Stropnický připomněl: I pan prezident nejprve nařčení ohledně novičoku ostře odmítl. Není to banální

„Podstatné je, že jsme tento výrok, který netvrdím, že je banální, ať už na úrovni premiéra či mojí striktně odmítli, a rád bych připomněl i první razantní reakci pana prezidenta na toto nařčení,“ uvedl Stropnický v rozhovoru pro DVTV po dnešní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem. Rusko totiž ukázalo na Česko, že je možným původcem látky, která otrávila ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dceru v Británii. „Prahu nikdo z ničeho neobviňoval a neobviňuje,“ prohlásila Zacharovová, podle které je médiích včetně těch českých mnoho textů potvrzujících potenciál českých chemických výzkumů.

V tom, že prezident Miloš Zeman pověřil pátráním po možné výrobě či skladování novičoku v ČR Bezpečnostní informační službu (BIS), Stropnický problém nevidí. „Je to v pořádku. Ne proto, že já nebo premiér bychom pochybovali, ale abychom měli ne sto, ale dvousetprocentní jistotu, že to nařčení neodpovídá skutečnosti,“ uvedl s tím, že je všeobecně známá věc, že Armáda ČR se na chemický výzkum specializuje.

Stropnický se Zemanem ale řešili nejen aktuální kauzu novičok, ale také zahraniční cesty a návštěvy zahraničních politiků v Česku. „V následujících měsících by měl do České republiky přijet také francouzský prezident Emmanuel Macron. Prezident Zeman příští týden navštíví jako první zemi ve svém druhém funkčním období Slovensko a v plánu jsou cesty do dalších sousedních států včetně Německa a Rakouska a našeho polosouseda Maďarska,“ upřesnil Stropnický.

Původní zdroj ZDE

Stejně jako v minulém volebním období se podle slov Stropnického budou konat koordinační schůzky premiéra, ministra zahraničí, předsedů obou komor Parlamentu a případně i ministra obrany s prezidentem. „První jednání by se mohlo na Hradě uskutečnit zhruba v polovině května,“ dodal Stropnický. Co se týká otázky obměny velvyslanců, shoduje se Stropnický s prezidentem v tom, že k rotacím musí docházet. „Letos by se změny měly týkat zhruba dvaceti míst, první polovinu by mohla projednat vláda během dubna,“ uzavřel ministr.

autor: nab