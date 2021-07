Stropnický burcuje novináře: Zvedněte zadky od monitorů a jeďte do těch továren...

Hostem 20 minut Radiožurnálu byl bývalý předseda Zelených a dnes dvojka do voleb v Praze za ČSSD Matěj Stropnický. Podmínkám práce českých zaměstnanců se věnuje podle něj malá pozornost. Firma, která nic neporušila, se prý nemusí inspekce práce a jeho fotoaparátu bát. „Novináři, zvedněte zadek a jeďte do továren!“ A nechyběl kopanec do Pirátů a SPOLU.

reklama

Stropnický se jako „poradce“ nedávno spolu s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou zúčastnil v rámci volební kampaně inspekce práce v jedné ze soukromých společností. Podle některých právníků se ale politici účastnit takových inspekcí rozhodně neměli. Jejich návštěva sklidila také hodně kritiky na sociálních sítích. Stropnický k tomu řekl následující: „Podle výkladu Ministerstva práce takové právo ministerstvo a kdokoliv, koho určí ministryně jako svůj doprovod, má.“

Stropnický jako poradce ministryně Maláčové má podle svých slov za úkol vnést do veřejného prostoru opět debatu o zájmech zaměstnanců, které podle politika dnes nikdo nehájí. I proto se prý účastnil kontroly práce. O podmínkách zaměstnanců si tak údajně udělal mnohem lepší obrázek. „Nevede se diskuse o tom klíčovým, co se těch zaměstnanců týká. To znamená od kdy do kdy a co za to,“ dodal Stropnický.

Levicový politik byl rovněž kritizován, že na sociálních sítích zveřejnil jméno a fotografie z kontrolovaného podniku. Na tuto kritiku Stropnický říká podnikatelům toto: „Podívejte se, pokud ta firma neudělala nic špatného, tak se přece nemá čeho obávat. A kladu si otázku, proč se média nezabývají výší mezd v těch podnicích a proč řeší, že jsem si tam udělal fotografii.“

Psali jsme: Trikolóra: Jana Maláčová a Matěj Stropnický podle právníků porušili zákon

Babiš, Babiš. Von der Leyeonová to ani neřekla, a na ČT už jela lišta! U Xavera padaly bomby

Anketa Jedete letos na zahraniční letní dovolenou? Ano, jedu / Už jsem letos byl(a) 28% Ne, zůstávám v ČR 72% hlasovalo: 7460 lidí

Četné kontroly inspektorátu práce, které ministryně Maláčová nyní posílá na podnikatele, ukazují podle Stropnického na četná porušování zákoníku práce. Na výtku, že posledních osm let vedli Ministerstvo práce právě sociální demokratky Marksová a následně Maláčová a nic s touto údajně špatnou situací neudělaly, Stropnický říká: „Ty kontroly probíhaly samozřejmě i předtím, na druhou stranu ony neměly tak velkou mediální pozornost, jakou mají teď, a nyní mohou přijít nějaké ty systémové změny.“ Ministryně za ČSSD jsou tak proto zřejmě z obliga.

Co říká Stropnický na kritiku, že jeho a Maláčové účast na kontrole soukromé firmy je součástí volební kampaně. „Pokud by se stala férová práce stovek tisíc zaměstnanců, jejich odměňování a dodržování jejich práv tématem téhle volební kampaně, tak musím říct, že budu fakt spokojenej a budu za to strašně rád. Protože podívejte se, co je dnes vlastně tématem té kampaně. Někdo je na houpačce, někdo hází lasem, ale něčemu opravdu vážnému se nikdo nevěnuje,“ kopl si lehce politik do Pirátů i koalice SPOLU.

Ministryně Maláčová několikrát představila Stropnického jako experta na zákoník práce. Na výtku moderátora, že kromě politiky a herectví Stropnický nemá žádné větší zkušenosti s prací, mu politik připomněl, že pracoval ještě jako novinář. Z rozhovoru rovněž vyplynulo, že počet udání na kontrolu práce se v poslední době masivně rozšířil.

Psali jsme: Dvořákovy podivné kroky. Lipovská přitvrdila. Co zatím nezaznělo Munzar (ODS): Byl nejen přijat rozsudek smrti, ale i vykonán Jaromír Soukup byl na nákupech. Číňané končí v Médee. A cena? Pavel Sehnal: Část lidí už nemá na splátku hypoték. A může být hůř

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.