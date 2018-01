Středeční jednání je velká politická porážka vítěze voleb, říká Stanjura

Stanjura vystoupil společně s předsedou ODS Petrem Fialou a kritizovali hnutí ANO za nedůstojný a zmatečný průběh celého jednacího dne. "„Je to velká politická porážka vítěze voleb,” ukázal na hnutí ANO. Při jednání o důvěře vládě podle něj bylo špatně naprosto vše. Stanjura například zmínil, že pokud by nebylo schváleno přerušení schůze, které navrhl, nevědělo by se, co dál, protože jednací den oficiálně končí ve 21 hodin, jeho prodloužení se musí schválit a poslanci ANO nebyli ani schopni předložit sněmovně takový návrh.

„Základní příčina zmatku ve sněmovně je domluva Zemana s Babišem, že lze domluvit vládu bez většiny v dolní komoře,“ uvedl šéf ODS Fiala na tiskovce po ukončení schůze ve sněmovně. Podle Stanjury je středeční jednání velká politická porážka vítěze voleb. „Po třech měsících jsme na začátku,“ dodal před novináři v tiskovém centru Poslanecké sněmovny.

Znovuzvolený předseda Pirátů Ivan Bartoš hodnotí vývoj schůze jako příznivý. „Pro nás bylo důležité, aby sněmovna hlasovala, zda budou Babiš s Faltýnkem zbavení imunity dříve, než vláda bude žádat o důvěru,“ řekl a dodal, že na příštím jednání alespoň už bude známo doporučení mandátového a imunitního výboru a mohlo by se uskutečnit hlasování o vydání pana Babiše s Faltýnkem k trestnímu stíhání.

Po ukončení schůze mandátový a imunitní výbor stále zasedá. Jedná o tom, zda na úterní jednání pozve bývalého detektiva Jiřího Komárka.

