Strmý pád. Francie a Itálie. Po výsledku voleb slábne měna i akcie

Ve Francii evropské volby suverénně vyhrála nacionalistická strana Marine Le Penové Národní sdružení a její lídr Jordan Bardella vyzval prezidenta k vypsání předčasných voleb. Macron tak k překvapení všech ještě v neděli večer učinil s tím, že chce dát Francouzům „novou šanci rozhodnout o budoucnosti parlamentu". Termíny dvoukolového hlasování připadnou na 30. června a 7. července.

Politický otřes ve Francii silně ovlivnil i francouzské trhy, které v pondělí zaznamenaly dramatický pokles. Všechny sledované francouzské akcie na evropských burzách se propadly do záporných čísel, nejhůře se dařilo bankám, kdy BNP Paribas klesla o 5,2 %, Société Générale o 7,9 % a Crédit Agricole o 4,8 %.

Volby do Evropského parlamentu se konaly pouhý týden poté, co agentura S&P Global opět snížila rating Francie s odvoláním na obavy z rozpočtového deficitu, čímž několik dní před volbami do EU bolestně pokárala vládu za to, jak nakládá s napjatým rozpočtem. „Macronův hazard pravděpodobnost francouzské fiskální konsolidace nezvýší,“ uvedl Cedric Gemehl, analytik společnosti Gavekal Research.

„Současný plán snížit deficit veřejných financí z 5,5 % HDP v roce 2023 na 3 % v roce 2027, nevypadal od počátku důvěryhodně. Nyní už je téměř nemožný,“ uvedl pro Financial Times Chris Turner, vedoucí oddělení měnové strategie ve společnosti ING.

Po vypsání předčasných voleb klesají také ceny francouzských státních dluhopisů a s nimi také referenční italské dluhopisy, které jsou ostře sledovaným barometrem politických rizik v eurozóně. Menší pokles zaznamenaly i německé státní dluhopisy. Na měnových trzích současně kleslo euro vůči dolaru o 0,5 % na 1,075 USD. „Politická nejistota v Evropě v době, kdy se americké ekonomice nadále daří, oslabuje důvody pro držení čehokoli jiného než vysoce výnosného dolaru,“ dodal Turner.

Podle stratégů prohlubující se politické rozpaky v Evropě pravděpodobně zvýší nový tlak na euro poté, co parlamentní hlasování přineslo ztráty lídrům ve Francii a Německu. „Již dnes ráno je vidět, že se euro obchoduje níže a očekávám, že rozpětí mezi státním dluhem Francie a Německa se dále zvýší,“ uvedl pro finance.yahoo.com Vincent Juvyns, globální tržní stratég společnosti JPMorgan Asset Management.

Kathleen Brooksová, ředitelka výzkumu v obchodní platformě XTB, ve své poznámce uvedla, že „faktor šoku“ z Macronova rozhodnutí vyhlásit předčasné volby bude v pondělí na evropské trhy působit, ale větší váhu bude mít to, kdo zvítězí ve skutečném hlasování.

„Otázkou pro obchodníky s eurem a evropskými akciovými trhy je, jak radikální budou Marine Le Penová a Jordan Bardella, pokud ve francouzských parlamentních volbách uspějí?“ uvedla podle serveru investing.com.