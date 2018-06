Stanjura s Kalouskem znovu šili do Babiše. Kvůli ministerstvu zahraničí. A premiér...

Babiš řekl, že je mu ctí, že může představit kabinet, který ráno jmenoval prezident Miloš Zeman na základě dohody ANO a ČSSD. Informoval také o tom, že kabinet dnes schválil programové prohlášení, které dostanou poslanecké frakce spolu se žádostí o vyslovení důvěry.

Kalousek poblahopřál novým členům vlády ke jmenování. Řekl pak, že v pondělí byly informace o tom, že na seznamu nominantů je navrhován pro vedení ministerstva zahraničí kandidát ČSSD Miroslav Poche, řízením ministerstva ale Zeman pověřil předsedu ČSSD a ministra vnitra Jana Hamáčka. Kalousek podotkl, že Ústava neumožňuje libovolně změnit jméno, aniž by to předseda vlády navrhl, Babiš tedy podle něho musel Hamáčka navrhnout. Premiéra se ptal, kdy se tak stalo.

V podobném duchu se neslo Stanjurovo vystoupení. Jak uvedl, neví, zda je ministr vnitra ministrem zahraničí, ministr zahraničí ministrem vnitra, nebo obojí. Řekl, že buď byl navržen do čela diplomacie Hamáček, pak by se jednalo podle Stanjury o další ponížení ČSSD, nebo Poche, a pak by to nebylo podle předsedy frakce ODS v pořádku. Tázal se nové ministryně spravedlnosti Taťány Malé, jak to tedy bylo.

Potom, co odpověď nezazněla, Stanjura podotkl, že Malá se zřejmě drží Babišova doporučení, že nemá moc mluvit, ale spíše naslouchat. Kalousek řekl, že Babiš i Malá zvolili arogantní mlčení. „Opravdu to není nejlepší zahájení komunikace mezi vládou a opozicí,“ zdůraznil. Opozice podle něho využije všechny parlamentní instituty, aby pravdu zjistila.

Poslanci si v úvodu jednacího dne připomněli na návrh místopředsedy dolní parlamentní komory Vojtěcha Pikala (Piráti) minutou ticha Den památky obětí komunistického režimu.

Jmenováním do vlády Hamáčkovi zanikla funkce místopředsedy Sněmovny. Ústava stanoví, že poslanec nebo senátor, který je členem vlády, nemůže být předsedou či místopředsedou Sněmovny nebo Senátu ani členem parlamentních výborů, vyšetřovací komise nebo komisí. Nového místopředsedu by dolní komora měla volit ve čtvrtek. ČSSD chce navrhnout Tomáše Hanzela.

