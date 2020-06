Student Šmíd z USA! Násilí v Americe: Nové informace. Podivné

„Martin Šmíd Spojených států“, tak nazval George Floyda americký novinář působící v Čechách Erik Best. Dle deníku DailyMail měl však George Floyd v trestním rejstříku nejeden škraloup, odseděl si například pět let za vloupání se střelnou zbraní. Podle bývalého europoslance Pavla Teličky jsou současné nepokoje důkazem, že Trump neučinil Spojené státy velkými, jen rozdělenými. Ale podle Markéty Šichtařové už byly nepokoje po karanténě a zastavené ekonomice na spadnutí.

Jak jsme již informovali, rozbuškou pro nepokoje ve Spojených státech se stal 46 letý černoch George Floyd, který zemřel poté, co mu policista téměř devět minut klečel na krku. Jeho smrt a následná vlna protestů, rabování a násilností se stala živnou půdou pro média. Ovšem velice málo pozornosti bylo věnováno faktu, že George Floyd měl za sebou pestrou minulost.

Psali jsme: Rasová válka v USA: Trump udeřil. A mrtvý černoch? S ním to prý bylo všelijak

Anketa Budou Spojené státy v roce 2030 stále největší světovou mocností? Budou 7% Nebudou 93% hlasovalo: 1422 lidí informuje deník DailyMail, spolu s odkazy na soudní dokumenty, George Floyd měl potíže se zákonem a to hned několikrát. Do Minnesoty se Floyd přestěhoval z Texasu v roce 2014, kdy byl propuštěn z vězení. Zatčen byl již několikrát na konci devadesátých let kvůli drogám, krádežím a loupeži, nicméně tresty nebyly zřejmě příliš dlouhé.

To však skončilo na sklonku minulé dekády. Floyd si od roku 2009 do roku 2014 odpykával pětiletý trest za vloupání se zbraní. V roce 2007 se jeden z Floydových spolupachatelů přestrojil za pracovníka vodáren a snažil se dostat do domu ženy v Texasu. Žena však přišla na to, že se o pracovníka vodáren nejedná a chtěla dveře zavřít. Z auta pak vystoupilo pět dalších mužů, mezi nimi i Floyd, který ženu zřejmě přetlačil, pak na ni mířil pistolí a zatlačil ji do obýváku.

Fotogalerie: - Benešová ve vazební věznici Ruzyně

Floyd se pak údajně vydal v domě nejmenované ženy hledat peníze a drogy, zatímco ženu strážil další muž. Když volala o pomoc, udeřil ji tento druhý muž párkrát pistolí do hlavy. Protože žádné peníze ani drogy zřejmě nenašli, odcizili pachatelé ženě šperky a mobilní telefon a autem odjeli. Soused si však zapsal poznávací značku auta a tak byla policie schopna Floyda vystopovat.

Po propuštění se prý Floyd snažil začít znovu a proto se odstěhoval do Minneapolis, kde se živil jako vyhazovač v jednom z klubů. Jeho přátelé tvrdí, že byl velmi mírumilovný. Jak DailyMail připomíná, ani jeden z policistů, kteří George Floyda zadrželi, neměl o jeho kriminální minulosti ponětí.

Fotogalerie: - Výročí atentátu na kata českého národa

O tom, co smrt George Floyda rozpoutala, se diskutuje i v Česku. „Situace v USA by neměla těšit ani příznivce Donalda Trumpa, ani jeho odpůrce. Jeden z nejhorších průběhu epidemie, nezaměstnanost 24%, země rozpolcená vzájemnou nenávistí a rozbitá protesty... Amerika se nestala velkou a bude to problém pro celý svět,“ mínil bývalý ministr financí Ivan Pilip.

Situace v USA by neměla těšit ani příznivce D. Trumpa, ani jeho odpůrce. Jeden z nejhorších průběhu epidemie, nezaměstnanost 24%, země rozpolcená vzájemnou nenávistí a rozbitá protesty... Amerika se nestala velkou a bude to problém pro celý svět.https://t.co/iOvG3htac9 — Ivan Pilip (@ivan_pilip) June 1, 2020

Bývalý europoslanec Telička to dokonce popsal jako selhání Donalda Trumpa. „Je mi smutno, když se dívám na to, co se děje v USA. Jedna věc je jasná. Donald Trump selhal ve své snaze udělat Ameriku velkou. Uspěl jen v jejím rozdělení.“

Looking at pictures from the US I am sad. One thing is clear already now. @realDonaldTrump has failed in making the country great again. He succeeded in dividing it. — Pavel Telička (@Telicka) June 1, 2020

Ozval se také novinář Erik Best s poznámkou: „Spojené státy mají svého Martina Šmída.“ Dodejme ovšem, že narozdíl od George Floyda, Martin Šmíd, neboli agent Zifčák, nezemřel.

Spojené státy mají svého Martina Šmída. — Erik Best (@ErikBest) June 1, 2020

Situaci v USA hodnotila i ekonomka Markéta Šichtařová: „Ne, nemyslím, že by rabování v USA vyvolala smrt George Floyda. Nepokoje sice v USA přichází periodicky, ale tyhle se rozsahem vymykají. Myslím, že je vyvolala frustrace. Raketový nárůst nezaměstnanosti + zavření doma jako ve vězení + strach o život v důsledku uměle vyvolané neopodstatněné davové psychózy = nadlimitní počet jedinců, kterým začne kapat na karbid. Vypnutí ekonomiky pandemii nezastavilo. Jen oslabilo civilizaci. Vypnutí ekonomiky byl zločin z hlouposti.“ A dodala temně: „Tohle je jen začátek. Další daně za blbost budou následovat.“

Na závěr není od věci se podívat na statistiky zločinnosti, v nichž Minneapolis nemá lichotivé místo. Podle počtu násilných zločinů jako jsou vraždy, znásilnění, útoky a loupežná přepadení je Minneapolis 16. nejhorší město v celých USA s číslem 1101 zločinů na 100 000 obyvatel (Minneapolis má přibližně 425 000 obyvatel). Problémem jsou, zdá se, znásilnění, kterých má Minneapolis nadprůměrných 122,68 na 100 tisíc obyvatel, čtvrtý nejhorší výsledek z celých Spojených států a loupežná přepadení, kde je Minneapolis na nepříliš lichotivém devátém místě. Data ovšem pocházejí z měření FBI z roku 2017 a sama FBI varuje, že mezi městy jsou mnohé odlišnosti, takže srovnávání dle statistik není zcela vypovídající. Nicméně mohou přinést hrubý pohled na to, s čím se strážci zákona v Minneapolis musí potýkat.

Psali jsme: Soutěž s Milionem chvilek? Bude dusno: Babiš, Xaver, Lipovská, Putin. Praha vzplane ,,bouřemi" ,,Šibenice." Piráti hlásili Lipovskou a Xavera Bruselu. A teď přituhuje Spáchejte sebevraždu. Klaus st. proti Babišově vládě, profesorovi i novinářům Padnete: Čtyři umělci z Národního vyjeli čtyřmi služebními auty na festival do Německa. Víme, kolik to stálo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.