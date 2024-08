Starosta Bruselu začal vyhrožovat Orbánovi kvůli migrantům. Nezůstalo to bez odezvy

Anketa Volili byste Kamalu Harrisovou prezidentkou USA? Ano 6% Ne 90% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 21319 lidí britského listu The Guardian.

Premiér Viktor Orbán se ústy ředitele svého kabinetu Gergelyho Gulyáse proti výroku soudu ohradil. Gulyás na tiskové konferenci před novináři oznámil, že pokud Brusel chce, aby vláda v Budapešti vpustila na své území migranty, musí počítat i s možností, že Maďaři naloží běžence do autobusů a bezplatně je dovezou až do Bruselu.

????Minister Gulyás: "If Brussels wants migrants, they will get them"



??? Today, a government press briefing was held by Minister Gergely Gulyás and Government Spokeswoman Eszter Vitályos, where they discussed Hungary's ongoing dispute with the EU regarding migration, energy… pic.twitter.com/RqNa7AReY2