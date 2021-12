Stáhněte Lipavského, říká vlivný senátor STAN. A trvá si na tom

reklama

Napětí mezi budoucí vládou Petra Fialy (ODS) a Hradem stále houstne. Ačkoli to ani prezident Miloš Zeman, ani premiér Petr Fiala neřekli nahlas, prezident podle všeho nechce jmenovat Piráta Jana Lipavského na post ministra zahraničí a Fiala už dal jasně najevo, že pokud ho nejmenuje, sáhne on jako premiér k podání kompetenční žaloby.

Senátor Zdeněk Hraba (STAN) má však za to, že by Piráti udělali lépe, kdyby nominaci Jana Lipavského stáhli a vybrali někoho jiného.

„Politika je o kompromisech, dohodě a schopnostech se dohodnout. Vzhledem k tomu, že Česká republika nyní potřebuje co nejrychleji funkční vládu, domnívám se, že ústupek ze strany nominace na ministra zahraničí by byl namístě,“ podotkl Hraba pro web Echo24.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jan Lipavský Piráti



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Další informace naleznete zde

Kompetenční žalobu podanou na prezidenta republiky by z hlediska rychlosti startu nové vlády nepovažoval za nejlepší variantu řešení sporu s prezidentem.

„Samozřejmě, že kompetenční spor je jedním z možných scénářů. Pokud by prezident odmítl konat i poté, co by Ústavní soud rozhodl, tak by nastávala otázka, co by se mohlo stát dál. Tedy zda by nastávala žaloba podle článku 65 a opět další zdržení jmenování vlády. Je to jeden z možných scénářů ale podle mého není úplně vhodný a není dobré o něm uvažovat. Jedna z možností to ale zcela určitě je,“ řekl.

Svým vyjádřením vyvolal senátor Hraba velmi živou diskusi i na sociální síti Twitter.

Dočkal se nálepky člověka, který „kope za Zemana“.

„Že by tu konečně někdo odhalil triko kopající za Zemana?“ otázal se pan Tomáš.

Senátor Hraba vše uvedl na pravou míru.

„Takže snaha mít novou vládu rychle, je podle vás kopání za Zemana?“ zeptal se Hraba.

Ale některé diskutující nepřesvědčil.

„Tak, jak jste to postavil, ano. Až jsem si říkal, že máte v biu napsanou špatnou stranu, že tam mělo být spíš Zemanovci. Čekal bych od člena vládní koalice, že budete premiéra podporovat, ne že mu budete mydlit schody,“ odvětil pan Bohdan Dlouhý.

Padla dokonce slova o tom, že je vlastně Hraba Zemanův zvěd.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Realita je, že ty vaše názory, které v poslední době prezentujete, podle mě nepatří vůbec za názory STAN. Akorát to celé podkopáváte. Hrajete se Zemanem na tajnačku, nebo jste jenom vyslaný zvěd?“ otázal se pan Marek Christ.

Senátoru Hrabovi též bylo doporučeno, aby raději mlčel.

„V rámci vyjednávání je především potřeba vědět, kdy má člověk mlčet, aby nepodkopával svou vyjednávací pozici. To, že si něco myslíte, ještě neznamená, že je to potřeba troubit do světa," dostalo se Hrabovi poučení od dalšího debatéra.

Psali jsme: A je zle: Ukázalo se, o co jde ve věci Lipavského. Blbé pro Fialu Zesměšnění Fialy. Už začalo. Boj se Zemanem může skončit nečekaně Umí si představit ty důsledky? Stanjura na ráně po Lipavském. Paroubek upozornil na závažnou věc Buď i Lipavský, nebo válka. Fiala vystoupil na ČT a je jasno

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.