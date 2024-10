Strašidelný Joe? Biden měl na oslavě kousat děti

Na halloweenské akci v Bílém domě byl americký prezident Joe Biden zachycen na fotografiích, které vzbudily pozornost a pobouření na sociálních médiích. Deník Daily Mail spočítal, že celkem na akci Biden kousnutím pozdravil tři děti. Jednaosmdesátiletý prezident byl vyfotografován, jak kouše nohu dítěti převlečenému za krocana, chroupe prst dítěte v kostýmu zmrzlinového kornoutu a okusuje třetí dítě v modrých šatech.

Halloweenská akce v Bílém domě byla oslavou čtyřicetiletého pedagogického působení Jill Bidenové. Ta se na akci převlékla za pandu. Během akce rozdávala výtisky dětské knihy „10 strašidelných dýní“, zatímco prezident Joe Biden rozdával sladkosti s pečetí Bílého domu a svým podpisem.

Na akci se zúčastnili místní studenti, děti spojené s armádou a děti zaměstnanců administrativy. Ministr zahraničí Antony Blinken přivedl své děti, stejně jako ředitelka OMB Shalonda Youngová a tisková mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová, která vzala svou dceru.

„STRAŠIDELNÝ JOE OPĚT ZASAHUJE!“ sdílel fotografii jeden z uživatelů sociální sítě X.

CREEPY JOE STRIKES AGAIN! ????#Biden 81, BITES BABY dressed AS

chicken during WH Halloween eventhttps://t.co/AaswGYwoWi pic.twitter.com/qY9tDtvWrx — Agent TruthTeller????+? (@AgentTruthTell3) October 31, 2024

„BIDEN KOUŠE DĚTI V BÍLÉM DOMĚ NA HALLOWEEN. V předvečer svátku Všech svatých vyděsili Joe a Jill Bidenovi v převleku za pandu jedno dítě navíc, když americký vůdce začal okusovat dětem nohy. Osm tisíc návštěvníků, kteří byli svědky Bidenovy hororové show v přímém přenosu, zůstalo zděšeno,“ shrnul akci v Bílém domě další.

!?BREAKING || BIDEN BITES BABIES IN WHITE HOUSE AT HALLOWEEN

On the eve of All Saints' Day, Joe and Jill Biden, dressed as a panda, scared one child too many when the US leader started nibbling babies' legs.

8,000 attendees who witnessed Biden's live horror show were left aghast. pic.twitter.com/x4A4k0Qj2L — Bloomberg Whistleblower (@bloombergblower) October 31, 2024

Jiný uživatel vůbec nemohl uvěřit tomu, co se na akci stalo. „Žijeme ve zvráceném světě a jejich symbolika se naplno projevuje…,“ dodal.

I am still trying to wrap my head around last night and Jill Biden coming out as a Panda Bear for the Halloween celebration..



Panda Eyes..?? ?



Then Joe literally goes on to bite 3-4 baby’s at the party…



We are living in a sick world and their symbolism is on full display … pic.twitter.com/JZAZiqUX2z — Isaac’s Army (@ReturnOfKappy) October 31, 2024

„Zombie Joe Biden se veřejně živí masem dětí!!!“ hlásil další uživatel.

BREAKING NEWS!!! ??????



Zombie Joe Biden publicly feeds on the flesh of children!!! pic.twitter.com/jXukPXm0BY — ModernSonsOfLiberty (@MdrnSonsLiberty) October 31, 2024

Šířily se i výzvy, aby rodiče od Bidena raději drželi své děti dál.

Last night Joe Biden is biting babies! Parents keep you babies and children away from this creep ! pic.twitter.com/euFEnqsAyf — KellyCurrie45 (@KaCurrie_45) October 31, 2024

Více než osm tisíc lidí pak vidělo koláž z fotky Joea Bidena kousajícího dítě převlečené za krocana spolu s fotografií Donalda Trumpa při práci v McDonald’s, který na Bidena křičí: „Joe! To nejsou kuřecí nuggetky!“

No Joe, order and I’ll get one for you pic.twitter.com/Vt6ApJ2Xq1 — Don Wick (@yayavarkm) October 31, 2024

Halloweenská akce nebyla prvním případem, kdy prezident Joe Biden vzbudil pozornost svým chováním s dětmi. Na loňský Den díkůvzdání, během setkání na námořní stanici Norfolk, oslovil dítě jménem Catherine a pochválil její uši, přičemž si dělal legraci z jejího věku. V roce 2023 při focení ve Finsku pak předstíral, že malou holčičku „hltá“ a očichává, což vyvolalo kontroverze. Biden byl také kritizován za „strašidelné“ poznámky, které pronesl na adresu mladé dívky během projevu na vojenské základně ve Virginii v roce 2021, kdy se odchýlil od scénáře a pochválil její sponky do vlasů, shrnul Daily Mail.

