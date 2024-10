Stop žádostem o azyl. Tusk proti proudu v EU. A není rozhodně sám

Ze strany Donalda Tuska se jedná o reakci na stále trvající tlak Běloruska, které dopravuje na hranice s Polskem migranty z Afriky a z Blízkého východu. Ti se pak pokoušejí prorazit hranicemi a dostat se tak na území Evropské unie. Donald Tusk se dočasným pozastavením azylové politiky připojil k Finsku, které učinilo totéž. S odůvodněním, že se nejedná o lidská práva, ale o nátlakovou politiku nepřátelských režimů.

Naszym prawem i naszym obowiązkiem jest ochrona polskiej i europejskiej granicy. Jej bezpieczeństwo nie będzie przedmiotem negocjacji. Z nikim. Jest zadaniem do wykonania. I mój rząd to zadanie wykona. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 14, 2024

„V květnu bylo ve Finsku zavedeno dočasné pozastavení žádostí o azyl. Jde o reakci na hybridní válku vyhlášenou celé EU (včetně především Polska) režimy v Moskvě a v Minsku, která zahrnuje organizování masových přesunů lidí přes naše hranice. Právo na azyl se v této válce využívá instrumentálně a nemá nic společného s lidskými právy. Kontrola hranic a teritoriální bezpečnost Polska je a bude naší prioritou. Tomu budou absolutně podřízena naše rozhodnutí a jednání,“ napsal na síti X velmi kategoricky Tusk.

Czasowe zawieszenie wniosków azylowych wprowadzono w maju w Finlandii. Jest odpowiedzią na wojnę hybrydową wypowiedzianą całej Unii (w tym przede wszystkim Polsce) przez reżimy w Moskwie i Mińsku polegającej na organizowaniu masowych przerzutów ludzi przez nasze granice. Prawo do… — Donald Tusk (@donaldtusk) October 13, 2024

Donald Tusk minulý rok ve volbách do polského Sejmu porazil dosud vládnoucí stranu Právo a spravedlnost. V Evropské unii se ozvala velká úleva. Polsko s Právem a spravedlností v čele bylo pro unijní politiku problémové. Stejně jako Maďarsko. Donald Tusk měl být prounijní a bezproblémový a pracovat v souladu s unijní politikou. Jenže tomu je u azylové politiky konec.

Zpravodajský server CNN poukazuje na to, že jinak centristický politik Tusk u migrace začíná mít rétoriku jako „populističtí buřiči“. „Evropští centrističtí představitelé stále častěji upouštějí od své kdysi povýšené rétoriky o nelegální migraci a místo toho sahají po pozicích, které byly dříve výhradou populistických buřičů na kontinentu,“ píše server.

CNN si všímá, že podobná politika začíná u západních zemí EU převažovat. „Minulý měsíc byly zavedeny hraniční kontroly na všech německých hranicích. Nový francouzský ministr vnitra naznačil, že se blíží omezení imigrace,“ píše server s tím, že vládnoucím politikům šlapou na krk v médiích i opozičními politiky mohutně komunikované kriminální činy migrantů.

„Většina politiků v Evropě ví, že v migraci nemohou vyhrát, pokud nenavrhnou něco v souladu s tím, co navrhuje Tusk,“ řekl CNN Jacek Kucharczyk, prezident varšavského think-tanku Institut pro veřejné záležitosti. Protože lidé s právem volit v jednotlivých zemích na migrační politiku slyší a na jejím základě se rozhodují ve volbách. Server poukazuje na vítězství Alternativy pro Německo v několika zemských volbách v Německu a selhání vládních stran. Pokud by se centrističtí politici chtěli udržet u moci, musí nutně změnit svůj přístup k migraci. Jinak v politice končí.

„Tusk má v Evropě politický kapitál, aby toto téma prosadil, a je si dobře vědom toho, že otázka nelegální migrace může potopit centristickou vládu, pokud bude postoupena krajní pravici,“ píše CNN.

Pohled je upřen také na italské řešení příchozích migrantů. Itálie pod řízením premiérky Georgie Meloniové navrhla přesídlování migrantů do Albánie, se kterou se na této politice dohodla. CNN zmiňuje, že před dvěma roky byť i návrh takové politiky byl zcela okrajový; nyní je s napětím sledován a hledá se v něm inspirace pro další země. Před dvěma roky byla Meloniová se svým nápadem považována za jakéhosi vyvrhele, ale dnes se její přístup stává přijatelným.

Mezinárodní záchranný výbor označil otevření italských offshore center za „temný den pro azylovou a migrační politiku EU“ a uvedl, že doufá, že takový protokol nebude plánem pro ostatní. „Udržování lidí uvězněných za ostnatým drátem, záměrně z dohledu a mimo mysl, není udržitelné řešení evropských migračních výzev,“ uvedla v prohlášení pro CNN ředitelka EU pro advokacii IRC Marta Welanderová.

Ve hře je i tzv. migrační pakt, jehož projednání urychlil při českém předsednictví v Radě EU ministr vnitra Vít Rakušan, který se vysmál námitkám, že pakt zavádí do právního prostředí takzvané nucené relokace do jednotlivých zemí. Právě ony relokace velmi silně odmítá Donald Tusk. A to i přes tvrzení Víta Rakušana, že relokace nejsou součástí tzv. migračního paktu.

„Žádné povinné relokace nejsou. Česko a další země hostící ukrajinské uprchlíky budou moci využít výjimky ze solidárního mechanismu. Prosím, nešiřme manipulace a strach,“ napsal Rakušan k migračnímu paktu 18. dubna na síti X.

Říkám to opakovaně. Dnešní schůze k migračnímu paktu, kde se budou euroskeptici a populisti předhánět v kritice něčeho, o čem pakt není, už zvedla ze židle i eurokomisařku Ylvu Johansson. Žádné povinné relokace nejsou. Česko a další země hostící ukrajinské uprchlíky budou moci… https://t.co/W4IkH91B28 — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) April 18, 2024

„Všichni už poznali, že hněv veřejnosti vůči rostoucí legální i nelegální migraci je nesmazatelnou politickou silou,“ poznamenala CNN. „Právo a spravedlnost, kterou loni v říjnu Donald Tusk svrhl, zůstává nebezpečnou silou a její útoky na Tuska mají především dvě roviny: je loutka Bruselu a slabá na hranici,“ ukazuje CNN.

Stejně centristický kancléř Německa Olaf Scholz ovšem svůj boj podle CNN nejspíš už teď prohrál, protože jeho politika byla přezíravá a nevšímala si problémů, které migrace v Německu způsobuje. Probudila se až po útoku nožem ve městě Solingen, kdy rukou Syřana zemřeli tři lidé a osm bylo vážně zraněno. Přičemž Syřanovi byl v minulosti odmítnut azyl a měl být neprodleně navrácen do země původu. To se vinou liknavé migrační politiky Německa nestalo. A Scholz následky pocítil o několik dnů později. Německá protimigrační strana Alternativa pro Německo (AfD) Scholzovu stranu SPD v zemských volbách zcela položila na lopatky. Scholz na to konto slíbil veřejnosti, že deportace odmítnutých žadatelů budou probíhat rychleji a soustředěněji.

Německem zarezonovalo i opatření spolkové ministryně vnitra Nancy Faeserové, která zavedla, že v Německu bude mimo zákon nosit ve veřejném prostoru nože s čepelí delší než šest centimetrů.

