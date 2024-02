Střelec z fakulty mrtev? Tak potrestáme majitele legálně držených zbraní. Expert si ťuká na čelo

reklama

Černý upozorňuje, že není otázkou, zda, ale kdy se podobné události, jako byla prosincová střelba na Filozofické fakultě UK v Praze, budou opakovat. „Je škoda, že naše společnost na to nebyla tolik připravena, a doufám, že toto bude impulsem ke zlepšování tohoto, a to ne, aby se to nestalo – tomu zabránit nikdy nejde – ale abychom na to jako společnost aspoň byli stále lépe připraveni,“ uvádí bezpečnostní expert v rozhovoru pro Rádio Universum.

„Nebezpečí se změnilo. Není to už chemická, jaderná válka... a mělo by zde být něco jako branná příprava současné doby. Rizika se rapidně změnila, a my bychom na tuto změnu měli reagovat, a nemyslet si, že bude všude vždy nenásilí, klid a mír. Jsme jedna z nejbezpečnějších zemí světa, může se to změnit, nejenom případným, nedejbože, válečným konfliktem, který nemůžeme nikdy vyloučit, ale i nějakou situací, jako na filozofické fakultě, kde mávnutím příslovečného proutku může nastat regulérní válka – prostě masová střelba někde v ulicích, masové ztráty, spousta mrtvých, zraněných. Na tohle bychom měli reagovat. A možná jsme měli reagovat už dříve, a nevytěsňovat to, ale poučit se,“ pokračuje Černý.

Fotogalerie: - Vražedný střelec eliminován

Anketa Má zákon omezit držení střelných zbraní? Má 21% Nemá 76% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 9900 lidí

Po zmíněném brutálním prosincovém útoku se objevují hlasy vyzývající k přijetí přísnějších pravidel pro držení zbraní. Pavel Černý však zbraňovou novelu kritizuje. „Člověk, který takový čin vykoná, obvykle – a to i v tomto případě – obvykle nečeká, že by přežil. Ví, že při tom zemře. A proto ho už nejde postihnout, a tak se hledá zástupná skupina. Koho za to potrestat? A ejhle. Takoví se hned najdou: Jsou to majitelé legálních soukromých zbraní. Omezit je, zakázat jim, nějakým způsobem je obrat o jejich majetky. Toto je pro část společnosti ihned automatická reakce: Prostě presumpce viny, a postihnout nejlépe celou tuto komunitu,“ pozastavuje se s tím, že je to zcela iracionální a ani cesta omezování střeliva rozhodně k zabránění takového skutku nevede.

