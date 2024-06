Srbský prezident: 3 až 4 měsíce do velké války v Evropě. Možná dřív

Během jednoho z televizních rozhovorů srbský prezident řekl, že se pravděpodobně blížíme k situaci, která by mohla být horší než druhá světová válka. V rozhovoru pro Die Weltwoche z 8. června proto hovořil o svých obavách z eskalace války na Ukrajině.

„Můj přístup je jiný než přístup větších a důležitějších lídrů, protože já bych chtěl mír a většina ostatních by chtěla vítězství jedné nebo druhé strany,“ zdůraznil Vučić svůj postoj. Spolu s postojem ostatních lídrů jde podle jeho slov ruku v ruce rétorika a typ narativu, který se den ode dne zhoršuje. I proto srbský prezident varuje, že ještě je možnost toto směřování změnit, brzy však už nebude. „Musíte rozumět citátům od historika Taylora: vlak už odjel ze stanice a nikdo ho nemůže zastavit. Taková je situace. Věřím, že se k tomu blížíme. Domnívám se, že se blíží poslední dny, kdy je možné přehodnotit, co se na Ukrajině děje. Pokud ty velké mocnosti v krátké době nic neudělají, tak ano, jsem si docela jistý, že nás čeká skutečná katastrofa.“

Že má Ukrajina právo útočit na ruské území, nedávno prohlásil i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Novinář, který vedl se srbským prezidentem rozhovor, připomněl, že západní média nemají obavy a tvrdí, že ruský prezident Putin blafuje, když říká, že toto bude mít důsledky. Vučić důvody k obavám vidí. „Vždycky jsem byl opatrný, když jsem hodnotil Putinovy možné budoucí kroky, a nebyl bych si tak jistý. Samozřejmě nemohu být v jeho kůži, nevidím věci jeho očima. Ale domnívám se, že to jen přispěje k dalšímu zhoršení situace. Nikomu to nepomůže, jen to situaci ještě zhorší,“ uvedl Vučić.

„Situaci také velice komplikuje, že každý mluví jen o válce. Nikdo nechce dosáhnout míru, nikdo o míru nemluví – mír je skoro zakázaným slovem. Všimněte si, že říkají jen: k zajištění budoucího míru musíme nejdřív vyhrát,“ popsal prezident současnou situaci, ve které mu chybí realizace konkrétních kroků k míru vedoucích jako například vyjednávání za přítomnosti obou dotčených stran.

V Evropě si všichni hrají na hrdiny

„Je vskutku zvláštní, že se nikdo nepokouší tu válku zastavit,“ zmínil Vučíć a vysvětlil jednu z teorií, proč tomu tak může být. „Západ si myslí, že může lehce vyhrát proti Putinovi. Chtějí ho vyčerpat na Ukrajině a potom vstoupí do jeho prostoru a ruské území v takové formě, jakou dnes má, už nebude existovat a Putin bude svržen.“

Tuto možnost Vučić nevylučuje a uznává, že válka na Ukrajině Putina oslabila. „Ale oslabila ho dostatečně? Stačí to ke zničení Ruska a svržení Putina? Tomu nevěřím,“ řekl a dodal, že Putin je spolu s Ruskem podceňován.

„V dnešní Evropě si všichni hrají na velké hrdiny. Ale neříkají svým lidem, že za to zaplatí velmi vysokou cenu,“ uvedl srbský prezident. Evropští lídři by podle jeho názoru měli dělat všechno pro to, aby zastavili válečné štváčství.

Vučić nicméně uvedl, že chápe postoj francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který podle něj uvažuje tak, že je lepší čelit Rusku na území Ukrajiny než na evropském území. Podobný postoj vidí Vučić i u Německa. „Měli by se však pokusit dosáhnout jakéhokoli druhu příměří, jakéhokoli druhu klidu zbraní. Pak vyjednávat na deset, dvacet, třicet, padesát let – na tom nezáleží. Je to lepší než jediný den boje, kterému dnes čelíme,“ usuzuje Vučić.

Prohru si nikdo nemůže dovolit, blíží se katastrofa

NATO ani Spojené státy americké si nemohou dovolit, aby Rusko vyhrálo, a to hned ze tří důvodů. Prvním z nich je, že pokud by se tak stalo, jejich politický odkaz by přestal existovat. „Za druhé, postavení Evropy a Západu by se z geopolitického hlediska zhoršilo natolik, že by ho nikdo nebyl schopen oživit a obnovit. A za třetí, otevřelo by to Pandořinu skříňku pro další hnutí a nepřátelství proti Západu,“ vyčetl Vučić.

Pro Rusko by však prohra také znamenala ztrátu svého odkazu. „Putin osobně by ztratil všechno,“ uvedl Vučić.

V sázce toho je hodně pro obě strany. I z toho důvodu je Vučić přesvědčen, že se blížíme katastrofě. „Kdo je připravený ztratit milion, dva miliony nebo patnáct milionů lidí? Já nejsem připraven ztratit jediného muže, toho se nebudeme účastnit,“ uvedl za Srbsko.

Podle Vučiće nastaly v minulosti dva momenty, kdy mohla být dohoda dosažena. Coby první jmenoval jaro 2022, o němž se tvrdí, že ji smetl ze stolu bývalý premiér Velké Británie Boris Johnson. Druhý moment pak nastal po velké ukrajinské ofenzivě, kdy Ukrajina znovu dobyla spoustu dříve Ruskem zabraných míst.

„Obávám se, že k nějaké dohodě teď máme velmi daleko. Ne před koncem roku,“ řekl Vučić se zkroušeným výrazem a dodal, že z jeho rozhovoru s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem vyplývá, že má na věc stejný názor.

Blíže je naopak situace, o níž srbský prezident hovoří coby o „velké konfrontaci“, aby se vyhnul termínu třetí světová válka. „Věřím, že nejsme daleko. Ne víc než tři až čtyři měsíce. A je zde nebezpečí, že se to stane ještě dřív.“

Srbsko se i nadále bude zasazovat o mír, stabilitu a klid.