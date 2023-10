Stanjura vykládal, jak dělá vše pro sociální smír. Schillerová už to nevydržela

Vláda se podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) snažila prostřednictvím schváleného konsolidačního balíčku „dát do pořádku veřejné finance“ tak, aby jeho dopady nedolehly na někoho více a na někoho méně. „Děláme vše pro to, abychom udrželi sociální smír,“ tvrdí Stanjura pro CNN Prima NEWS. Jeho předchůdkyně na Ministerstvu financí Alena Schillerová (ANO) mu však vyčetla, že se „pasuje do role finančního kanóna“, ale tempo konsolidace veřejných financí má být přitom stejné, jako navrhovala předchozí vláda. „S tím rozdílem, že se to všechno vytáhne z kapes lidí a firem,“ řekla.

reklama

Anketa Hrozí Evropě akutní nebezpečí islámského terorismu? Hrozí 97% Nehrozí 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9309 lidí



„13. říjen 2023 vstoupí do dějin jako černý pátek pro českou ekonomiku. Fialova vláda největším zvýšením daní v novodobé historii České republiky pošlapala nejen vlastní programové prohlášení, ale především zájmy českých rodin, zaměstnanců, živnostníků i firem,“ kritizovala Schillerová schválení vládního konsolidačního balíčku.



Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) však Schillerové v rozhovoru pro CNN Prima NEWS oponoval s tím, že si je prý vědom, že nejde o „populární opatření“, ale že se vláda „snažila rozložit dopady“ konsolidačního balíčku napříč všemi skupinami společnosti a bylo kvůli zadlužování „nutné zabrzdit a dát do pořádku veřejné finance“.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



ministr financí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Snažili jsme se rozložit dopady rovnoměrně, aby nebyly příliš velké na žádnou sociální, profesní nebo věkovou skupinu. Jsme si vědomi, že to nejsou populární opatření, ale zadlužování našeho státu bylo tak rychlé, že jsme museli zabrzdit a dát veřejné finance do pořádku,“ uvedl Stanjura.



Šéf státní kasy tvrdí, že stát začne prostřednictvím schválených opatření šetřit. „Příští rok poprvé klesnou celkové výdaje státního rozpočtu a celkový počet státních zaměstnanců. Ozdravný balíček představuje zlepšení státního rozpočtu zhruba o třicet miliard korun a minimálně šedesát miliard úspor ve státním rozpočtu,“ jmenoval Stanjura s tím, že úspory nebudou mít podle něj vliv na investiční aktivitu státu. „Děláme vše pro to, abychom udrželi sociální smír,“ doplnil.

V souvislosti s převedením poplatku za obnovitelné zdroje energie zpět na domácnosti Stanjura poznačil, že by si občané tento poplatek stejně tak jako tak zaplatili ze svých kapes, jelikož to jsou právě oni, kdo dávají peníze státu, a platí tak i další dotace.

Fotogalerie: - Interpelace na Fialu

„Je třeba říct, že všechny dotace – i ty které zůstávají – platí daňoví poplatníci. Stát žádné vlastní peníze nemá. Jenom to není tolik vidět, pokud je to v tom státním rozpočtu,“ připomenul Stanjura občanům, že de facto platili dotace pro některé provozovatele obnovitelných zdrojů energie, tedy například solárních elektráren i letos, akorát vše šlo skrze státní kasu.



Stanjurovy výroky vzápětí na to Schillerová ohodnotila s tím, že se podle ní ministr „pasuje do role finančního kanóna“. „Ministr financí se pasuje do role finančního kanóna, který uzdravuje veřejné rozpočty, ale podívejme se na čísla a na fakta. Letos je plánovaný schodek 295 miliard korun, příští rok 252, což je rozdíl 43 miliard. To je tempo, které odpovídá tempu konsolidace, které navrhovala naše vláda, s tím rozdílem, že se to všechno vytáhne z kapes lidí a firem,“ poznačila.



Podle ní by se však mělo více bojovat se šedou ekonomikou a nezvyšovat daně zdaleka tak plošně, jak to činí vláda premiéra Petra Fialy. „Šli bychom na to tak, že bychom řádně vybírali daně, nerezignovali bychom na boj se šedou ekonomikou, investovali bychom zejména do dopravní infrastruktury a exportu, čímž bychom podpořili hospodářský růst, a pokračovali bychom v naší inovační strategii, kterou premiér Fiala hodil do koše,“ poznačila Schillerová. Ze zvyšování daní by podpořila jen to, které se týká daní ze závislostí a hazardu. Kritizovala také, že investice klesají o devět procent a mezitím rostou provozní výdaje státu.

Psali jsme: Alespoň minimální příčetnost vlády? No, nedočkali jsme se, lituje komentátor Neambiciózní premiér vzdal snahu o vyrovnaný rozpočet, tvrdí Vondráček Kdo je opravdu agent Ruska. Z ODS zní, čemu se koalice bude divit Stanjurův balíček ve sněmovním finále. Je to tak pitomé, až to bolí, spustil Okamura

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE