Sputnik na sílu? Guláš. Hamáček smetl teorie. Vzkaz i Zemanovi

Další nemocnice vyhlásily kvůli naplnění kapacit stav hromadného postižení osob. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v pořadu Interview ČT24 uvedl, že zdravotnický systém mají zachránit další zdravotnická zařízení a ambulantní lékaři, kteří budou muset dát péči pro část svých pacientů stranou. Na přetřes přišla i budoucnost ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) v rámci politických sporů kolem vakcíny Sputnik V. „Pokud nám někdo nacpe Sputnik V na sílu, vzbudí to obrovské problémy!“ varoval Hamáček. Mezitím premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že v příštím týdnu dorazí do Česka díky solidaritě EU 100 tisíc dávek vakcíny Pfizer navíc.

Na to, jak moc budou současná protiepidemická opatření efektivní, si ještě počkáme. „Je cílem vládních opatření, abychom obrátili křivku směrem dolů. Ještě nás čeká nepříjemný čas. Opatření platí ale jen pár dní. Odborníci říkají, že dalších deset dnů bude křivka ještě stoupat,“ uvedl Hamáček s nadějí, že se snad stoupající trend pak co nejdříve obrátí.

Dnes vláda bude rozhodovat o tom, jak do boje proti šíření koronaviru zapojí také další síly, jako jsou ambulantní specialisté, zejména pak jejich střední zdravotnický personál. A další kapacity v podobě nemocnic, které nejsou ve vlastnictví státu nebo krajů.

„Situace je tak závažná, že už není prostor, aby vše beželo jako za normální situaci,“ komentoval následně ministr skutečnost, že plán na povolání ambulantních lékařů jejich sdružení kritizuje. Sami říkají, že nejsou schopni se zapojit do péče o covidové pacienty, protože práce na JIP je výrazně odlišná. Mají také obavu o to, kdo se postará o jejich pacienty. „Už není kde brát, nikdo je nechce hnát na jipky, ale je potřeba pracovníkům na jipkách ulehčit. Část pacientů ambulantních lékařů si bude muset počkat. Péče, která půjde odložit, se bude odkládat,“ doplnil vicepremiér.

Dalším aktuálním tématem byla budoucnost ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). Prezident Miloš Zeman pro CNN Prima News řekl, že je na něm znát vyhoření a měl by si odpočinout. „Unavení jsme všichni. Nemyslím si, že by pan ministr Blatný vybočoval z řady. Sice pracuje pod největším tlakem, ale ministrem je krátce. Syndrom vyhoření větší než na nás na všech na něm nepozoruji,“ zasmál se ministr vnitra.

Následně byl dotazován, jakou roli ve výměně Blatného, kterou hlava státu naznačovala, může hrát ruská vakcína Sputnik V? Blatný totiž prohlásil, že dokud bude ministrem zdravotnictví on, tak se Češi vakcínou Sputnik V, pokud nebude mít evropskou registraci, očkovat nebudou. „Tato debata je velmi nešťastná. Hlavním problémem není vakcína a není to ani řešení. I kdybychom přivezli hromady Sputniku, tak to naše přeplněné špitály nevyřeší,“ řekl Hamáček.

Jedním dechem dodal, že i když se kloní k očkování vakcínami, které jsou schválené, očkování vakcínou Sputnik V by v Česku umožnil. „Nechal bych to dobrovolně, nikomu v očkování se Sputnikem bych nebránil, pokud by podepsal revers, že to bere na sebe. Nemůžeme ale Sputnik dát do státního programu a očkovat lidi vakcínou, která není schválená, proti tomu by část společnosti protestovala,“ myslí si předseda vládní ČSSD.

Nemá informace o tom, že by premiér chystal ve vládě změnu, která by se týkala postu ministra zdravotnictví. „S premiérem jsem mluvil poslední dobou několikrát a nic takového mi nesdělil. To znamená, nic takového ani neuznal za vhodné se mnou komunikovat,“ nepředpokládá Hamáček, že by konec ministrování Blatného byl na pořadu dne.

„Ono to vypadá, jako kdyby chtěl prezident dosadit do čela resortu někoho, kdo nebude stát Sputniku v cestě. Nedělá to na vás ten dojem?“ zajímala se moderátorka Světlana Witowská zmiňující, že exhejtman Kraje Vysočina, poslanec za ČSSD Jiří Běhounek, kterého by Zeman rád viděl jako ministra zdravotnictví, uvedl, že by tuto nabídku neodmítl.

Hamáček znovu upozornil, jaké jsou prioritní otázky. „Pro mě je důležitější zachránit tisíce lidí na jipkách než řešit Sputnik. To je virtuální kauza,“ zůraznil člen vlády.

„Všichni musejí vědět, že pokud sem někdo „na sílu nacpe“ Sputnik, tak to vzbudí obrovské problémy,“ pokračoval Hamáček s tím, že by kvůli tomu mohla pak začít část společnosti odmítat očkování. „V systému by to udělalo akorát guláš. Nedokážu si představit, že zařadíme neschválenou vakcínu do státního systému očkování, pokud nejsme sabotéři a nechceme jej celý rozbít,“ konstatoval.

Moderátorka pak vyzdvihla tlak na Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) ze strany premiéra i prezidenta, a sice aby vydal povolení na použití vakcíny Sputnik V, i když ve skutečnosti tuto pravomoc má pouze Ministerstvo zdravotnictví a SÚKL dává pouze odborné stanovisko.

„Kdyby náhodou jakýkoliv ministr zdravotnictví udělal, že by schválil Sputnik V bez schválení Evropské lékové agentury, vzbudí to ve společnosti takové turbulence, že to má potenciál zničit rozbíhající se systém očkování. Pokud je někdo příčetný, tak to prostě nebude tlačit na sílu,“ zopakoval Hamáček závěrem.

Současně dnes premiér Andrej Babiš na sociální síti oznámil, že státy Evropské unie přenechají Česku přednostně navíc 100 000 dávek vakcíny od společnosti Pfizer.

„Konečně dobré zprávy! Díky solidaritě EU obdržíme příští týden 100 tisíc dávek vakcíny Pfizer navíc. Můžeme rychleji očkovat teď, když to nejvíc potřebujeme,“ uvedl ve svém tweetu a poděkoval členským státům, Evropské komisi a její předsedkyni Ursule von der Leyenové. „Velmi si toho važíme,“ doplnil.

Konečně dobré zprávy! Díky solidaritě EU obdržíme příští týden 100 tisíc dávek vakcíny @pfizer navíc. Můžeme rychleji očkovat teď, když to nejvíc potřebujeme. Děkuji Komisi, @vonderleyen a všem členským státům. Velmi si toho vážíme ???????? — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 3, 2021

Česko mělo podle původní společné unijní objednávky dostat asi tři miliony dávek vakcíny Pfizer. Občané České republiky mohou být aktuálně očkováni třemi dostupnými vakcínami. Očkovací látky jsou od společností Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Největší počet dávek je od společností Pfizer a BioNTech, následují AstraZeneca a Moderna. Česko má zatím objednané vakcíny pro 11 milionů lidí. Již dříve slíbilo Česku poslat 15 000 dávek vakcíny AstraZeneca Sasko. Z Izraele už v předchozích dnech vojáci přivezli 5 000 dávek vakcíny Moderna.

