Strašné číslo. Milan Knížák nechce „držhubné“. A ČT? „Celé špatně“

Umělec profesor Milan Knížák v rozhovoru pro Rádio Universum řekl, že z české společnosti vymírá nejen to negativní, co představovala totalita, ale i to pozitivní, a sice silní lidé nezávislí na režimu, které vypěstovala. Varuje před plíživým nebezpečím cenzury, v němž spatřuje nástup totality. Jako „zrůdnost“ odsoudil trend bourání soch.

A dává příklad: „Když budeme tady v Praze demonstrovat proti kácení pralesů v Jižní Americe, tak zmůžeme málo. Ale když se budeme starat o svou rodinu, svou zahrádku, své nejbližší a o bezprostřední okolí, které můžeme ovlivnit, tak to má smysl.“

Na druhé straně říká, že totalita měla dobrou vlastnost v tom, že vychovávala silné protivníky, a s tou generací vymřou také ti silní. „Doba za bolševismu byla hodně kontrastní, takže vedle služebníků režimu rostli i, bych řekl, nezávislí na režimu, a museli být dost silní, jinak by to v té době nevydrželi. A tato společenská otužilost, kterou s sebou tito lidé nesou dál, taky vymírá. Takže vymírá nejenom to negativní, vymírá i to pozitivní,“ pokračuje Knížák.

Moderní doba vyvinula nový otrokářský systém, kterému se říká „granty“. To je strašně nebezpečné, protože stát si usmyslel, že bude podporovat umění, což je to nejhorší, co mohl udělat. „Poněvadž jakmile máte nějaký vztah, berete od něj peníze, cítíte se mu zavázán, dává vám peníze, tak tato společnost stupňuje nároky na věrnost, a počítá s tím, že je nezneužijete. Pokud někdo něco chce dát, měl by to dávat nezávisle tak, že to můžete využít na cokoliv,“ vysvětluje. Souhlasí s tím, že grant je v podstatě „držhubné“.

Knížák je přesvědčen, že kulturu takto vést v naší zemi nepotřebujeme. „Musí být v Praze 250, nebo kolik je divadel? To je strašné číslo. Pokud je to potřeba, tak tito lidé ať to dělají bez peněz – ať to dělají proto, že to dělat chtějí. Jakmile začnete brát nějakou podporu, začnete cíleně svou práci někam směřovat, tak to je velmi špatně. Jsou věci, které by měly být zachovány v člověku samotném, a neměly by být státem nebo společností regulovány. Myslím, že regulace umění je to nejhorší, co může být.“

Jako umělec se vyslovil k uměleckým školám, které by podle jeho názoru měly být zrušeny. „Já si myslím, že kdyby zrušili umělecké školy, což už jsem mnohokrát navrhoval, tak by to bylo pro umění jenom dobře. Ve výtvarném umění je tolik technik a technologií, že to žádná škola nemůže učit. Je to strašně široké. Je třeba najít nějaký systém, kde se to lidi naučí, nebo naučí se něco, z čeho dosáhnou určité znalostní pozice, ze které budou moct vykročit na jakoukoli stranu,“ říká s tím, že máme bohužel špatný školský systém.

Jeho kritice neušlo ani vysílání České televize a její financování. „Myslím, že Česká televize nemá vysílat stejné seriály jako Nova, Prima a další, ale to, čeho se společnosti nedostává, i za cenu toho, že ztratí sledovanost. Je to celé špatně. Společnost má řešit jenom zásadní problémy, v tom smyslu, že stát se nebude do ničeho plést, s výjimkou těch absolutně nejnutnějších případů, kdy to jinak nejde,“ dodává Knížák.

Závěrem rozhovoru přišlo na přetřes bourání významných soch, což k nám přichází ze Západu. „Bourání soch považuji za absurdní a myslím, je to opravdu velká zrůdnost. Je to komplexní problém, kde jedno prorůstá do druhého. A tato situace s sebou nese takovéto zrůdnosti, které je těžko vysvětlit, vysvětlení nemají. Jsou hlasem davu, který se vždycky nechá strhnout. Vždycky. Dav se vždycky mýlí,“ uzavírá profesor Milan Knížák.

