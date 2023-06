Stanislav Motl oceněn. Řekl, co ho přivedlo ke psaní

reklama

Památku Miroslava Ivanova, spisovatele a publicisty, zabývajícího se především historií a literaturou faktu, připomněl Klub autorů literatury faktu, který spolu s městem Jaroměř uspořádal už 23. ročník Cen Miroslava Ivanova za literaturu faktu. Slavnostní vyhlášení se poprvé uskutečnilo v Knihovně Václava Havla. Rodák z Josefova nad Metují vystudoval češtinu a dějepis na Univerzitě Karlově, v roce 1967 přešel na dráhu spisovatele z povolání. Věnoval se především kauzám z české historie. Zpočátku protifašistickému odboji, mj. psal o atentátu na Reinharda Heydricha (Nejen černé uniformy), o Lidicích a Ležácích (A hořel snad i kámen). Původní profese Ivanova přivedla rovněž k „tajemstvím“, jež skrývá česká literární historie (Historie skoro detektivní, Labyrint, Důvěrná zpráva o Karlu Hynku Máchovi).

Významné místo mezi jeho díly zaujímají práce obnovující zkoumání pravosti Rukopisů (Tajemství RKZ, Záhada Rukopisu královédvorského, Utajené protokoly). Zvláště od poloviny 70. let se Ivanov zaměřil na českou historii od Sámovy říše přes začátky českého státu, husitství, nevolnické povstání 1775 až po revoluci 1848. Zabýval se záhadami životopisnými (sv. Václav, Jan Žižka, Jan Amos Komenský) i rekonstrukcemi událostí (například smrt Jana Roháče z Dubé). Postupně Ivanov historická fakta stále více beletrizoval (Vražda Václava, knížete českého…, Český pitaval aneb Kralovraždy, Podivuhodné příběhy) a své záhady konstruoval (Požár Národního divadla aneb Příliš mnoho záhad). Byl dlouholetým předsedou Klubu autorů literatury faktu, jenž od roku 2001 spolu s rodinou Miroslava Ivamova vyhlašují Cenu Miroslava Ivanova.

Vždy je lepší vybírat z vícero skvělých knížek

„Letošní ročník byl plný skvělý knih a pro porotu nebylo vůbec jednoduché vybrat vítěze. V některých kategoriích by už jen ta nominace v předchozích ročnících znamenala vítěznou knihu. Ale vlastně je to dobře, protože i ve fotbale, který mám rád, trenéři říkají, že je vždy lepší vybírat z více výborných hráčů. Tak i tady je lepší vybírat z více skvělých knížek. A samozřejmě musím přiznat, že u některých výběrů se mohou lišit názory na to, která z těch knih je nejlepší. Jako porota jsme se v některých kategoriích proto také neshodli. Ne že bychom se pohádali, ale někde to bylo velmi těsné,“ uvedl předseda poroty a zároveň i Klubu autorů literatury faktu Stanislav Tumis, vysokoškolský pedagog na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Cena Miroslava Ivanova za celoživotní dílo v literatuře faktu porota udělila novináři a spisovateli Stanislavu Motlovi. „Co mě na té ceně, které si velice vážím, zaujalo, je to, že je to cena za celoživotní dílo. Tak jsem si teprve uvědomil, že jsem asi nějak zestárl. Neměl jsem čas na to myslet, protože pořád někde lítám, pořád někde běhám. Tak až nyní jsem si s plnou vážností uvědomil, že jsem starší člověk. Není to moc hezký pocit, na druhou stranu to zase ta krásná cena vyvažuje. Ale zároveň jsem si uvědomil to, čemu říkáme uzavřený kruh,“ začal Stanislav Motl své poděkování za udělenou cenu.

