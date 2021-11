Strach o Fialu: „Ti v*lové“ to nacpou Babišovi. Zlý scénář vlády

Česko by mělo mít novou vládu zanedlouho. Bývalý ministr za ODS, Ivan Langer, se však obává, zda jsou strany personálně připraveny. Sám se prý na šanci být ministrem připravoval jeden a půl roku. A čeho se bojí snad nejvíce? Scénáře Radičová, tedy že se vláda slepená z pěti stran zanedlouho rozpadne. „Dopadlo to katastroficky a Slovensko bylo předáno na 10 let zcela do rukou SMERU a Robertu Ficovi,“ připomenul v pořadu Heleny Šulcové Mezi čtyřma očima. Doufá, že ti, kdo podepsali koaliční smlouvu, si riziko uvědomují. A podle novináře Miroslava Motejlka bude mít v příštích volbách Andrej Babiš 40 % hlasů. Pokud vydrží.

Po volbách byl nadšen. Ale následně si uvědomil, co se všechno musí stát, aby „mise“ nové vlády byla úspěšná. Podle Langera měly koalice štěstí, protože rozhodlo 0,3 procenta hlasů například pro toho, „jehož jméno nechci ani vyslovit“, tedy pro Roberta Šlachtu. „Trochu se bojím, že zastihlo jednotlivé politické strany ne zcela dobře personálně, týmově a programově připravené na to, den poté, co ministři nastoupí na ministerstva, realizovat svůj program,“ obává se bývalý ministr. Doplnil, že on se na možnost, že bude ministrem vnitra, připravoval s týmem rok a půl, aby mohl na ministerstvu okamžitě začít pracovat a reformovat.

Dodal, že s tím, jak se chová Miloš Zeman, tak má výběr ministra tři kola. Prvně se na něm shoduje strana, pak koalice a nakonec ještě prezident. Doplnil, že prezident jedná podle faktu, že má ze všech politiků nejsilnější mandát, tedy že ho volilo nejvíce lidí.

Podle něho je chybou, že si ODS neobhájila post ministra zahraničí. Nezáleží prý ani tak na tom, ze které strany nominant je. „V pozici ministra zahraničí, obzvlášť v této době, kdy se na nás valí Green Deal, covid a evropské předsednictví by měla být na postu ministra respektovaná autorita v oblasti mezinárodních vztahů. A to při vší úctě pan Lipavský určitě není,“ míní Ivan Langer.

Na pozici by si dokázal představit například Petra Fialu, pokud by nebyl premiérem, dále Alexandra Vondru nebo Jana Zahradila. Řekl, že to jsou lidé, kteří mají zkušenost jak s domácí, tak zahraniční politikou. Ale pnutí ve stranách či v koalicích neočekává. „Zdravý pud sebezáchovy“ prý povede všechny k akceptovatelnému kompromisu, ale otázka bude, kdo na něm nejvíce prodělá. Obává se, že největší náklady půjdou za ODS, ale toho si je dle Langera Petr Fiala vědom a bude se snažit, aby tento scénář nenastal.

„Bojím se bojím scénáře Radičová,“ pokračoval bývalý ministr v popisování svých obav spojených s vládou. Iveta Radičová byla přibližně dva roky slovenskou premiérkou, ale po dvou letech se koalice čtyř stran proti Robertu Ficovi rozpadla. „Dopadlo to katastroficky a Slovensko bylo předáno na 10 let zcela do rukou SMERU a Robertu Ficovi,“ doplnil. Langer doufá, že si ti, kdo podepsali koaliční smlouvu, uvědomují riziko a tento scénář nepřipustí. „Ne za každou cenu, že se budou křečovitě držet svých židliček a ta vláda nebude schopná vůbec ničeho, ale že tento pud sebezáchovy a odpovědnost vůči lidem, kteří tady žijí, je povede k racionálním kompromisům a schopnosti se dohodnout,“ vysvětlil.

Kromě Langera se slovenským scénářem zabýval i ekonomický novinář Miroslav Motejlek. „Pokud Andrej Babiš zdravotně vydrží, v příštích volbách bude mít více než 40 %,“ odhaduje a o nadcházející vládě říká: „Jsou to volové.“ Jediná možnost, kdy Babiš tolik hlasů nezíská, je prý pokud bude odsouzen a uvězněn. „Na Slovensku to nezvládli a Smer 1+2 jsou přes 30 %,“ upozornil Motejlek v diskusi a ještě dodal časový limit pro novou vládu: „Musí to být do roka a do dne, jinak nemají šanci.“

