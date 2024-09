Strašné. Dvacet milionů lidí pustili. Olga Matušková popsala katastrofu v USA

Matušková si podle svých slov přeje, aby volby vyhrál americký exprezident Donald Trump, proti kterému stojí viceprezidentka Kamala Harrisová. Dění je podle Matuškové v Americe turbulentní. „Šest dní jsem z Ameriky tady, tam se situace měnila poslední tři neděle den ze dne, z hodiny na hodinu. Levice vždy trochu blafuje, podvádí a tak. Na prezidenta Trumpa přišlo v New Jersey, což je demokratický stát, asi 120 tisíc lidí. Soudruh Biden takovou podporu nemá, na něj přijdou desítky lidí, nebo to zaplatí, demokrati všechno zaplatí,“ popisuje zpěvačka, která během rozhovoru vyjádřila Trumpovi přízeň zdviženými palci nahoru.

Na dotaz, zda věří, že by Donald Trump ukončil rusko-ukrajinský konflikt, pokud by byl znovu zvolen prezidentem, uvedla. „Já jo. Nevím, jak by to udělal, ale pamatuji si, když se ho na to ptali, on řekl: ‚Moje priorita je, aby zbytečně neumírali lidi.‘ Že by udělal vše pro to, aby to skončil. Já mu věřím,“ dodala v pořadu XTV Matušková.

Při představě, že by Spojené státy vedla Harrisová, vzpomněla na minulý režim. „Dovedu si to představit, že by Spojené státy vedla a vypadalo by to tam hůř než tady za největšího komunismu. Protože ona je komunistka a marxistka,“ řekla Matušková na adresu Harrisové. „Ona nedostala vlastně od lidí žádný hlas, to nikdo nepodotýká, nikdo ji nechtěl,“ poukázala herečka.

„Je až strašidelné, jak si vysvětluji střelbu na Donalda Trumpa. Můj názor není podložený, ale už se k tomu dostávají. Zjistilo se, že střelec má ve světě konta, která dohromady dávají před milion dolarů, jemu bylo asi 23 let... To je tak podezřelé, že jde hrůza po člověku,“ řekla Matušková s tím, že střelba na Trumpa je velké selhání tajné služby.

Olga Matušková se v roce 1976 provdala za Waldemara Matušku, společně v roce 1986 emigrovali do Ameriky. Byla to však jiná Amerika, než je v roce 2024. „Dnes je to úplně jiná země. Přišli jsme tam jako do země snů. Údajně to není demokracie, ale constitutional federal republic, což má jiný směrnice na volby, než mají ostatní státy na světě, proto to byla tak výjimečná země. A tyhle lidi, kteří se snaží léta tohle vše převrátit, vyučují na univerzitách, jak Amerika byla odjakživa špatná, obsazovala svět a další nesmysly. Vše se projevilo za covidu, kdy rodiče poznali, co je ve škole učí,“ uvedla česká herečka.

„Z Trumpa dělají sadistu, ale on velmi přeje legálním emigrantům. Protože jeho Ivana Trumpová byla také emigrant, jeho nynější manželka je také legální emigrant. Trump Bidenovi ukradl dělnickou třídu, protože má obrovský vztah k lidem, kteří si vydělají prací, hodně jim pomáhá. Teď nemají demokrati lidi, kteří by je volili, tak se za Bidena pustilo přes hranice přes dvacet milionů lidí, strašné,“ řekla Matušková.

K dění ve své bývalé vlasti se vyjadřovat nechtěla: „Jednou mě někdo strašně natřel v novinách, že když to nežiju, ať se do toho nepletu. Uvědomila jsem si, že když tu nežiju, tak nemohu vědět, co tu lidi chtějí, co se jim nabízí,“ řekla s tím, že korespondenční volbu raději nevyužije.