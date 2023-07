Stehlíková má jasno: Snadno manipulovatelní Romové naskočili na protiukrajinskou vlnu

reklama

Nevraživost mezi Ukrajinci a Romy se i nadále stupňuje. Romské demonstrace jsou reakcí na údajně útoky ze strany Ukrajinců na jejich komunitu. Policie zároveň vyvrací přibývající dezinformace šířené na sociálních sítích, například o údajných únosech romských dětí.

V Česku v době rozbrojů mezi Ukrajinci a Romy zasazených do současné ekonomické situace, v jaké se Ukrajinci nacházejí, obzvláště chybí ministr pro lidská práva, říká Džamila Stehlíková: „Když máme ombudsmana nefunkčního a dávno neřekl nic rasistického, tak nám chybí autorita. Ta autorita na úrovni vlády, která by dokázala integrovat řešení soužití komunit, nejen etnických ale i kulturních, s ohledem na důstojnost a práva každého příslušníka komunity, pak bychom byli na tom opravdu lépe,“ vyjevila Stehlíková v podcastu Kontext.

A dodává: „Jinak získávají navrch ty populistické, dezinformační, neonacistické, prokremelské a ultrapravicové hlasy, které vyvolávají pocit, že Česko neví, co s tím. Ale my to dobře víme, protože jsme v Evropě, pravidla jsou daná a někdo to musí přinést do veřejného prostoru a vést tu debatu,“ míní Stehlíková.

Nyní se objevují neustále dezinformace ohledně střetů Ukrajinců a Romů i ohledně reálných střetů. Skoro se zdá, jako by v romské komunitě působila protiukrajinská mánie. Ale Stehlíková upozorňuje, že nesmíme paušalizovat a házet všechny do jednoho pytle. „Romská komunita je velice různorodá, stejně jako ukrajinská. Ta část komunity, která obývá dejme tomu vyloučené lokality, může to být Brno Bronx, severní Čechy, Krupka, Přerov, tak tam je frustrace dlouhodobá a mají pocit, že jsou znevýhodňováni,“ nabízí pohled na vnímání situace částí romské komunity v tuzemsku.

Mezi Romy a Ukrajinci podle Stehlíkové panuje silná konkurence. „Ta frustrace v romské komunitě v podstatě zraje už dlouho a Babišova vláda nepomohla tomu, aby integrace romské komunity dál pokročila, takže romská komunita hledá toho viníka. A ve chvíli, kdy přicházelo skoro půl milionu Ukrajinců na trh práce a na omezenou nabídku bydlení, je mezi nimi konkurence. A ta konkurence trvá už desetiletí, protože Ukrajinci nepřišli jenom v důsledku války, přicházejí si i pro práci, pro málo kvalifikovaná pracovní místa a pro bydlení. Vzniká zde rivalita a pocit jakéhosi ukřivdění ve chvíli, kdy byla ta pozornost tolik věnována Ukrajině, kterou ohrožuje Rusko,“ vysvětluje někdejší ministryně pro lidská práva Stehlíková.

„Stačilo škrtnout sirkou – stačila tragédie, když byl 10. června ubodán občanem Ukrajiny romský mladík. Najednou se Romové přihlásili k češství, že oni jsou místními občany, kteří trpí vlivem těch kriminálních Ukrajinců, což pravda teda není,“ říká Stehlíková.

Romové přejali rétoriku části české populace, která má s integrací Ukrajinců stejný problém. „Tu rétoriku se naučili, jak byli dříve vlastně házeni do jednoho pytle, když nějaký trestný čin spáchal romský mladík, tak se ozývali, proč udáváte národnost pachatele, protože pak je vidí jako násilníky. Ve chvíli, kdy média v první den nezveřejnila státní příslušnost Ukrajince, tak za tím začali vidět konspirace přicházející z prokremelských kruhů, že vláda, která sem Ukrajince pozvala, je ohrožuje kriminalitou a pro Romy nic nedělá. Chápu Romy, kteří byli otřeseni tou vraždou. Vražda zamává s každou komunitou. Co se stalo, bylo zneužití té brněnská nálady té části Romů, která se cítí být stále ohrožena,“ glosuje Stehlíková brněnský incident, při němž ubodal Roma ukrajinský občan.

Romové však podle Stehlíkové naskočili na prokremelskou a ultrapravicovou rétoriku. „Začali jim říkat: ‚Podívejte se, to je ta vláda, která vám to provedla.‘ A Romové v podstatě tak naskočili na protiukrajinskou vlnu, kdo jim prý bere práci. Ve skutečnosti to pravda není, práce je tu dost pro každého, protože míra nezaměstnanosti je velmi nízká,“ říká Džamila Stehlíková.

Dá se tedy podle Stehlíkové, podobně jak jsou rozděleni Češi na provládní a protivládní, proukrajinské nebo proruské, vidět rozdělenou i romskou komunitu? „Je to složitější, protože romská komunita nemluví za sebe, ale mluví hesly, které pochytá z facebooku, je nesmírně snadno manipulovatelná. A zde by právě chybí hlas toho vládního politika, který dokáže pojmenovat problémy Romů a dokáže ve vládě asertivně vybojovat nějaký pokrok v té integraci. Peněz na to máme dost, především z EU.“

„Ale problém spočívá v tom, že Romové velmi snadno přijímají rétoriku, která se jako bumerang vrátí těm stejným Romům. Jakmile začněme fungovat na principu kolektivní viny, že když vraždil občan Ukrajiny a Ukrajinci jsou proto všichni vrazi, tak když Ukrajina vyhraje válku, Ukrajinci se vrátí a my se budeme podílet na obnově Ukrajiny, budou to Romové, kdo budou první na řadě a budou zase terčem obviňování z toho, že zneužívají dávky atd. Takže je to velice nebezpečná rétorika, Ta část Romů, kteří naskočila na protiukrajinskou a protivládní vlnu, tak ponese ty plody prohlubování příkopu a nenávisti v české společnosti. A je to nesmírně smutné, nesmírně mě to mrzí,“ dodala Džamila Stehlíková.

A že v romské komunitě je např. Romea, a že i mezi dalšími romskými aktivisty je značná část, která se k této vlně naštěstí nepřimkla.