Kruh se uzavřel, v deseti letech bylo rozhodnuto

„Někdy v deseti letech jsem se dostal ke knize, na kterou nikdy nezapomenu. Jmenuje se Historie skoro detektivní, autor Miroslav Ivanov. Dodneška si pamatuji, jak jsem hltal příběhy o hledání hrobu Karla Hynka Máchy, a nesmírně to zasáhlo moji čtenářskou duši. Myslím si, že mě Miroslav Ivanov nastartoval. Čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, že on vlastně rozhodl o tom mém směřování. Protože po přečtení této knihy, která mě nesmírně zasáhla, jak jsem říkal, jsem začal více studovat, více číst, více bádat a hledat pamětníky nejrůznějších událostí. No a po desítkách let jsem tady a přebírám tuto krásnou cenu, která je pojmenována po Miroslavu Ivanovovi. Čili kruh se uzavřel,“ vysvětlil Stanislav Motl, že byl k autorské dráze vlastně předurčen.

O literaturu faktu je v Česku velký zájem, což ale bohužel neplatí pro členství v klubu. „Obec nejen autorů, ale i těch lidí, kteří se zabývají literaturou faktu a kteří ji čtou, je obrovská. Ale u organizací tohoto typu se někdy stává, že ta formální stránka vstupu do té organizace je někdy slabší. Samozřejmě jsou tyhle organizace složeny především ze zástupců starší generace, která tak jako i v našem případě Klub autorů velmi výrazně podporovala a stále podporuje. Ale úbytek členů Klubu autorů literatury faktu pokračuje každým rokem. Byli bychom velmi rádi, kdyby do našeho klubu vstupovaly i mladé ročníky a třeba by byly ochotny se podílet i na jeho chodu. Aby nebyl závislý jen na pár lidech,“ pronesl na závěr slavnostní akce předseda Klubu autorů literatury faktu Stanislav Tumis.

Výsledky 23. ročníku Ceny Miroslava Ivanova

Hlavní cena se uděluje Richardovi Bieglovi za knihu Město v bouři, Urbanismus a architektura historického centra Prahy 1830–1970, vydanou Univerzitou Karlovou, Nakladatelstvím Karolinum v roce 2022

Kategorie: České dějiny

Cena se uděluje Daliboru Váchovi za knihu Nad mraky, Každodennost 311. československé perutě RAF 1940–1945, vydanou Nakladatelstvím Epocha v roce 2022

Kategorie: Světové dějiny

Cena se uděluje Miroslavu Bártovi za knihu Tutanchamon, Století záhad a objevů, vydanou Nakladatelstvím JOTA, s.r.o., v roce 2022

Kategorie: Regionální dějiny

Cena se uděluje Jaroslavu Křížovi (ed.) a kolektivu za knihu Turnov, vydanou nakladatelstvím NLN s.r.o. v roce 2022

Kategorie: Literární vědy a uměnovědy

Cena se uděluje Ondřeji Táborskému a Lucii Česálkové a kol. za knihu Spotřební imaginace státního socialismu, Reklama v Československu 1948–1989, vydanou Filipem Tomášem – Akropolis v roce 2022

Kategorie: Memoárová a biografická literatura

Cena se uděluje Karlu Englišovi, Martinu Hlaváčovi (ed.), Pavlu Lhotovi (ed.), Františku Plhoňovi (ed.), Vítu Pokornému (ed.), Aleně Mizerové (ed.) a Jakubu Kunertovi (ed.) za knihu Paměti, Kdo sloužíš vlasti, odměny nečekej, vydanou Masarykovou univerzitou v roce 2022

Kategorie: Ostatní literatura faktu

Cena se uděluje Michalu Bystrovovi za knihu Od Armstronga k Bécaudovi, Legendy světové hudby v Československu, Jak nás změnily a my změnili je, vydanou nakladatelstvím GALÉN v roce 2022

Kategorie: Historický román za rok 2022

Cena se uděluje Kláře Teršové za knihu Bílý pramen, vydanou Nakladatelstvím Argo v roce 2022

Cena Miroslava Ivanova za celoživotní dílo v literatuře faktu

se uděluje Stanislavu Motlovi

Cena Miroslava Ivanova za trvalý přínos české a slovenské literatuře faktu

se uděluje Josefovi Opatrnému

Cena Miroslava Ivanova za celoživotní časopiseckou tvorbu

se uděluje Miloslavu Martínkovi

Cena Miroslava Ivanova pro nakladatelství soustavně se věnujícímu vydávání literatury faktu

se uděluje nakladatelství Paseka

