Sputnik: Čekat na EU? Ne. Profesor Šerý potopil Blatného

Molekulární biolog Omar Šerý má za to, že ruskou vakcínu Sputnik stačí schválit Státním ústavem pro kontrolu léčiv a není třeba čekat na Evropskou lékovou agenturu. „SÚKL posuzovat umí a k dispozici odborníky má, takže není třeba čekat s posouzením na EU, která je v boji proti koronaviru zcela nekoncepční už celý rok. SÚKL by posouzení zvládl včetně zamítnutí vakcíny,“ myslí si.

reklama

Anketa Věříte léku ivermektin? Ano 59% Ne 7% Nechávám na lékařích 34% hlasovalo: 1666 lidí

Prezident Miloš Zeman rozvířil českou mediální a politickou scénu po tom, co ve včerejším našem rozhovoru vyzval ministra zdravotnictví Jana Blatného a předsedkyni SÚKL Irenu Storovou k rezignaci za údajnou blokaci ruské vakcíny Sputnik. „Mezi pozitivní informace patří ale to, že v úterý Itálie koupila ruský Sputnik a na jejím území má vyrůst továrna na jeho výrobu.

Negativní informace je, že teď Slovensko na týden přerušilo očkování kvůli nedostatku vakcín. Pro mne z toho vyplývá závěr, že pokud se těmito vakcínami, ať ruskou nebo čínskou, očkují miliony lidí, pak ti dva, o kterých jsem mluvil, jsou vinni faktem, že i nadále budou zbytečně umírat naši lidé. Přičemž počet zemřelých už vyskočil na dvě stě za den. Proto oni (ministr Blatný a šéfka SÚKL Irena Storová, pozn. red.), a to chci říci zcela veřejně a nahlas, nesou plnou odpovědnost za tato úmrtí,“ pověděl Zeman.

Psali jsme: Zeman pro PL: Vyhodit Blatného. Může za mrtvé, blokuje Sputnik. Varuji Babiše

K tomuto tématu se v DVTV vyjádřil molekulární biolog Omar Šerý. Na úvod pověděl, že to je otázka primárně politická a do politiky by se nerad zaplétal. „Co se týče vakcíny Sputnik, my si musíme uvědomit, že je potřeba opravdu velmi uvážlivě analyzovat všechny účinky těch vakcín a je otázka, jak jsou ty vakcíny postaveny a je potřeba zjistit, jestli by nemohlo vznikat více některých vedlejších účinků,“ zdůraznil potřebu opatrnosti při schvalování vakcín.

Fotogalerie: - Jmenování předsedkyně AV ČR

Psali jsme: Vědec tvrdě: Očkování? To bude zklamání. Opatření budou i po něm

„Já bych byl rychlý, protože nám tady umírá spousta lidí a my potřebujeme, aby tady to umírání se zastavilo, aby se zastavil ten příval těch nemocných, nakažených lidí do nemocnic. Nejsem proti jakýmkoliv čínským nebo ruským vakcínám. Na druhou stranu je potřeba rychle se na ty vakcíny zaměřit, jestli jsou bezpečné,“ vysvětlil.

Na dotaz Drtinové, zda by trval na certifikaci Evropskou lékovou agenturou odpověděl, že SÚKL má dostatečnou kapacitu na posouzení léků. „Rozhodně máme odborníky, kteří budou schopni posoudit, pokud jim výrobce dodá dostatečné množství informací a studií, tak odborníci ve Státním ústavu kontroly léčiv jsou schopni posoudit toto bez toho, aniž by čekali na Evropskou unii,“ dodal.

Za tento rozhovor se však do vědce pustili na twitteru odpůrci ruské vakcíny. „Tak Omar Šerý by nečekal se Sputnikem na schválení EMA. Smutné, když i skvělí vědci nemají tušení, o co tu jde. Díky bohu za vědce s přidanou hodnotou – pana Konvalinku a Grubhoffera,“ napsal mu uživatel Větvička.

Tak @omarsery1 by nečekal se Sputnikem na schválení EMA.



Smutné, když i skvělí vědci nemají tušení, o co tu jde. Díky bohu za vědce s přidanou hodnotou – pana Konvalinku a Grubhoffera. — VÁ (@VVetvicka) March 11, 2021

Anketa Je Miloš Zeman dobrým prezidentem? (Ptáme se od 10.3.2021) Ano 83% Ne 17% hlasovalo: 12360 lidí

Šerý na to reagoval. Větvička prý vytrhl věci z kontextu, neboť to tak řečeno nebylo. „Řekl jsem, že SÚKL posuzovat umí a k dispozici odborníky má, takže není třeba čekat s posouzením na EU, která je v boji proti koronaviru zcela nekoncepční už celý rok. SÚKL by posouzení zvládl včetně zamítnutí vakcíny,“ trval si na svém Šerý.

Na to odpověděl Jiří Karásek. Ten se ptal Šerého, podle čeho by měl SÚKL rozhodovat, když nemá podklady. „Třeba podle tvítů Jiřího Ovčáčka?“ tázal se. Dle Šerého tak, jak posuzuje běžně léčiva. „Sebere odborníky, vyšle je do místa výroby na posouzení výrobního procesu, vyžádá si všechny podklady od výrobce atd. SÚKL toto umí velmi dobře. Pokud nedostane všechny podklady nebo najde nedostatky, tak žádost zamítne,“ popsal proces molekulární biolog.

Omar Šerý se dostal do křížku s ministrem zdravotnictví Janem Blatným kvůli jeho výrokům v pořadu Otázky Václava Moravce ohledně posílání vzorků provedených testů na koronavirus do Národní referenční laboratoře. České laboratoře dosud nemusely vzorky provedených testů na koronavirus do Národní referenční laboratoře povinně posílat. Podle šéfa resortu zdravotnictví Jana Blatného se to ukázalo v týdnu, když došlo na jednání s jednou brněnskou laboratoří. Ta podle něj hlásila přítomnost takzvané jihoafrické varianty viru, zároveň však odmítla poslat k potvrzení své vzorky. A právě to by se podle Blatného mělo změnit.

Fotogalerie: - Testování zaměstnanců

Psali jsme: Není pravda. Jen skončil Moravec, ozval se vědec. Vážná věc s covidem

„Tyto vzorky tam musejí být odeslány. Nás nebo ty lidi, kteří se tím zabývali předtím, nenapadlo, že by si někdo vůbec mohl dovolit neposlat vzorky do Národní referenční laboratoře,“ sdělil Blatný.

K tomu se však vyjádřil právě Omar Šerý z laboratoře Elisabeth Pharmacon. „Skutečně mě mrzí, když ministr Blatný si mě bere do úst a tvrdí, že nechci poskytovat vzorky a nespolupracuji, když to není pravda. Mrzí mě, že přestože mě nazývá kolegou, tak se domnívá, že náš tým několika molekulárních biologů, biochemiků a mikrobiologů není schopný sekvenovat,“ poznamenal Šerý.

Psali jsme: Flákanec Janu Krausovi? Show zahájil tak, že Volný nebude rád „Umělci, lidi nenávidí Prahu. Kvůli vám.“ Řekl herec. Zemanovu výročí nasadil korunu „Babiš naříkal v Lánech. A nic. A zase nic.“ Tak přišel úder Zemana přes PL. Příběh pokračuje Ivan Bartoš: Covid pasy nesmí dělat z neočkovaných lidi druhé kategorie

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.