Stát může zkrachovat. Fiala oslovil masy

Důchodová reforma je podle Petra Fialy opravdu mimořádně důležitá věc. „Měla být udělána už dávno, ale předcházející vlády předtím strkaly hlavu do písku a my si to už nemůžeme dovolit. Prostě ji musíme udělat. Důvod je naprosto jasný, pokud bychom nechali penzijní systém nadále takhle běžet, tak by to dopadlo, že lidé, kteří jsou dnešní čtyřicátníci a mladší, by prostě neměli důstojné penze. Anebo by stát byl tak zadlužen, že by zkrachoval, a to si nemůžeme dovolit. My na ní intenzivně pracujeme,“ poznamenal Fiala s tím, že chce, aby důchodová reforma vstoupila v platnost nejpozději do konce funkčního období kabinetu.

„Časově ještě důležitá jedna věc, u té samotné důchodové reformy, není tak důležité, jestli ji budeme mít hotovou tento či příští měsíc. Důležité je, aby byla dobrá a promyšlená,“ sdělil Fiala. Zároveň zdůraznil, že v celé věci jedná s opozicí a opozice je také do celého procesu zapojována.

„Já věřím, že když se snažíme s opozicí najít nějaké společné řešení, což je pro všechny občany České republiky to nejlepší, takže ten prostor opozice využije. Jde nám o společné řešení a věřím, že ho najdeme. Když ji ale nenajdeme, tak nemáme jinou možnost než přijmout důchodovou reformu bez nich,“ uvedl Fiala.

Červnovou snižující valorizaci podepsal prezident Petr Pavel, zároveň ale řekl, že má pochybnosti. Opozice v celé věci sepisuje podnět na Ústavní soud. Je kabinet Petra Fialy na obhajobu před Ústavním soudem připraven? „Náš postup jsme zdůvodnili veřejně a všechny kroky, které jsme dělali, jsme vysvětlili. Vysvětlili jsme, že jsme v nestandardní situaci, proto musíme nestandardně postupovat. Jsme připraveni na debatu, ale nechci předjímat a ani se nyní bavit o nějaké strategii obhajoby. Věřím tomu, že jsme udělali všechno, aby Ústavní soud mohl rozhodnout tak, že ten náš krok zůstane zachován,“ sdělil Fiala.

Druhým důležitým tématem, kterým se vláda zabývá, je úsporný balíček. „My jsme si od počátku byli vědomi toho, že jeden z úkolů vlády bude úkol velmi nesnadný, a to je konsolidace veřejných financí. Nemůžeme pokračovat v tom, co tady dělala Babišova vláda, že bylo jedno, kolik se utratí. Deficity, které jsme zdědili, jsou prostě příliš vysoké. Proto jsme v prvním roce seškrtali výdaje o 80 miliard korun a teď víme, že v tomto roce musíme deficit snížit o 70 miliard korun. Rozpočtová odpovědnost je pro nás důležitý závazek lidem, který chceme splnit. To, že to není jednoduché, je prostě fakt,“ sdělil Fiala.

