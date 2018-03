Starého psa novým kouskům nenaučíš. Před kamerou ČT se střídaly špičky TOP 09, ODS, lidovců a STAN a cupovaly prezidentův projev

Mezi redaktory Vladimírem Keblůškem a Danielem Takáčem začal sérii rozhovorů europoslanec a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, který odešel ze sálu předčasně. Ten rovnou uvedl, že projev prezidenta jej naštval. „Miloš Zeman ve svém projevu útočil na svobodná média, útočil na svobodu projevu, dokonce i na veřejnoprávní média,“ shrnul své námitky. U takového projevu prý nechtěl být a legitimizovat jej.

Pospíšilovi to bylo velice líto, sám prý kvůli této inauguraci přijel z Bruselu, kde europoslancuje. „Miloš Zeman se projevil jako starý dobrý Miloš Zeman,“ pokračoval. Pak vysvětloval do kamery ČT, že pokud občané nebudou mít veřejnoprávní média, ztratí důležitý zdroj nezávislých informací.

Odchod podle něj vznikl spontánně, ačkoliv TOP 09 dopředu avizovala, že chystá „tichý protest“ v podobě odznáčků a černého oděvu.

„Miloš Zeman ponížil slavnostní akt na úroveň politické taškařice,“ čílil se dále předseda TOP 09. Prezident se podle něj měl v inauguračním projevu věnovat spíše stavu společnosti a tomu, jak jej napraví. Rozhodně ne tomu, o čem mluvil, třeba čachrům uhlobarona a mediálního magnáta Zdeňka Bakaly. „Osoba pana Bakaly je velmi sporná, ty věci se musejí vyšetřit, ale má se tohle řešit při této příležitosti?“ ptal se Pospíšil a rovnou si odpověděl, že ne.

„Ukázalo se, že starého psa novým kouskům nenaučíš,“ shrnul prezidentovo chování zvířecím přirovnáním. Prezident podle něj útočí na podstatu demokratického právního státu.

U redaktorů jej rovnou vystřídal Petr Fiala, předseda ODS. „Jsem smutný. To nebyl projev, který by byl hodný této situace. Byl to projev plný malicherných útoků, a jsem z toho zklamán,“ začal své pochmurné vystoupení.

Od prezidentského projevu i on očekával něco jiného, než ve Vladislavském sále znělo. „Mě by třeba zajímalo, jestli pan prezident teď bude častěji jezdit do zemí západního demokratického světa,“ stěžoval si.

On sám přitom ze sálu při projevu neodešel. „Ve mně zvítězila úcta k instituci,“ vysvětlil s tím, že je místopředsedou Sněmovny a musel reprezentovat, ale postoj těch, kteří odešli, prý zcela chápe. ODS podle něj byla jedním z prvních, kdo před znovuzvolením Miloše Zemana varovali. Teď chce prezidentovi stavět „demokratickou protiváhu“.

Fiala je šokován zejména tím, že prezident zneužil státní slavnosti k vyřizování osobních politických účtů.

Vysílání rovnou pokračovalo vystoupením Mariana Jurečky, místopředsedy lidovců. „Neslyšel jsem projev celý, po útoku na svobodná média jsem ze sálu odešel, protože nemíním legitimizovat toto chování,“ vysvětlil rovnou.

Jurečka prohlásil, že účelu společné schůze obou komor bylo dosaženo tím, že prezident složil slib, a pokračování v podobě prezidentova projevu už podle něj do této slavnosti nepatřilo.

Ve stejném duchu pak pohovořili ještě šéf poslanců STAN Jan Farský a předseda lidovců Pavel Bělobrádek.

