Středula vysvětlil svůj konec. Kopl do Babiše

„Kdokoliv vstupuje do kandidatury takové, jako je volba prezidenta České republiky, si myslím, že musí vždy počítat i s takovou variantou. Já jsem také jeden z nich. A to finální, na co se vy ptáte, tak uzrálo ze soboty na neděli. I s mým týmem jsem tuto věc projednával teprve v neděli v průběhu dne,“ poznamenal Středula k tomu, kdy v něm uzrálo rozhodnutí, že z kandidatury odstoupí.

„Pojmenoval jsem své obavy a věřím, že nekomunistický kandidát je ten, který by můj hlas mohl dostat, protože pokud někdo ctí mé postoje na svět, moje hodnotová měřítka, tak by rozhodně neměl tento hlas skončit v rukou exkomunistů, v tomto případě Andreje Babiše a Petra Pavla,“ vyjevil Středula.

Svého rozhodnutí Středula nebude litovat, tvrdí. Hovořil i o Andreji Babišovi (ANO) a o soudu, který dnes Babiše zprostil obžaloby v kauze Čapí hnízdo. „Soud nebyl o tom, že by smyl vinu z Andreje Babiše jako agenta StB. Takže pro mě je to stále neměnné a soud v tomto případě ve vztahu k Andreji Babišovi nezměnil svůj názor a ani změnit nemůže,“ řekl svůj názor Středula.

A jaké jsou další Středulovy plány? „V politice působím třicet let, i když je to v pozici člověka zastupujícího zájmy zaměstnanců, a budu to dělat i nadále. V této věci se nic nemění. Ale co bude příště? Nejsem Sibylou, tudíž nevím, co bude příště – a každý krok, který přichází, nebo každá událost, která přichází, pro mě je k vyhodnocení. A co budu dělat za rok, co budu dělat za pět let, to opravdu nevím, ale vím určitě to, že budu mít snahu hájit poctivé lidi před nepoctivými,“ zakončil Středula.

