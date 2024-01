Strop na elektřinu? „Výrobci by odešli.“ Síkela vysílal a vrátilo se mu to

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela se na sociálních sítích pokusil vysvětlit, že mýtus o tom, že by k vyřešení vysokých cen elektřiny stačilo „zastropovat cenu u výrobce“, připravit tak o zisky velké firmy a snížit tak výdaje spotřebitelů, je nesmysl. Výrobci elektřiny by podle něj odešli z ČR. A vrátilo se mu to. „Je to jenom o tom, že ti politici zjevně nejsou schopni a ochotni jít proti energetickým výrobcům. Pan ministr Síkela zjevně není ministrem průmyslu a obchodu, ale je ministrem energetických společností. Nic víc, nic míň,“ říká pro ParlamentníListy.cz energetický expert Pavel Janeček s tím, že ministrův příspěvek je jen dílem marketérů a odborně je to naprostý nesmysl. Padla i vážnější myšlenka: Síkela se jako kandidát na eurokomisaře chce blýsknout.

Koncem minulého roku najalo hnutí STAN nejlepší marketéry, kteří už pomohli dosadit do prezidentského křesla na Slovensku Zuzanu Čaputovou a v Česku Petra Pavla. Není se co divit. Stačí si připomenout kauzy Farský, Michalik, Gazdík, Polčák, Dozimetr, Rakušan a je zřejmé, že jejich mazání z paměti voličů nebude určitě nic snadného ani pro nejlepší ve svém oboru. Jejich rukopis už byl patrný ze zveřejněného videa, v němž se předseda Vít Rakušan vymezuje vůči Fialovu kabinetu a konstatuje, že lidé se na vládu koukají a vůbec nerozumějí jejím krokům. Proto slibuje konec kompromisů i konec hraní při zdi. Služeb špičkových odborníků už nepochybně začal využívat ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který je ve vládě za hnutí STAN. Dá se tak soudit podle jeho facebookového profilu a aktuálního příspěvku plného plesnivých koblih.

Varování „Pozor plesnivé koblihy“ doprovází text, v němž připomíná, že jednou ze základních technik populismu je prezentovat jako řešení velmi složitého problému nějaký jednoduchý, zázračný recept, který je ve skutečnosti naprosto nesmyslný. „To je samozřejmě i jedna ze strategií české opozice. Proto šíří mýtus o tom, že by k vyřešení vysokých cen elektřiny stačilo ‚zastropovat cenu u výrobce‘, připravit tak o zisky velké firmy a snížit tak výdaje spotřebitelů. Pokusím se proto vysvětlit, proč to je nesmysl,“ uvádí na svém facebookovém profilu Jozef Síkela a představuje osm argumentů, které ze zmíněného požadavku opozice mají v očích čtenářů a návštěvníků jeho profilu onen nesmysl udělat. Všemi osmi zdůvodněními se pouští do křížku s mýtem „Zastropování u výrobce by jednoduše snížilo cenu elektřiny pro všechny a státní rozpočet by to nestálo vůbec nic“.

Nejde o složitý byrokratický mechanismus, je to výmluva

Jedním z ministrových argumentů je, že zastropování u výrobce by vyžadovalo složitý byrokratický mechanismus pro celý dodavatelský řetězec: „Žádný složitý byrokratický mechanismus by to nevyžadovalo. Zastropování u výrobců proběhlo například na Slovensku, a to bez jakéhokoli složitého byrokratického systému. Prostě stát vyjednával se slovenskými elektrárnami. V podstatě jim řekl, že buď jim zdaní výnosy z jaderné energetiky, protože ty nejsou zatíženy emisními povolenkami, a zdaní jim celou jejich výrobu, nebo budou respektovat maximální cenu pro své občany. Žádný složitý systém. Stejně tak i ve Francii, kde měli zastropovanou cenu elektrické energie. Je to jenom o tom, že ti politici zjevně nejsou schopni a ochotni jít proti energetickým výrobcům,“ říká pro ParlamentníListy.cz energetický expert Pavel Janeček.

Odmítá rovněž ministrovo tvrzení, že pokud by se ceny zastropovaly, hrozily by nám žaloby, odchody zahraničních firem a poškození reputace pro investory. „Jde o to, že v případě, že by se zastropovaly ceny na území České republiky, tak by z toho neměly prospěch jen české firmy, ale zároveň dceřiné firmy zahraničních společností. A ty firmy by rozhodně neodcházely, protože i pro ně by to bylo benefitní, neboť by byly schopny ze svých subdodavatelských firem dostat levnější produkty. Naopak nezavedení tohoto opatření znamená komplikace pro obrovské množství firem, snížení konkurenceschopnosti a také pád mnoha firem a živnostníků. Zároveň to znamená i snížení obratu právě z důvodu oné nekonkurenceschopnosti,“ upozorňuje bývalý šéf společnosti Pražská plynárenská.

