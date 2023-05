Středula: Stávková pohotovost. Vláda tlačí diktát. Nedali nám podklady

„To, co se odehrálo ve čtvrtek, překročilo všechny meze, které jsme si uměli představit,“ zhodnotil vládní konsolidační balíček předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula a v pondělí kolem poledne s okamžitou platností vyhlásil stávkovou pohotovost. Přístup vlády a premiéra Petra Fialy (ODS) se dle něj nedá považovat za „sociální dialog“, ale za „diktát“ a představená opatření jdou „proti zaměstnancům a jejich rodinám“. „Lidé problémy nezpůsobili, to způsobili politici svými špatnými rozhodnutími,“ vyčinil Středula současné i minulé vládě.

V pondělí na prohlášení navázal odborový předák Josef Středula a na mimořádném tiskovém brífinku vyhlásil stávkovou pohotovost. „To rozhodnutí Českomoravské konfederace odborových svazů je naprosto jednoznačné. ČMKOS s okamžitou platností vyhlašuje stávkovou pohotovost. Je to pro nás velmi vážná situace. Jsme přesvědčeni, že to, co se odehrálo ve čtvrtek, překročilo všechny meze, které jsme si uměli představit,“ uvedl.



Podle Středuly je hlavním důvodem pro vyhlášení stávkové pohotovosti to, že pokládá za nutné vést dialog. „Není možné dosáhnout sociálního smíru, aniž by se vedl dialog. Celý půlrok jsme se snažili vládu přesvědčit, abychom si sedli za jednací stoly, a jednáme… Ale nic se neodehrálo. Vůbec nic,“ tvrdí Středula.



Podle něj se dá za „první střípek, že chce někdo něco projednat“ označit, když odboráře pozval na jednání o důchodové reformě ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Ale forma byla hodně zvláštní, jelikož jsme v situaci, kdy jsme chtěli nějaký podklad a nedostali žádný. Bylo nám řečeno, že prezentaci uvidíme, ale neobdržíme. Nemáme ji do dnešního dne. Není ani součástí toho balíku, který byl ve čtvrtek zveřejněn,“ vadí šéfovi ČMKOS.

Vládě vytýká, že jsou představené části konsolidačního balíčku vlády „proti zaměstnancům a jejich rodinám“. Dopady na rodinu podle jeho názoru ročně budou „vysoce nad sty tisíci korun“.



Neméně problémový je dle Středuly přístup vlády a zejména pak výroky ministerského předsedy Petra Fialy (ODS), že „se nechce s nikým o ničem de facto bavit“, který měl zaznít od premiéra v neděli v České televizi. V pořadu Otázky Václava Moravce Fiala sdělil, že vláda nebude ustupovat nátlaku žádné ze zájmových skupin.



„Prostor pro změny v zásadních věcech určitě není. Nebudeme ustupovat žádnému nátlaku, musíme tato opatření udělat v zájmu České republiky a jejích občanů,“ prohlásil Fiala. „Hodně lidí si zvyklo na dotační ekonomiku. Budou se ozývat tací, kteří budou chtít dotace zachovat. Ale nejde to, nemáme na to,“ doplnil.

„Nepovažujeme to za sociální dialog. To není dialog. To je diktát!“ hodnotí Středula.



Vyhlášení stávkové pohotovosti vše podle jeho slov nekončí a odboráři jsou připraveni „vyhodnocovat všechny kroky den po dni, týden po týdnu“. „Naším cílem je prosadit zmírnění dopadů na zaměstnance a jejich rodiny. Protože například kalkulace typu: Když zavedeme všem nemocenskou, získáme 24 miliard korun – to považuje za zcela nemístné. Lidé nezpůsobili tady tyto problémy, to způsobili politici svými špatnými rozhodnutími, ať už za vlády minulé, tak za vlády současné,“ zaznělo od Středuly. Doplnil, že na jednání s vládou chtějí jít s tím, že na jejich základě může dojít ke změnám.



Hovořil již prý i s dalšími zástupci odborů a jsou připraveni vše společně sladit. „A věříme, že nebudeme muset využít těch nejpřísnějších postupů, které odbory mají,“ podotkl. O pomoc, spolupráci a podporu chce Středula žádat odboráře ve Francii, v okolních státech i skrze Evropskou odborovou konfederaci.

„Takže věříme, že vše, co se v této chvíli odehraje, je vyústěním špatné komunikace vlády, dovolil bych si říct extrémně špatné komunikace vlády s občany této země, s podnikateli, se zaměstnanci a jejich zástupci,“ pronesl.



Nejvíce odborům vadí, že neexistuje analýza, která by jasně vysvětlila, proč se vláda rozhodla podpořit zrovna aktuálně prezentované kroky. „Není řečeno, jak bude vláda bojovat s inflací,“ vadí Středulovi. Úpravu DPH označil za „manipulaci“. „Manipulace s DPH nezpůsobí více peněz do veřejných rozpočtů. Tam je dokonce v právním roce zápor minus 4,1 miliardy. V roce 2025 nula. Ale výsledek je, že nezlevní to, u čeho se bude DPH snižovat, ale položky, kde se bude DPH zvyšovat, zdraží… Takže těch kanálů, prostřednictvím kterých zchudne česká rodina, je opravdu velké množství,“ vyjádřil se.



Obává se také toho, že by mohla inflace znovu začít růst, pokud Česká národní banka (ČNB) nezvládne udržet silný kurz koruny. ČMKOS dle svých propočtů očekává, že se ČNB nepodaří v příštím roce přiblížit ke svému dvouprocentnímu inflačnímu cíli a inflace bude nadále vysoká. Středula upozornil, že by mohla být až šestiprocentní. „Obáváme se, že se řítíme do stagflace,“ varoval.



