Šumavu šokoval smažený sýr za přesně 1501 Kč

Kdo znal Kvildu ještě před revolucí nebo krátce po ní a přijel by sem nyní, asi by se nestačil divit. Z původních pár chaloupek se pořádně rozrostla. Nechybí řada nových restaurací ani penzionů. Naopak některá původní stavení vypadají, že zřejmě zejí prázdnotou. Nakoukli jsme do restaurací, za kolik je možné se zde najíst a zda nabízí „šumavské“ speciality. Mluvili jsme s turisty i se starousedlíky.
Kvilda. (FOTO: Zuzana Bednářová)
„Zlatý“ smažený sýr s „přílohou“ i s certifikátem. Cena? 1501 korun
O tom, že si na Kvildě můžete dát „zlatý“ smažený sýr s přílohou za 1501 korun, se mluví doslova široko daleko. A tak jsme se vypravili přesvědčit, zda jsou tyto zvěsti pravdivé. Jsou. Na jídelním lístku stylové kavárny jsme opravdu objevili - Zlatý smažený sýr – Gouda 48 %. ORIGINAL zlacená pravým 24karátovým zlatem, ručně obalovaná zlatými českými ručičkami, pravé belgické hranolky, naše tatarka, okurkový salát. Stálo zde doslova. Cena? 1501,- Kč.
Na zmíněném jídelním lístku jsme pak také objevili například buchtičky se šodó za 245 korun nebo americkou snídani - lívance 3 kusy, restovaná slanina, volské oko, javorový sirup za 240 korun.
Zeptali jsme se skupinky cyklistů, které jsme potkali, zda by si dali „zlatý sýr“ za 1501 korun.
„Vy si děláte legraci, ne? To tady fakt mají?“ smál se mladý muž, který se představil jako Tomáš.
„Jako, že bych si dal smažák za takový ranec a ještě se tím někde pochlubil?“ přidal se se smíchem i jeho kamarád a dodal. „Tak nevím, jestli by to byla nenažranost, nebo blbost, nebo co vlastně...“
(FOTO: Zuzana Bednářová)
Šneci a žabí stehýnka na Šumavě? A co nabízí na místě bývalého „filmového“ hostince?
Šli jsme se podívat i do dalších restauračních zařízení. Místní nás poslali do hotelu, který stojí na místě bývalého „filmového“ hostince Černý vlk. Zde jsme v denní nabídce objevili například smažené žampiony s brambory a tatarskou omáčkou za 250 korun, vepřový řízek, brambor a okurka za 260 korun nebo tagliatelle s houbovou omáčkou za 255 korun. V předkrmech pak nechyběl utopenec s pečivem za 145 korun, nebo nakládaný hermelín, taktéž s pečivem, za stejnou cenu.
Zašli jsme se podívat i do další restaurace, kde jsme našli například „retro“ pochoutku kuřecí steak se šunkou, broskví a sýrem s hranolky za 279 korun, nebo pečenou kachnu na pomerančích, červené zelí a bramborové noky také za 279 korun. Zaujali nás i bramborové knedlíky, plněné houbovou smaženicí, se smaženou cibulkou za 249 korun.
V jedné, velmi moderně vypadající restauraci, jsme pak objevili na jídelním lístku v rámci „malých“ jídel například šneky s bylinkovým máslem s bílým chlebem za 292 korun, nebo žabí stehýnka, citronová majonéza, salátek za 319 korun. V rámci „velkých“ jídel to pak byla mimo jiné chobotnice, krupeto, pečená rajčata, Gran Moravia. Cena? 426 korun. Nechyběl například ani bůček, omáčka z karamelu, zázvoru, koriandru a chilli za 299 korun.
Dřív byla Šumava lepší. A na Krále Šumavy se lidé stále ptají
Zašli jsme i do místního obchodu se smíšeným zbožím. Ten je v současné době podle pamětníků v přístavbě domu, kde byly potraviny, ve kterých prodávala ve zmíněném Králi Šumavy Jiřina Švorcová. Zaujalo nás, že řada starších, zřejmě místních lidí s námi vůbec mluvit nechtěla. „To si najděte někoho jiného,“ slyšeli jsme například. Štěstí jsme měli na „ženu za pultem“, Hanu Domínovou. Prozradila, že se narodila v nedalekých Borových Ladech a za prací jezdí právě na Kvildu.
(FOTO: Zuzana Bednářová)
Starousedlíci ale na Šumavě prý většinou zůstávají. Ptali jsme se také, jestli tady starousedlíci stále zůstávají.
„Já jsem se na Šumavě narodila. Můj ročník 1966 je pořád tady,“ říká s úsměvem.
Ceny v restauracích prý neřeší, neboť do nich nechodí. „I pro turisty je to určitě moc,“ krčí rameny s tím, že mezi turisty prý ani tak nepřevládají cizinci, jako spíš Pražáci.
Zajímalo nás také, zda se lidé pořád ptají na Krále Šumavy.
„To víte, že jo. Hodně. Zajímá je hlavně ten přechod, kudy ty lidi převáděl. To je kousek za Františkovem. Je tam památník,“ říká s tím, že ale ten nový seriál o králi Šumavy se jí nelíbil tolik jako film Karla Kachyni.
Hana Domínová. (FOTO: Zuzana Bednářová)
Nápor turistů. A luxusní apartmány na prodej
Už několik let se mluví o tom, že někteří místní lidé na Šumavě nejsou příliš nadšeni z velkého náporu turistů. Ten před časem výrazně zesílil poté, co se na televizních obrazovkách objevila Policie Modrava, jež získala mezi diváky obrovskou oblibu a tím pádem také nejen do míst, kde se natáčela, přilákala opravdu hodně turistů. Příliš velké nadšení mezi starousedlíky na Šumavě nevládne ani z nové výstavby, především apartmánů na prodej. Na to nás také upozornili přímo na Kvildě. „Viděli jste ty ceny, za které je prodávají?“ Utrousil starší pán, kterého jsme zastavili při procházce obcí. Neviděli, ale na jeho doporučení jsme se podívali na webové stránky, které nám doporučil. Našli jsme například nabídku „wellness apartmánů“. Jedná se opravdu o luxusní apartmány. Cena? Byt 2+kk, podlahová plocha 86,8 m2, přes 17 miliónů. 3+kk, podlahová plocha 98,5 m2, přes 19 miliónů. Pravdou ale je, že se jedná skutečně o unikátní záležitost, kdy k apartmánům nechybí navíc ještě například terasa, parkovací stání či předzahrádka. Za určitých podmínek je zmíněná i možná sleva.
Mnozí starousedlíci ale milují Šumavu takovou, jaká dříve byla. Nechtějí tu „luxusní“. Uznávají, že kvalita různých služeb je dnes samozřejmě mnohem lepší a že turisté přinášejí peníze, ale „atmosféru“ měli prý raději tu před lety. A zjistili jsme, že tak nemluví pouze starousedlíci.
„Jezdila jsem sem už jako dítě s rodiči na dovolenou. Naši nebyli moc na moře, měli raději hory. Jestli to tady bylo lepší? Já myslím, že bylo. Domy ještě nebyly tak hezky opravené, nebylo jich tolik, ale mělo to prostě takovou jinou, šumavskou atmosféru,“ poukazovala žena středního věku například na poměrně hustý provoz na Kvildě jak aut, tak především cyklistů.
autor: David Hora