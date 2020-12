Statistik Dušek se rozjel: Já už takhle žít nechci!

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ladislav Dušek v rozhovoru pro deník Právo bije na poplach. Podle jeho názoru hrozí zahlcení nemocnic pacienty, což si bude žádat další omezení necovidové péče, a to podle Duška vůbec není v pořádku. O to důležitější podle jeho názoru je, nechat se očkovat. Kdo už nechce žít tak, jako v posledních měsících, nezbude mu, než se nechat očkovat.

Počty osob nakažených koronavirem v Česku opět významně rostou. Za pátek přibylo přes 8800 prokázaně nakažených. Přes 8 tisíc počet nakažených vystoupal i ve středu. Ve čtvrtek to bylo přes 7 tisíc. Dušek to přičítá především zvýšenému pohybu obyvatelstva před Vánocemi. Lidé na plné obrátky pracují v kancelářích a o volnu nakupují vánoční dárky. To napomáhá dalšímu šíření epidemie. Jedno z ohnisek představují i mateřské, základní a střední školy.

Nově nakažení navíc odmítají hlásit své kontakty, aby přátele nepřipravili o peníze kvůli pobytu v karanténě. A k tomu je navíc období nejpříhodnější právě pro šíření virů, jako je koronavirus.

Dušek se v souvislosti s nárůstem počtu nakažených obává zahlcení nemocnic.

„Znamená to, že jdeme do velmi těžkého období. Do období velké nemocnosti, kdy se nemocnice i běžně plní pacienty,“ varoval Dušek.

V praxi by to znamenalo, že ze současných 4600 pacientů by mohlo relativně rychle dojít k nárůstu až na 7 tisíc. A nemocnice se na to podle Duška musí připravit. „Počet těžkých případů až k tisíci,“ dodal ještě Dušek.

Jedinou cestu z pandemie koronaviru vidí v očkování. Jako člověk, který podrobně sleduje průlet pandemie Českem, si neumí představit, že by se nenechal očkovat. K tomu, aby podstoupil očkování, vidí podle svých slov hned 3 důvody.

„Za prvé, očkování je jeden z nejvýznamnějších výdobytků naší civilizace. My jsme živočišný druh, který vynalezl očkování, a vymýtili jsme nebo téměř vymýtili řadu smrtelných chorob. Jako příslušník lidského rodu, který toto dokázal, se určitě nechám naočkovat.

Za druhé, věřím tomu. Věřím, že očkování velmi významným způsobem pomůže a že tuto hrůzu zastaví. Já už v tomto světě nechci takhle žít, a nejsem jistě zdaleka sám. Chci, aby to už skončilo, chci zpátky normální, svobodný život.

A za třetí, troufnu si říci, že si neumím představit, že jako člověk, který devět měsíců přednáší o datech o této nemoci, bych vám teď odpověděl, že se naočkovat nenechám a takto nešel příkladem.

Ale ty první dva důvody jsou důležité. Vy si umíte představit, že to takhle půjde ještě rok dva? Ten virus nikdy nezmizí. On ani nikdy neodešel, proto nemám rád, když se mluví o první, druhé a třetí vlně. Vakcinace je jediná šance, jak nad ním získat kontrolu,“ zdůraznil.