Odborně je to naprostý nesmysl, jde o práci marketérů

Diví se, proč vláda alespoň neaplikovala zákon č. 526/1990 Sb., o cenách. „Mohli místo zastropování cen u výrobce použít ještě alternativní způsob, a to je tento zákon o cenách. Zákon, který tu máme od 90. let, pamatuje na pojem ‚věcně usměrněné ceny‘, což znamená výrobní náklady plus přiměřený zisk. Působí to na mě tak, že tenhle materiál pana Síkely psali markeťáci. Už kvůli tomu, že nelze vyvézt elektrickou energii nad kapacitu přenosové soustavy. Prostě není tam kapacita pro vedení, tak aby mohli elektřinu prodávat jenom do zahraničí. To je zcela vyloučený a zavádějící argument pana ministra Síkely. Faktem je, že při takhle drahé elektrické energii pekárny a jiné provozovny vypínají své chladicí zařízení brzy, a pak věřím, že ty koblihy zplesniví. Tomu úplně rozumím,“ usmívá se Pavel Janeček nad grafikou ministrova sdělení.

Celý příspěvek na sociální síti ohledně zastropování cen energií bere od člena vlády jako vtip. „Pan ministr Síkela zjevně není ministrem průmyslu a obchodu, ale je ministrem energetických společností. Nic víc, nic míň. Tohle nemá s průmyslem co dělat. Vůbec. A opravdu jsem přesvědčen, že tohle pan ministr Síkela nepsal. Ale nepsali to ani jeho odborní poradci. Tohle je čistě marketing, který nemá racionální základ. Jeho záměrem bylo prostě jen říct, proč to nejde. Já bych však očekával, že se ministr průmyslu bude snažit tak, aby to šlo. Tím, co se objevilo na jeho facebookovém profilu, se v žádném případě chlubit nemůže. Odborně je to naprostý nesmysl. Každé z těch tvrzení, které zasahuje do odborného aspektu, se dá vyvrátit dvěma větami,“ tvrdí pro ParlamentníListy.cz expert na energetiku Pavel Janeček.

Předvolební boj mediálně zdatného ministra Síkely

„Vyjádření pana ministra bereme v této formě jako akt předvolebního boje a do tohoto mediálního PR zápasu nechceme nijak zasahovat ani se ho účastnit. Pan ministr je velmi mediálně zdatný a je vážným kandidátem na eurokomisaře, přičemž ze všech tří kandidátů STAN má jako jediný relevantní exekutivní zkušenost, což je předpoklad pro získání silného portfolia, jakým je například evropská energetika. Česká republika a pan premiér Fiala o silné portfolio usilují a my věříme, že se pan ministr Síkela českým eurokomisařem například pro energetiku stane a přejeme mu to,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Vladimír Budinský, předseda spolku KONEC UHLÍ – NOVÁ ENERGIE.

Nabízí ale stanovisko jím vedeného spolku. „Dlouhodobě tvrdíme, že důvodem vysokých cen energií v Evropské unii a v České republice zvlášť vzhledem k energetickému mixu, je vysoká cena povolenky, která je v EU až osmkrát dražší než v Číně. Je zajímavé, že tuto do očí bijící skutečnost dostatečně nereflektuje žádná politická síla v naší zemi, ačkoli právě toto drtí konkurenceschopnost průmyslu v Unii i u nás. Řešením by bylo zastropování ceny povolenky na úrovni kolem deseti eur za tunu pro srovnání konkurenčního prostředí s Čínou nebo s Koreou, když už někdo chce něco stropovat,“ konstatuje někdejší ministr dopravy.

Dotují se bohatí na úkor sociálně slabých, a to není fér

Je přesvědčen o tom, že vysoké ceny energetických komodit mají původ mimo Evropskou unii a Česká republika je nemůže ovlivnit. „Co se týče elektřiny, je situace složitější, než může pokrýt krátká série příspěvků na síti X. V silové elektřině těžko můžeme revidovat kroky, byť mohou být dnes viděny v jiné perspektivě, ale byly učiněny a jsou nevratné. Ceny silové elektřiny jsou mimo dosah české vlády,“ míní předseda spolku KONEC UHLÍ – NOVÁ ENERGIE.

Domnívá se také, že regulovaná složka mohla být při lepší volbě rozvoje solární energetiky uchráněna tak vysokého růstu. „Rozvoj koncových solárních instalací na okraji distribuční soustavy generuje vysoké náklady distributorů, které pak z vůle státního regulátora nesou i ti, kteří z dotované solární energetiky neprofitují. Dotuje se v rozvoji solárů vyšší střední třída a bohatí majitelé nemovitostí na úkor sociálně slabých, a to není fér,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Vladimír Budinský.

