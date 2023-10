Studenti na Harvardu podepisovali prohlášení proti Izraeli. U nás práci nedostanete, začaly jim vzkazovat firmy

reklama

dle serveru Politico se po brutálním zabíjení izraelských civilistů rozhodli takovéto akce uspořádat často nikoliv studenti, kteří by byli palestinského původu, ale především krajně levicové studentské skupiny.



Propalestinské akce se v minulém týdnu uskutečnily na mnoha amerických špičkových univerzitách – a komentáře rektorů vysokých škol vyzývající ke klidu a soucitu se v nich setkaly s ostrým odsouzením ze strany levicových studentských sdružení, která se rozhodla situace využít k protiizraelským protestům.



Na právnické fakultě Newyorské univerzity předsedkyně studentské advokátní komory vyjadřovala po útoku na Izrael svou „neochvějnou a absolutní solidaritu s Palestinci v jejich odporu proti útlaku směřujícímu k osvobození a sebeurčení“ a uvedla, že „za obrovské ztráty na životech nese plnou odpovědnost Izrael“. Od slov se posléze snažili distancovat mnozí představitelé univerzity a vyjádření kritizovali rovněž židovští studenti či advokátní kancelář Winston & Strawn, která předtím Workmanové nabízela práci ve svých řadách. Po přečtení jejích slov tuto nabídku práce AK stáhla.

Fotogalerie: - Free Palestine

Značnou pozornost sklidila také situace na newyorské Kolumbijské univerzitě, patřící do „břečťanové ligy“ elitních amerických univerzit, kde tamní studentská organizace Studenti Kolumbijské univerzity za spravedlnost v Palestině připisovala oběti řádění teroristů „izraelské extremistické vládě a dalším západním vládám“.



Profesor moderní arabské politiky na této univerzitě Joseph Massad se pak jal útok na Izraelce dokonce oslavovat a Hamás chválil za „inovativní“ a „ohromující“ odpor. „Co zmohou motorizovaní paraglidisté proti jedné z nejobávanějších armád světa? V rukách inovativního palestinského hnutí odporu zřejmě mnoho,“ vyjadřoval se Massad ke způsobu, který palestinští teroristé využili k překonání hraničních bariér během sobotního útoku zaměřeného z velké části na civilní cíle.



Západ pak tento profesor působící v New Yorku zkritizoval také, jelikož mu vadí, že je kritizována „pomoc“ pro Palestince z Íránu. „To by bylo jako požadovat, aby Evropané vzdorující nacistické okupaci během druhé světové války odmítli vojenskou a finanční pomoc od apartheidních Spojených států propagujících bělošskou nadřazenost, nemluvě o rasistických kolonizačních režimech Francie a Británie,“ připodobňoval.

Fotogalerie: - Na podporu Izraele

Na mnoha univerzitách v USA se uskutečnila také protiizraelská shromáždění. Ve čtvrtek jedno propuklo i na Washingtonské univerzitě, kde přítomní studenti mávali palestinskými vlajkami a provolávali, že „existuje jen jedno řešení“. „Existuje jen jedno řešení – revoluce intifáda!“ volali po ozbrojeném boji s Izraelem.

This is currently happening at the University of Washington.

“There is only one solution. Intifada Revolution.”

It’s insane how many college students are waving Palestinian flags while calling for genocide against Jews.

pic.twitter.com/BkEUbeo6X1 — Greg Price (@greg_price11) October 12, 2023

Kontroverze sbírá také prohlášení, které vydala koalice harvardských studentských skupin po útocích Hamásu, jelikož i oni tvrdili, že za vraždy od palestinské teroristické organizace Hamás vlastně ve skutečnosti může Izrael. „My, níže podepsané studentské organizace, považujeme izraelský režim za plně odpovědný za veškeré probíhající násilí,“ stojí v úvodu prohlášení, na nějž upozornila například americká CNN.



V prohlášení se uvádí, že miliony Palestinců v Gaze jsou „nuceny žít ve vězení pod širým nebem“, a Harvard byl vyzván, aby „podnikl kroky k zastavení pokračujícího vyhlazování Palestinců“.



Dokument, který podepsalo 34 petentů, uváděl, že jména signatářů (z nichž mnoho bylo tvořeno studentskými spolky) mají být „v tuto chvíli utajena“. Ono utajení jmen však dlouho nevydrželo a podpora mnohých po zveřejnění podpisů rychle opadla.

Fotogalerie: - Po stopách islámských teroristů

Popel na hlavu si začala sypat například studentská skupina podporující přistěhovalce Act on a Dream, která podpis sváděla na „nedorozumění“. A další studenti z různých organizací byli „překvapeni“ tím, že jejich organizace hovořila za ně, aniž by o tom věděli. Podobné překvapení zažila například studentka Harvardu Danielle Mikaelianová, která prohlášení viděla až teprve poté, co se k němu přihlásila její organizace. Mikaelianová po tomto kroku z představenstva studentské skupiny odstoupila.



Mnozí své podpisy stahují i kvůli tomu, že jim jejich názory vydržely jen do doby, než se jejich budoucí potenciální zaměstnavatelé vyjádřili, že o ně nemají zájem.



Generální ředitel společnosti Pershing Square Capital Management Bill Ackman pronesl, že jeho společnost má zájem o zveřejnění jmen všech petentů, jelikož odmítá zaměstnávat ty studenty, kteří patří do harvardských skupin, jež dopis podepsaly.

Fotogalerie: - Izraelští bezpečnostní experti

Výzvu Ackmana ke jmenování studentů podpořilo několik dalších podnikatelů, včetně generálních ředitelů nákupního klubu FabFitFun, zdravotnického technologického startupu EasyHealth a společnosti Dovehill Capital Management. A dopisy pod prohlášením začali náhle urychleně mizet.



Liga proti hanobení v reakci na „vlnu antisemitismu po celém světě“ mnohé firmy vyzvala, aby se postavily proti nenávisti a antisemitismu, což učinily již i mnohé velké firmy jako Accenture, Adidas a NBA. „Pro společnosti, které mají židovské zaměstnance, židovské zákazníky, židovské investory, židovské akcionáře nebo prostě jen mají trochu svědomí, by to mělo být snadné,“ jmenoval pro CNN Greenblatt, generální ředitel ADL, důvody, proč firmy nestojí o podporování antisemitismu ve svých řadách.

