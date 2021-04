Starosta Kolář se rozjel: Prezident se dopustil několika faulíků. Je vůbec způsobilý k výkonu funkce?

Hosty speciálního vysílání Partie CNN Prima News byli starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a poslanci Tomio Okamura (SPD), Jiří Dolejš (KSČM) a Roman Onderka (ČSSD). Debatovali o kauze Vrbětice. A ve studiu to pořádně vřelo. Ondřej Kolář uhodil na Okamuru, že v podstatě mluví stejně jako představitelé Ruské federace, a vyjádřil pochybnosti, zda je Miloš Zeman ještě způsobilý k výkonu prezidenta. A Roman Onderka ve studiu vypěnil na Koláře i Okamuru: To si snad děláte srandu!

„Pro mě bylo velmi důležité, že se přihlásil ke krokům vlády a souhlasil s vyhoštěním 18 diplomatů – agentů,“ pravil Onderka s tím, že prezident jen vyzýval k tomu, ať se celá kauza prošetří. „Pan prezident si nechává otevřená vrátka, kdyby nastala důkazová nouze v odhalování těch pachatelů ve Vrběticích.“

Okamura si pochvaloval, že prezident Miloš Zeman po osmi dnech mlčení mluvil stejným hlasem jako SPD.

„Mě zaujalo, že pan prezident v podstatě řekl to, co já i SPD říkáme celý týden,“ pravil Okamura s tím, že prezident stejně jako šéf SPD volají po předložení dalších důkazů. Okamura by si podle svých vlastních slov přál, aby důkazy dostala i veřejnost.

Volal po tom, abychom s Ruskem dál komunikovali. „Já si myslím, že bychom měli pokračovat v politice spolupráce, a v krizi, která přichází, bychom měli jednat,“ pravil Okamura.

Kolář se na projev prezidenta díval zcela jinak.

„Já jsem ve skrytu duše doufal, že se pan prezident konečně projeví jako státník, ale nestalo se to. On bagatelizoval práci našich tajných služeb. Tady je zajímavé, že pan prezident používá stejné argumenty jako tady pan Okamura. Ta rétorika, kterou podkopává důvěru v naší zemi, podkopává důvěru našich spojenců v nás,“ kroutil hlavou nad prezidentem starosta Prahy 6.

„Já říkám, že je to akt státního terorismu. Způsobili to dva agenti GRU, takže je to akt státního terorismu,“ pokračoval v kanonádě Kolář. „Já se opravdu obávám, že pan prezident už není způsobilý k výkonu své funkce,“ doplnil ještě.

Po chvíli dál rozvíjel své úvahy a Okamuru nešetřil.

„Když si vedle sebe postavíte to, co říká tady pan Okamura a co říkají ruští představitelé, tak to je v podstatě to samé. Liší se to jen ve slovosledu, ale je to stejné strašení,“ konstatoval Kolář.

Upozornil také, že teď Rusko jen zintenzivní hybridní válku vedenou vůči Česku.

V tu chvíli se hlasitě ozval Roman Onderka.

„Vy si snad děláte srandu, že nám NCOZ bude ve Sněmovně vykládat, jak pokračuje jejich policejní vyšetřování? Vraťme se na zem a nechme pracovat naše policejní složky,“ žádal statutární místopředseda ČSSD.

Dolejš doplnil, že si chce udělat vlastní obrázek o celé kauze, aniž by se ohlížel na tu či onu stranu.

„To, co tady říkal pan starosta, je projev jednoho propagandistického proudu, že jim jiný propagandistický proud kazí hru,“ řekl Dolejš.

Okamura poté volal po tom, aby malá středoevropská země vedla s Ruskem dialog, podobně jako ho s Ruskem vede např. Japonsko. Tyto dvě země spolu vedou dialog, přestože mezi sebou mají i nevyřízené spory z minulosti.

To Kolář nerozporoval, jen zdůrazňoval, že právě Ruská federace jedná tak, že na to česká strana musí reagovat. Právě ruská strana podle Koláře vyhrotila napětí.

„Jednejme s nimi, ale jednejme s nimi sebevědomě, protože pokud nebudeme jednat sebevědomě, tak by si o nás Rusko otíralo podrážky,“ upozornil Kolář s tím, že se můžeme opřít o podporu EU a NATO, což se může projevit ve vzájemných jednáních s Ruskem.

„Já se obávám, že pan prezident se dopustil několika faulíků, protože pan prezident k některým těm důkazům přístup měl. Tady je potřeba zabývat se tím, jestli je prezident republiky způsobilý k výkonu své funkce, protože on řekne, že nemá důkazy, ale pak tady propálí některé informace, které, jak taky řekl i pan Okamura, mají být v režimu důvěrné,“ upozorňoval Kolář.

Poté se pánové přeli o to, zda má smysl vyjadřovat nedůvěru vládě. Podle Onderky to půl roku před volbami nemá smysl, Okamura žádal vznik vlády odborníků. „To je, jako když kočička vařila s pejskem dort a potom z toho všem bylo špatně,“ usadil Onderka Okamuru.

