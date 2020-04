Střízlivý poslanec to neodmávne? Zákon na prodloužení opatření: Babiš má v ANO „rebela"

Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) přišel s nápadem, jak zachovat restriktivní opatření, která chce vláda udržet do 25. května, tedy i po skončení nouzového stavu. Podle všeho by mělo dojít k posílení kompetencí Ministerstva zdravotnictví. Proti tomu však už nyní vystupuje ODS a také Jiří Bláha, nestraník za hnutí ANO. Své k tomu řekl pro server iDnes.cz mimo jiné i právník Tomáš Sokol.

Nový zákon by měl dát ministerstvu možnost například zakázat nebo omezit činnost obchodních center, obchodních a výrobních provozoven, bazénů, wellness zařízení, veřejné dopravy, všech druhů zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb. Také by jim dal možnost nařídit používání hygienických opatření, používat osobní ochranné prostředky a dezinfekční prostředky. Bylo by také možné regulovat hromadné akce a omezit jejich rozsah.

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví je vystrkováním zadku na parlament. Tvrdí to alespoň právník a bývalý ministr vnitra Tomáš Sokol. Jak uvedl serveru iDnes.cz, střízlivý poslanec toto posílení moci resortu zdravotnictví neodmávne. A právě k tomu se ozval poslanec Jiří Bláha (nestraník za ANO).

"Alkohol nemám ve svém pravidelném jídelníčku a podle toho budu i hlasovat. Nechci tady mít v budoucnu rok 1948. A to není nic proti nikomu. Adama V. v řadě kroků podporuji," napsal k tomu na svůj facebookový profil.

„Já si krytí zad představuji jinak. Já mám pocit, že tohle by se dalo považovat za vystrkování zadku na Parlament České republiky,“ uvedl k chystaným krokům vlády právník Sokol pro server iDnes.cz. „V úterý je vyhodili s tím, že nouzový stav nebude do 25. května, ale jen do 17. května. A v ten samý den, kdy jim řekli, že neprodlouží nouzová opatření, tak pan premiér řekne: ‚No tak dobře, my si vymyslíme zákon, dle kterého vás už na další prodlužování nebudeme potřebovat‘,“ uvedl. I ústavní právník Jan Kysela si myslí, že se resort bez rozšiřování svých pravomocí obejde.

S posílením pravomocí ministra zdravotnictví v rámci zákona o ochraně veřejného zdraví nesouhlasí ani občanští demokraté. Nástroje k omezování svobody lidí nesmí být podle předsedy poslanců ODS v rukou jediného ministra.

"Posílení pravomocí ministra zdravotnictví je nebezpečné a pro ODS nepřijatelné. Omezování svobody lidí je natolik závažná věc, že o něm vláda musí rozhodovat jen ve výjimečných případech, vždy jako celek a s posvěcením parlamentu, v tomto záměru je ale zřetelná snaha parlament obejít. Jediný ministr nemůže mít červené tlačítko, pomocí kterého vypne fungování země. Ministr Vojtěch v rámci koronavirové krize navíc opakovaně selhal a dokonce jednal protizákonně. Dávat ministrovi, který by měl být spíše vyměněn, více pravomocí, je podobné, jako dávat pyromanovi do ruky sirky,“ říká předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

"Doufám, že už nejméně sedmnáct senátorů sleduje, co Vojtěch v pondělí přinese na vládu, aby měli včas hotovou ústavní stížnost," okomentoval celou věc také komentátor Martin Schmarcz. Celá věc se totiž má na vládě projednávat právě v pondělí.

"Očekávám, že zadání zní: použij ctrl+C a ctrl+V a okopíruj to z krizového zákona do zákona o veřejném zdraví. A nezbastli to, do piče!" dodal pak ještě v diskuzi.

