory, ale nikoli pravidla,“ říká v rozhovoru pro iRozhlas.cz.

I dnes prchají z Ruska nešťastníci, kteří se nechtějí podílet na válce proti Ukrajině, a my opět řešíme problém, zda a komu z nich poskytnout nový domov. „Nemáme žádné právo soudit jejich odchod jako mravní selhání,“ říká Kroupa.

„Mladý muž, který se účastnil protiputinovských demonstrací, snášel rány pendrekem, přesvědčoval marně své okolí a ve chvíli, kdy je postaven před rozhodnutí, buď nastoupit do armády, nebo na dlouhá léta do vězení, volí odchod do exilu. Takové bychom neměli vracet do ruského pekla a sluší se je přijímat i s rizikem, že to na nás jenom hrají. Masaryk by nám to jistě schválil,“ dodává Kroupa.

Kolář v rozhovoru pro CNN Prima News k tomuto tématu podotkl , že mnoho lidí, kteří z Ruska utekli až kvůli vyhlášení mobilizace, nejsou „antiputinovci“ a „neměli bychom je přijímat jako nějaké uprchlíky“. „Jsou to sice uprchlíci před válkou, ale hlavně před Putinem jako mobilizátorem, ne jako před diktátorem,“ míní Kolář s tím, že „jde o oportunisty, kteří si útěkem snaží zachránit svůj holý život místo toho, aby se připojili k odpůrcům války“.

V souvislosti s demonstracemi Česko na 1. místě Kolář hovořil o ruské propagandě: „Když si poslechneme některé řečníky na našich náměstích, tak nám do očí tvrdí úplné nesmysly a nestydí se za to. Je to jakýsi druh mozkové infekce, která prostě ovládá tyhle lidi,“ dodal. Kolář míní, že i u nás jsou lidé „jako ruská mluvčí ministerstva zahraničí Marija Zacharovová“, kteří „nechtějí vidět realitu ve chvíli, kdy jsou s ní konfrontováni“. Vliv ruské propagandy podle Koláře již slábne, přesto však „vojenskou operaci“ stále podporuje většina Rusů.

