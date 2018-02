Střelba v Chomutově nemusí být souzena jako vražda. Soudce si počká na svědky

Hlavní líčení má začít první týden v dubnu. Podle slov soudce ústeckého krajského soudu Jiřího Bednáře rozhodně dokazování nebude zcela jednoduché. „Bude zapotřebí objasnit zejména to, co předcházelo samotnému útoku, i to, jakým způsobem útok probíhal. Podrobný rozbor situace bude rozhodující pro stanovení správné právní kvalifikace,“ řekl serveru Lidovky.cz.

Podle obžaloby je ale situace zcela přehledná. Loni 27. května na sídlišti Písečná v Chomutově vytrhla řadu místních za spánku hádka několika lidí, kteří přišli z diskotéky. Mezi nimi byl i Radek Š., hádal se s příbuznými v čele se strýcem. Vyhrocení konfliktu hodlal předejít prý tím, že nasedl do svého auta a odjel. Cestou odřel několik aut. Tento konflikt probudil i Petra B. s jeho matkou. Server Lidovky.cz informoval o tom, že poté v přesvědčení, že lidem na ulici hrozí nebezpečí, s nataženou berettou s prodlouženým zásobníkem na dvacet nábojů vyběhl ven a odjíždějící vůz předběhl, během toho vypálil směrem na řidiče třináct střel. Osm z nich ho zasáhlo. Radek Š. byl na místě mrtvý, zemřel po vnitřním krvácení po fatálním zranění srdečnice, průdušnice a levé plíce.

Jako vraždu vyhodnotil jednání střelce státní zástupce Vladimír Jan. Důkazy shromážděné během vyšetřování prý vyvrátily verzi Petra B., že jeho konání vedla snaha ochránit lidi na ulici. „Podle žalobce nikomu nebezpečí nehrozilo. Poškozený projížděl rychlostí 7–8 km/h po pozemní komunikaci, kdy se v koridoru pohybu vozidla nenacházela jakákoliv překážka, a to včetně osob,“ napsal Jan v obžalobě, kterou má k dispozici server Lidovky.cz.

Že by se však kvalifikace činu mohla během soudního procesu ještě změnit, si po původním prostudování myslí soudce Bednář. „Klíčové bude vyhodnocení výpovědí svědků. Právě z jejich svědectví v soudní síni chce sestavit přesný obraz toho, co fatálnímu útoku Petra B. předcházelo. Z toho pak má vyplynout definitivní vyhodnocení skutku obžalovaného,“ uvedl.

Nezapomněl zmínit i to, že v podstatě všichni svědci, kteří na místě něco viděli a něco slyšeli, se ve svých výpovědích mnohdy dosti podstatně liší. „Zejména pokud jde o to, co předcházelo střelbě. Odstranění těchto rozporů a zjištění toho, jak to bylo, bude hlavní věcí hlavního líčení,“ dodal soudce. K objasnění skutku prý mají pomoci i znalci z oboru soudního lékařství a psychologie a psychiatrie.

Psali jsme: Chomutovský mrtvý Rom: Nová fakta na stole. A výzva Miloši Zemanovi Sládek (SPR-RSČ): Obrana není vražda, ale naše přirozené právo Chomutov a mrtvý Rom: Padla silná slova směřující proti proudu. Budete koukat Drama v Chomutově: Opilec řádil na ulici, najížděl prý i autem do lidí. Místní obyvatel ho zastřelil

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab