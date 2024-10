Student zachraňoval životy během masakru na FF UK, Pavel ho na Hrad nepozval

Anketa Jakou měsíční apanáž by měla dostávat manželka prezidenta České republiky? 0 Kč 96% 1 - 10 000 Kč 1% 10 001 - 40 000 Kč 2% 40 001 - 80 000 Kč 0% Více 1% hlasovalo: 26871 lidí

Ale nestalo se tak. „Tohle mě hodně mrzí a jsem přesvědčená, že je to chyba,“ dodala Mračková Vildumetzová.

Tomáš Hercík přitom pomohl zachránit mnoho životů, když během střelby na filozofické fakultě varoval studenty a naváděl policisty, kteří neměli plány budovy.

„Prezidentská kancelář mi sice odepsala, že to zváží, ale Tomáš pozvání do této chvíle nemá. Letos ho tedy nedostane. Doufám, že to není jen kvůli tomu, že to navrhnul opoziční politik, protože tenhle mladý muž si ho rozhodně zaslouží,“ dodala senátorka.

Tohle mě hodně mrzí a jsem přesvědčená, že je to chyba. 11.7. jsem požádala pana @prezidentpavel, aby mezi navržené osoby na státní vyznamenání zařadil i studenta Tomáše Hercíka. Během tragédie na FFUK v Praze se zachoval jako hrdina. Varoval studenty a naváděl policisty, kteří… pic.twitter.com/QW4Dm4njlI — Jana Mračková Vildumetzová (@JVildumetzova) October 25, 2024

Opomíjen by podle některých studentů neměl být i čin Lubomíra Zaorálka, lídra SOCDEM do eurovoleb a bývalého ministra zahraničí i kultury. Ve chvíli, kdy střelec vraždil na filozofické fakultě, přednášel jen o patro níž v posluchárně, kde vedl seminář Kam kráčí Evropa?.

Jeden ze studentů popsal, jak byl Zaorálek v době rozpoutání masakru na filozofické fakultě odhodlán riskovat pro záchranu životů studentů a že „se zachoval jako opravdovej chlap“.

„Všichni k němu chodíme jako vtip. Spíše z neúcty než z úcty, dnes se ale zachoval jako opravdový chlap. Nejen že ze začátku držel dveře, nakonec to byl on a jeden student co navázal s policií kontakt, a kdo nás prakticky vyvedl ven. Politické názory pryč, Zaorálek je možná kokot, ale je to taky opravdovej chlap,“ napsal v prosinci v internetové diskusi ke střelbě na FF UK student, který byl přítomen na Zaorálkově přednášce.

Podobně moment tehdy popsal sám Zaorálek v rozhovoru pro Novinky.

„Vybavuju si, že jeden ze studentů chtěl odejít dřív, ale vrátil se do třídy a řekl, že se tam střílí. Nevěděli jsme, co máme dělat. Napadlo mě, že se zamkneme v posluchárně, jenže jsem zjistil, že to nejde. Byl tam čip, a dveře šly zamknout jen zvenčí. Nechtěl jsem zůstávat v odemčené místnosti, kam mohl kdokoliv vejít, tak jsem vyšel na chodbu. Překvapilo mě, že chodba byla úplně prázdná a všechny učebny byly zavřené. Najednou jsem ale viděl, jak po schodech přicházejí muži v civilu s pistolemi. Začali na nás křičet, že musíme jít dolů. Rychle jsem se vrátil zpátky do místnosti a pak jsme s rukama za hlavou odcházeli ven. V té době byl už střelec zřejmě nahoře na ochozu, ale to jsme nevěděli. Policisté na nás pořád křičeli, že máme jít dál. Pak se začala ozývat střelba, policie nás pořád tlačila dál. Jeden z policistů mě poznal, dal se se mnou do řeči a řekl mi, že v budově je aktivní střelec. Přijde mi opravdu zvláštní, že nám nikdo ani nezavolal a že normálně probíhala výuka. Začali jsme ve 14:15 a přednáška trvala skoro hodinu. V té době se už to všechno odehrávalo kolem nás a nikdo se ani neozval,“ popsal exministr Zaorálek.

